Hawkeye, kendi Netflix dizisine kavuşabilir

Marvel çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden biri olan Clint Barton, ya da daha çok bilinen adı ile Hawkeye, Marvel sinematik evreninin de önemli bir parçası. İlk olarak Thor filminde kısaca göründükten sonra Avengers ekibinin değişilmez bir parçası olan Hawkeye, önümüzdeki yıllarda kendi dizisi ile karşımıza çıkabilir.

Hawkeye'ın Marvel sinematik evrenine katılacağı ilk duyurulduğunda, karakterin ilerleyen dönemde kendi filmine kavuşabileceği konuşuluyordu. Karakteri canlandıran Oscar adayı aktör Jeremy Renner da, bireysel bir Hawkeye filminin gündemde olduğunu ve bu karakterin hikayesini derinlemesine anlatacak bir filmde yer almak istediğini açıklamıştı. Bu fikir bir süre gündemde kalsa da, zamanla Marvel'in film planları başka yönlere kaydı ve Hawkeye, Black Widow ve Nick Fury gibi yan karakterlerin bireysel filmleri rafa kaldırıldı.

Jeremy Renner, dizi fikrine sıcak bakıyor

Marvel'in bu kararından sonra Hawkeye'in hikayesinin ekrana uyarlanması umutları sönmüştü ki, ortaya Netflix çıktı. 2013 yılında Marvel ile dev bir anlaşmaya imza atan online içerik devi, Marvel sinematik evreninde kendisine yer bulamayan Daredevil ve Jessica Jones gibi sevilen kahramanlarının hikayelerini, son derece başarılı televizyon dizilerine dönüştürdü.

Önümüzdeki dönemde bunlara Luke Cage ve Iron Fist'i de ekleyecek olan Netflix'in, başta Punisher olmak üzere başka Marvel karakterlerinin de hikayelerini diziye dönüştürebileceği konuşuluyordu. Jeremy Renner'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, bu diziler arasında Hawkeye'ın da yer alabileceğini gösterdi.

Mayıs ayında vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş'ın tanıtımı için basın ile buluşan Jeremy Renner, Hawkeye'ın hikayesini anlatacak bir Netflix dizisinde yer almaya açık olduğunu açıkladı. Karakterini derinlemesine incelemek için en iyi aracın bir Netflix dizisi olabileceğini söyleyen Renner, bu kararın başkalarının elinde olduğunu ama kendisinin bu fikre sıcak baktığını ifade etti.

http://collider.com/jeremy-renner-hawkeye-netflix-series-marvel/