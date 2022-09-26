iRobot Roomba robot süpürge serisinin 20. yaşına özel indirim

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ABD merkezli robot süpürge markası iRobot’un Roomba robot süpürge serisi 20. yaşını kutluyor. İlk olarak 2002 yılında piyasaya sürülen Roomba serisi, günümüzde 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. iRobot, Roomba’nın 20. yaşına özel olarak yüzde 10 indirim kampanyası başlattı.

iRobot’un web sitesi irobot.com.tr’de 20YIL indirim kodunu kullanarak tüm robot süpürge ve robot paspaslarda yüzde 10 indirim elde edebilirsiniz. Kampanya 30 Eylül’e kadar devam edecek.

Evde robot süpürge kullanımı için iRobot'tan 7 öneri 5 gün önce eklendi

iRobot’un şu an satıştaki i3+, i5+, i7+, j7+ ve s9+ modelleri CleanBase Otomatik Kir Boşaltma İstasyonu ile dikkat çekiyor. Süpürge, kendi toz hanesini temizleyerek 60 güne kadar kesintisiz olarak sizi tozdan uzak tutuyor. Sık sık süpürge temizliği derdinden kurtarıyor.

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Roomba i serisi, j serisi ve s serisi robot süpürgeler evinizin haritasını kaydederek, yaşam alanlarınızı ve alışkanlıklarınızı öğrenerek ihtiyacınıza göre kişiselleştirilmiş temizlik rutinleri oluşturulmasını sağlıyor. Ayrıca Roomba j serisi robot süpürgeler, PrecisionVision özelliği ile objeleri tanıyor; böylece temizlik sırasında evcil hayvan kakası, çorap, terlik, kablo gibi engelleri algılıyor ve onlardan kaçınıyor.

irobot.com.tr web sitesinde 20YIL indirim kodu ile 30 Eylül 2022’ye kadar yüzde 10 indirim kampanyasından faydalanabilirsiniz. Alışverişlerde 9 taksit ve vade farksız 3 taksit imkanı sunuluyor.

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