Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşçi İntiharlarıyla anılmaya başlayan Foxconn'da işçi olmak...

Adı son dönemde işçi intiharlarıyla anılmaya başlanan Foxconn'un çalışanlarından sadece biri olan Yuan'ın bir günde yaşadıkları...
8 yıl
13,2b
1
98
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İşçi İntiharlarıyla anılmaya başlayan Foxconn'da işçi olmak...
Tam Boyutta Gör

Kullanıcıların her geçen gün daha da arttığırdığı tüketim ve bunu talebi karşılama için yapılan yüksek kapasiteli üretimler. Cebimizde taşıdığımız, bizlerin her an çevrimiçi olmamızı sağlayan cep telefonlarından; bu haberi yazmamı ve sizlerinde okumasına sağlayan bilgisayarlara kadar elektronik aletlerin neredeyse tamamında fabrikalarda zor şartlar çalışan işçilerin büyük emekleri bulunuyor. Otomasyon teknolojisi ne kadar çok ilerlese de imalat hattının birçok yerinde insana ihtiyaç duyuluyor.

Ülkemizde dönem dönem makine sanayisinde çalışan işçilerin sorunları gündeme geliyor, ancak bir süre sonra bunlar unutulup gidiyor. Aynı bir dönem bizde olduğu gibi, son zamanlarda Foxconn'un Çin fabrikalarında zor şartlarda çalışan işçilerin durumları gündemde. Özellikle artan işçi intiharları nedeni olarak Foxconn uyguladığı ağır çalışma şartları olduğu düşünülüyor ve bu yüzden her geçen gün Foxconn'un üzerinde baskı artıyor, bazı dedikodularsa Foxconn'un Çin'deki fabrikalarını kapatabileceğini işaret ediyor...

Amerikan basınında da insana verdikleri değerden ötürü müdür bilinmez, yaşananlarla ilgili haberler çıkmaya devam ediyor. Bu haberlerden sonuncusu New York Times tarafından Yuan adlı işçi ile yapılan röportajı konu alıyor.

Bir günlük çalışma serüvenini New York Times'a anlatan Yuan, fabrikada EMC adlı firma için depolama birimlerinin toplanmasında çalışıyor. Fabrikaya girişte ancak kamerasız basit bir telefona izin verildiğini belirten Yuan'ın açıklamalarına göre gece vardiyası 19:30'da başlıyor. İmalatın aksamasına sebep olmayacak seviyede birbirleriyle konuşma hakkı bulunan işçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 65 cent'e yemek (Pirinç, omlet, domates ve patlıcan) alabilecekleri 1 saatlik yemek paydosuna giriyor. 23:30'da yeniden iş başı yapan işçiler 04:30'a kadar çalıştıktan sonra yine 1 saatlik yemek paydosu ile normal çalışma saatlerini tamamlıyor. Çin yasaları işçilerin aylık en fazla 36 saat (ek) mesaiye kalabileceğini belirtmesine rağmen, Yuan ayda yaklaşık 72 saat (ek) mesaiye kaldığını, özellikle fabrikaya gelen talebin artması durumunda işçilerin yasalara aykırı şekilde çok daha uzun süre çalışmaya zorlandığını söylüyor.

İşçi İntiharlarıyla anılmaya başlayan Foxconn'da işçi olmak...
Tam Boyutta Gör

Saati 75 cente çalışan ve ek mesailerle birlikte evine ancak aylık 235 dolar götürebilen Yuan, 44 doları ev kirasına ve yaklaşık 7 dolarıda elektrik+su ihtiyaçları için veriyor. Temel masrafların yanı sıra ek giderleri de olduğunu belirtilen Yuan, aylık kazancının yaklaşık %40'ını kenara koymayı başarıyor.

Yuan kullandığımız elektronik cihazlarında emeği olan işçilerden sadece biri. Ülkemizde olduğu gibi Çin'deki işçilerin ağır çalışma şartları bir süre sonra unutulup gidilir mi bilinmez ancak her elektronik cihazın arkasında büyük bir insan emeği olduğunu ve teknoloji devlerinin gerçekleştirdiği yüksek sayıdaki satışlar, pazarların büyümesi; kısacası firmaların birbirleriyle daha da sert yarışa girmesine sebep olan herşeyin üretim hattında çalışan işçilere artı yük getirdiğini unutmamak lazım.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bilgehankalkan 8 yıl en beğenilen
Ama fiyatı oraya göre değerlendirmek lazım adam 200 Dolar alsa 40 doları kiraya gidiyor. Yani 1/5'i kira, Türkiyede kimin maaşının 1/5'i kira; memur ve öğretmen(iç anadolu baz alınarak). Yani orda işçi olmak burda memur olmak gibi.
Ama fiyatı oraya göre değerlendirmek lazım adam 200 Dolar alsa 40 doları kiraya gidiyor. Yani 1/5'i kira, Türkiyede kimin maaşının 1/5'i kira; memur ve öğretme...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
R.Korkmazz 6 yıl
Bulunsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silent Guardian 6 yıl
İsviçre'de çalışacaksın,Çin'de parayı yiyeceksin arkadaş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 6 yıl
paylasım için tesekkurler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobius 1 6 yıl
çin sosyalist ülke maaşlar az ülkeye göre

Çin komünist bir ülkedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 6 yıl
Yinemi pilavvv
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ogkasa 6 yıl
PowerMetal
250 dolar az gibi geliyor ama adam kiraya ve faturalara azıcık para veriyor o yüzden onu da hesaba katmak lazım hayat ucuz yani.

hayat sadece kira ve faturadan ibaret değil malesef. biz 2000 dolarlık kasa toplayabilirken yada 1000 dolarlık telefon alabilirken o adam belki 1 yada 2 yıl para biriktirp alabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 8 yıl
maaş az diyorsunuzda adam bu halde bile %40 ını kendine ayırabiliyormuş. tr de 400 lira alsa zaten kirasına yetmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fetih 8 yıl
Türkiye'de hangi işyeri mesai saati içinde 2 kere yemek veriyor?Maaş bize göre düşük olabilir ama alım gücü çok yüksek gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 8 yıl
Adam maasın yuzde 40 ını köşeye atabiliyor. bizim ulkemizde ki durum ve şartlar çok daha kötü. yuan efendi maasının yuzde 20 si ile kira öderken burda insanlar yuzde 80 ile kira ödüyor. yuan efendi 7 dolar öderken su ve elektrige biz burda 100 dolar ödeyelim. yuan efendi otursun kalksın şükretsin. adam zengin ama fakir ve mağdur diye lanse ediliyor. sadece tüketim çılgınlıgı kısmına katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 8 yıl
donanimhaber'in sosyal konulara da değinmesi beni sevindirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatciSylar 8 yıl
çok çalışıyoruz mao reyis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Denorath 8 yıl
Bırakın Çin'i falan biz kendi ülkemize bakalım bisürü işsiz var aç olan insan var terör var.. Bırakın Çinliyi de Çin hükümeti düşünsün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13160 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nokia ve
10 etiket daha tayvan hp foxconn cep telefonu digitimes akıllı telefon Apple çin bilgisayar dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşin Özü: Gigabyte GeForce GTX 480 video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim