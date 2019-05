İşçi İntiharlarıyla anılmaya başlayan Foxconn'da işçi olmak...

Kullanıcıların her geçen gün daha da arttığırdığı tüketim ve bunu talebi karşılama için yapılan yüksek kapasiteli üretimler. Cebimizde taşıdığımız, bizlerin her an çevrimiçi olmamızı sağlayan cep telefonlarından; bu haberi yazmamı ve sizlerinde okumasına sağlayan bilgisayarlara kadar elektronik aletlerin neredeyse tamamında fabrikalarda zor şartlar çalışan işçilerin büyük emekleri bulunuyor. Otomasyon teknolojisi ne kadar çok ilerlese de imalat hattının birçok yerinde insana ihtiyaç duyuluyor.

Ülkemizde dönem dönem makine sanayisinde çalışan işçilerin sorunları gündeme geliyor, ancak bir süre sonra bunlar unutulup gidiyor. Aynı bir dönem bizde olduğu gibi, son zamanlarda Foxconn'un Çin fabrikalarında zor şartlarda çalışan işçilerin durumları gündemde. Özellikle artan işçi intiharları nedeni olarak Foxconn uyguladığı ağır çalışma şartları olduğu düşünülüyor ve bu yüzden her geçen gün Foxconn'un üzerinde baskı artıyor, bazı dedikodularsa Foxconn'un Çin'deki fabrikalarını kapatabileceğini işaret ediyor...

Amerikan basınında da insana verdikleri değerden ötürü müdür bilinmez, yaşananlarla ilgili haberler çıkmaya devam ediyor. Bu haberlerden sonuncusu New York Times tarafından Yuan adlı işçi ile yapılan röportajı konu alıyor.

Bir günlük çalışma serüvenini New York Times'a anlatan Yuan, fabrikada EMC adlı firma için depolama birimlerinin toplanmasında çalışıyor. Fabrikaya girişte ancak kamerasız basit bir telefona izin verildiğini belirten Yuan'ın açıklamalarına göre gece vardiyası 19:30'da başlıyor. İmalatın aksamasına sebep olmayacak seviyede birbirleriyle konuşma hakkı bulunan işçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 65 cent'e yemek (Pirinç, omlet, domates ve patlıcan) alabilecekleri 1 saatlik yemek paydosuna giriyor. 23:30'da yeniden iş başı yapan işçiler 04:30'a kadar çalıştıktan sonra yine 1 saatlik yemek paydosu ile normal çalışma saatlerini tamamlıyor. Çin yasaları işçilerin aylık en fazla 36 saat (ek) mesaiye kalabileceğini belirtmesine rağmen, Yuan ayda yaklaşık 72 saat (ek) mesaiye kaldığını, özellikle fabrikaya gelen talebin artması durumunda işçilerin yasalara aykırı şekilde çok daha uzun süre çalışmaya zorlandığını söylüyor.

Saati 75 cente çalışan ve ek mesailerle birlikte evine ancak aylık 235 dolar götürebilen Yuan, 44 doları ev kirasına ve yaklaşık 7 dolarıda elektrik+su ihtiyaçları için veriyor. Temel masrafların yanı sıra ek giderleri de olduğunu belirtilen Yuan, aylık kazancının yaklaşık %40'ını kenara koymayı başarıyor.

Yuan kullandığımız elektronik cihazlarında emeği olan işçilerden sadece biri. Ülkemizde olduğu gibi Çin'deki işçilerin ağır çalışma şartları bir süre sonra unutulup gidilir mi bilinmez ancak her elektronik cihazın arkasında büyük bir insan emeği olduğunu ve teknoloji devlerinin gerçekleştirdiği yüksek sayıdaki satışlar, pazarların büyümesi; kısacası firmaların birbirleriyle daha da sert yarışa girmesine sebep olan herşeyin üretim hattında çalışan işçilere artı yük getirdiğini unutmamak lazım.