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Iron Man temalı Galaxy S6 Edge modeli önümüzdeki hafta duyurulacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
1
26
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Iron Man temalı Galaxy S6 Edge modeli önümüzdeki hafta duyurulacak
 
Samsung'un yeni popüler telefonları Galaxy S6 ve S6 edge geçtiğimiz günlerde 10 milyon barajını geride bıraktı. Satışlara aynı hızla devam etmek isteyen şirket bu konuda farklı girişimlere imza atıyor. Iron Man temalı Galaxy S6 modeli hazırlanacağı bir süre önce şirket tarafından da doğrulanmıştı.

Yeni bi gelişme ise Güney Koreli şirketin Facebook sayfasından duyuruldu. Paylaşılan görselde Galaxy S6 Edge modelinin arka kapağında Iron Man maskesinin yer aldığı görülüyor. Fotoğrafın üst kısmında ise cihazın önümüzdeki hafta duyurulacağı bilgisi yer alıyor. 
Cihazın fiyatlandırması hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak temalı ürünlerin hem Galaxy S6, hem de Galaxy S6 Edge modelleri için hazırlanacağı söyleniyor.

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nobu 4 yıl en beğenilen
ıron man de bizi görecek mi
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Tony Stark 4 yıl
ben almayacağım gönül rahatlığıyla almayabilirsiniz
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huseyincarnege 4 yıl
belediye dağıtıcakmış :)
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Guest-D77D2DE34 4 yıl
applem26
Kaptan Amerika si çıkarsa direkt alırım yurtdışından , bu arada Avengersa ergen işi diyenlere söyleyecek soz bulamiyorum

ergen,işi çocuk işi denmesinin sebebi filmdeki konunun basitliği
çok yüzeysel ve basit işlenmil konu replikler falan çizgi film gibi
haydi bitirelim şu işi nedir ya
batman'e öyle demiyoruz bak mesela
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LeBrock 4 yıl
Hulk'lu olanından yok mu
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BekirTemel 4 yıl
Neden iron man onca yenilmezler kahramanı arasından?Anlatsana biraz
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ironman 4 yıl
nobu
ıron man de bizi görecek mi

Göreceğimi sanmıyorum..
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EmresYusuf 4 yıl
Pazarda satılan 1 tllik oyuncak telefonlar gibi şu samsung apple gibi politika yapsa alırım bu mevzuda apple ve sony 1 numara
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dranas 4 yıl
Koskoca firmalar ergen ergen işler yapıyorlar
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feerrroooo 4 yıl
R.T.E Edition gelmeden almam. :)
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volkan_kolay 4 yıl feerrroooo
feerrroooo

R.T.E Edition gelmeden almam. :)


Samsung Galaxy S6 Edge R.T.E. Edition


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


3 milyon satmazsa burda bişey bilmiyorum..
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UltimateEchelon 4 yıl
Hedefledikleri satış rakamına ulaşmak adına ne yapacaklarını şaşırdılar iyice kusura bakma samsungcum zamanla o beklentileri aşağı çekmen gerekecek
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