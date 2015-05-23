Iron Man temalı Galaxy S6 Edge modeli önümüzdeki hafta duyurulacak

Samsung'un yeni popüler telefonları Galaxy S6 ve S6 edge geçtiğimiz günlerde 10 milyon barajını geride bıraktı. Satışlara aynı hızla devam etmek isteyen şirket bu konuda farklı girişimlere imza atıyor. Iron Man temalı Galaxy S6 modeli hazırlanacağı bir süre önce şirket tarafından da doğrulanmıştı.
Yeni bi gelişme ise Güney Koreli şirketin Facebook sayfasından duyuruldu. Paylaşılan görselde Galaxy S6 Edge modelinin arka kapağında Iron Man maskesinin yer aldığı görülüyor. Fotoğrafın üst kısmında ise cihazın önümüzdeki hafta duyurulacağı bilgisi yer alıyor.
Cihazın fiyatlandırması hakkında bir bilgi henüz bulunmuyor. Ancak temalı ürünlerin hem Galaxy S6, hem de Galaxy S6 Edge modelleri için hazırlanacağı söyleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ergen,işi çocuk işi denmesinin sebebi filmdeki konunun basitliği
çok yüzeysel ve basit işlenmil konu replikler falan çizgi film gibi
haydi bitirelim şu işi nedir ya
batman'e öyle demiyoruz bak mesela
Göreceğimi sanmıyorum..
Samsung Galaxy S6 Edge R.T.E. Edition
3 milyon satmazsa burda bişey bilmiyorum..
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
3906 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, özellikler ve