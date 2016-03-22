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Hawkeye, kendi Netflix dizisine kavuşabilir

Marvel filmlerinde Hawkeye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Jeremy Renner, karakterinin hikayesini anlatacak bir Netflix dizisi çekmeye sıcak baktığını açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,9b
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14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Marvel çizgi romanlarının sevilen karakterlerinden biri olan Clint Barton, ya da daha çok bilinen adı ile Hawkeye, Marvel sinematik evreninin de önemli bir parçası. İlk olarak Thor filminde kısaca göründükten sonra Avengers ekibinin değişilmez bir parçası olan Hawkeye, önümüzdeki yıllarda kendi dizisi ile karşımıza çıkabilir.
Hawkeye'ın Marvel sinematik evrenine katılacağı ilk duyurulduğunda, karakterin ilerleyen dönemde kendi filmine kavuşabileceği konuşuluyordu. Karakteri canlandıran Oscar adayı aktör Jeremy Renner da, bireysel bir Hawkeye filminin gündemde olduğunu ve bu karakterin hikayesini derinlemesine anlatacak bir filmde yer almak istediğini açıklamıştı. Bu fikir bir süre gündemde kalsa da, zamanla Marvel'in film planları başka yönlere kaydı ve Hawkeye, Black Widow ve Nick Fury gibi yan karakterlerin bireysel filmleri rafa kaldırıldı.

Jeremy Renner, dizi fikrine sıcak bakıyor

Marvel'in bu kararından sonra Hawkeye'in hikayesinin ekrana uyarlanması umutları sönmüştü ki, ortaya Netflix çıktı. 2013 yılında Marvel ile dev bir anlaşmaya imza atan online içerik devi, Marvel sinematik evreninde kendisine yer bulamayan Daredevil ve Jessica Jones gibi sevilen kahramanlarının hikayelerini, son derece başarılı televizyon dizilerine dönüştürdü.
Önümüzdeki dönemde bunlara Luke Cage ve Iron Fist'i de ekleyecek olan Netflix'in, başta Punisher olmak üzere başka Marvel karakterlerinin de hikayelerini diziye dönüştürebileceği konuşuluyordu. Jeremy Renner'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, bu diziler arasında Hawkeye'ın da yer alabileceğini gösterdi.
Mayıs ayında vizyona girecek Kaptan Amerika: İç Savaş'ın tanıtımı için basın ile buluşan Jeremy Renner, Hawkeye'ın hikayesini anlatacak bir Netflix dizisinde yer almaya açık olduğunu açıkladı. Karakterini derinlemesine incelemek için en iyi aracın bir Netflix dizisi olabileceğini söyleyen Renner, bu kararın başkalarının elinde olduğunu ama kendisinin bu fikre sıcak baktığını ifade etti.

http://collider.com/jeremy-renner-hawkeye-netflix-series-marvel/ Yorum Yaz
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MessiTugi 3 yıl en beğenilen
MARflix yolunda emin adımlarla ilerliyorlar
1 Yanıt Yanıtla +8
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matraxzalim 3 yıl
Hawkeye , marvelin en çok sattığı çizgi romanlardan biri ama sinemada olmasi gereken popülariteye gelemedi, belki dizi iyi bir seçenek olur.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Dunsparce 3 yıl
Sırf jeremy renner için izlerim senaryosuna bakmadan
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DeanWinchester. 3 yıl
Bu adam oynayacaksa gelsin valla dizi güzel olur
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mow_ 3 yıl
Ya örümcek adam, thor, iron man gibi kahramanlar varken neden Hawkeye nin dizisi yapiliyor
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Furiosa 3 yıl
Umarım gerçekleşir
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Charles Bartowski 3 yıl
Arrow bile bu kadar izleniyorsa bu dizi uçacaktır.
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0quz28 3 yıl
o değilde her karakterinde dizisini çekmesinler be netflixde bir sürü marvel dizisi oldu ve dahada artıcak deniyor dc desen ayrı bir yer onlarında bir sürü dizisi var daha gelirmi bilmem ama artık sıktı kaliteden uzak kalmaya baslıcaklar yakında örnek daredevil çok iyiken bana göre jessica jones kötü bir dizi kalıyor yani ortalık karışacak baya ama abartmasınlar saçma buluyorum
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mehmedaltair 3 yıl
Renner kadar ilginç bir adam görmedim adam bütün filmlerde bir yerden çıkıyor
dizi fikri de zaten marvelın değil kendisi öyle yorum yapmış herhalde paraya sıkışmış yine
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Paorus 3 yıl
netflixin dizileri gerçekten çok kaliteli oluyo dcyi daha cok sevsemde bu dizileri göz açıp kapatana kadar bitiriyorum.Jeremy renner en sevdiğim aktorlerden birisi eğer olurda netflix dizisi yaparlarsa kalp krizinden ölürüm
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Rachsuchtig 3 yıl
Sitede bu tür haberler görmeyi seviyorum ama haber metni çok düzensiz kaç defa aynı şeyleri tekrar ediyor
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MessiTugi 3 yıl en beğenilen
MARflix yolunda emin adımlarla ilerliyorlar
1 Yanıt Yanıtla +8
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Dodge 3 yıl MessiTugi
MessiTugi

MARflix yolunda emin adımlarla ilerliyorlar


Son günlerde gördüğüm en iyi yorum.

Bu projeye netflix el atarsa güzel bir şey ortaya diye düşünüyorum.
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matraxzalim 3 yıl
Hawkeye , marvelin en çok sattığı çizgi romanlardan biri ama sinemada olmasi gereken popülariteye gelemedi, belki dizi iyi bir seçenek olur.
1 Yanıt Yanıtla +5
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metroid 3 yıl matraxzalim
matraxzalim

Hawkeye , marvelin en çok sattığı çizgi romanlardan biri

Ne zamandan beri?
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