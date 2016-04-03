Iron Fist kadrosuna Game of Thrones'tan bir isim daha katıldı

Marvel ile imzaladığı dev anlaşma kapsamında sevilen çizgi roman serilerini diziye uyarlayan Netflix, bugüne kadar Daredevil ve Jessica Jones'u yayınladı. Çok yakında bunlara Luke Cage ve Iron Fist de katılacak. Bu yılın sonunda ilk sezonu yayınlanacak olan Luke Cage'in çekimleri devam ederken, Iron Fist için de ön hazırlıklara başlandı. Bir süredir oyuncu arayışında olan yapımcılar, Iron Fist'ten sonra aradıkları kadın başrol oyuncusunu da Game of Thrones'ta buldular.

Danny Rand, yani Iron Fist karakteri için, Game of Thrones dizisinde Loras Tyrell'i canlandıran Finn Jones ile anlaşan yapımcılar, dizinin kadın başrolü için de yine aynı diziden bir isim seçtiler. Game of Thrones'un geçtiğimiz yıl yayınlanan 5.sezonunda Nymeria Sand karakterini canlandıran Jessica Henwick, Iron Fist'te Colleen Wing rolünü üstlenecek.

İlk sezonu önümüzdeki yıl yayınlanması beklenen Iron Fist, ufak bir çocukken kaybolduktan yıllar sonra New York'a bir dövüş ustas olarak dönen Danny Rand'in hikayesini anlatacak. New York'ta hızla yayılan suç dalgasının önüne geçmek için kung-fu konusundaki ustalığını kullanan Rand, mistik güçlerden faydalanarak Iron Fist'in gücünü de kullanabiliyor.

Jessica Hanwick tarafından canlandırılacak olan Colleen Wing, Danny Rand'in en önemli yardımcılarından biri. Hem Iron Fist, hem de Luke Cage hikayelerinin önemli bir parçası olan Wing, samuray gelenekleri ile yetiştirildiği için dövüş sanatlarında ve kılıç kullanmada oldukça yetenekli.

http://deadline.com/2016/04/iron-fist-marvel-netflix-jessica-henwick-colleen-wing-1201730256/