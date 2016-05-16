İş Bankası Silikon Vadisi’nde

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İş Bankası'nın Silikon Vadisi'ndeki dijital üssü olma görevini üstlenecek olan MaxiTech, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Genel Müdür Yardımcıları Hakan Aran ve Yalçın Sezen ile SoftTech Genel Müdürü Şerafettin Özer’in katılımlarıyla 13 Mayıs, Cuma günü San Francisco’da açıldı.

İş Bankası’nın dijital dönüşümünü desteklemek üzere dünyanın teknoloji merkezi Silikon Vadisi’nde kurulan MaxiTech, yeni oluşum ve teknolojilerle ilgili gelişmelerin merkezinde yer alarak, Banka ve SoftTech için dijitalleşme fırsatlarını araştıracak.

Genel Müdürlüğü’nü Burak Arık’ın üstleneceği MaxiTech, İTÜ Arı Teknokent’in San Francisco’da bulunan ofisinde faaliyetlerine başlayacak.

Silikon Vadisi demek dijital dönüşümün kalbinde olmak demek

İş Bankası’nın dijital dönüşümünde; mobil platformlar, sosyal medya, büyük veri, bulut hizmetler, nesnelerin interneti, siber güvenlik ve çevik yazılım gibi alanlar başta olmak üzere, yeni teknolojilerin son derece önemli bir yeri bulunuyor. Bu amaçla, Silikon Vadisi’nde kurulan MaxiTech ile yüksek teknoloji firmalarını ve fintech şirketlerini yakından izleme imkanına sahip olunması hedefleniyor. İş Bankası ve SoftTech çalışanlarının belirli aralıklarla MaxiTech ofisinde görev almaları, inovasyon projelerine doğrudan katılmaları ve bu yolla teknolojideki yeni gelişmeleri yerinde ilk olarak deneyimleyerek teknik yetkinliklerini geliştirmeleri planlanıyor. Yeni teknolojilerin kalbinin attığı yer olan Silikon Vadisi’nde, üniversiteler ile işbirlikleri geliştirilmesi de hedefler arasında yer alıyor. MaxiTech’in Türkiye’de üretilen yazılımlar için yeni pazarlar oluşturarak ülkemizin yazılım ihracatına katkı sağlaması da amaçlanıyor.

Adnan Bali: “MaxiTech, dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir aşaması”

Türkiye İş Bankası’nın ‘Türkler bankacılık yapamaz’ denilen bir dönemde kurularak dünyanın en değerli bankaları arasında yer aldığını hatırlatan Genel Müdür Adnan Bali MaxiTech'in açılış töreni sırasında şunları söyledi: "Silikon Vadisi’nde finansal inovasyon konusunda faaliyet gösteren ve kısaca “fintech” adıyla anılan teknoloji girişimlerinin sayısı her geçen gün artıyor ve bu, biz bankalar için yeni iş modellerine yönelik fırsatlar barındırıyor. Krediler, para transferleri, ödeme sistemleri, dijital para birimleri, kişisel finans yönetimi, mikro krediler, yatırım araçlarının yönetimi, sigortacılık gibi pek çok finansal alanda özelleşmiş fintech girişimi mevcut. Trendleri çok yakından takip ediyoruz. Silikon Vadisi’nde gelecek vaat eden söz konusu girişimlerin erken aşamalarda tespit edilmesi için geçen yıl buraya bir ziyarette bulunmuş ve dijital dönüşüm projemizi başlatma kararı almıştık. Aradan geçen bir yılda bizi dijital bir banka haline dönüştürecek adımları süratle atmaya başladık, organizasyonumuzda önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Yıllardır yeniliklerin Türkiye’de öncüsü olan İş Bankası, dijitalleşme konusundaki bu açılımıyla öncülük konusundaki misyonunu devam ettirmiş oluyor. Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası Olma vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz.”





1 Şubat 2006 tarihinde Türkiye İş Bankası’nın iştiraki olarak kurulan SoftTech; İTÜ ARI Teknokent’teki İstanbul Merkez Ofis ile Ar-Ge Merkezinin de bulunduğu Tuzla TUTOM Teknoloji ve Operasyon Merkezi ve Ankara Hacettepe Teknokent olmak üzere üç farklı lokasyonda faaliyet gösteriyor. SoftTech, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini yürüten yaklaşık 800 kişilik seçkin profesyonel kadrosu ile farklı iş alanlarına yönelik etkin bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip, Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve yazılım şirketlerinden biridir.