Iron Man temalı Galaxy S6 Edge modeli önümüzdeki hafta duyurulacak

Samsung'un yeni popüler telefonları Galaxy S6 ve S6 edge geçtiğimiz günlerde 10 milyon barajını geride bıraktı. Satışlara aynı hızla devam etmek isteyen şirket bu konuda farklı girişimlere imza atıyor. Iron Man temalı Galaxy S6 modeli hazırlanacağı bir süre önce şirket tarafından da doğrulanmıştı.

Yeni bi gelişme ise Güney Koreli şirketin Facebook sayfasından duyuruldu. Paylaşılan görselde Galaxy S6 Edge modelinin arka kapağında Iron Man maskesinin yer aldığı görülüyor. Fotoğrafın üst kısmında ise cihazın önümüzdeki hafta duyurulacağı bilgisi yer alıyor.

Cihazın fiyatlandırması hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak temalı ürünlerin hem Galaxy S6, hem de Galaxy S6 Edge modelleri için hazırlanacağı söyleniyor.