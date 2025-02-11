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    Figure AI, OpenAI ile iş birliğini sonlandırdı: Büyük bir şey geliyor!

    ABD merkezli insansı robot şirketi Figure AI, yapay zeka devi OpenAI ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurdu. Şirketin CEO’su aynı zamanda 30 gün üçünde büyük bir şey geleceğini belirtti.
    Figure AI, OpenAI ile iş birliğini sonlandırdı: Büyük bir şey gel Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli insansı robot şirketi Figure AI, OpenAI ile olan iş birliğini sonlandırdığını duyurdu. Şirket CEO’su Brett Adcock, bu ayrılığın arkasında "robot zekasında büyük bir atılım" olduğunu belirtti ve önümüzdeki 30 gün içinde "daha önce hiç görülmemiş" bir gelişmeyi paylaşacaklarını açıkladı.

    Figure, bir şeyler hazırlıyor

    Geçtiğimiz aylarda OpenAI ile ortaklık kurarak Figure 02 insansı robotunu geliştirmeye odaklanan Figure AI, 675 milyon dolarlık yatırım almış ve şirket değeri 2,6 milyar dolara ulaşmıştı. Ancak Adcock’un son açıklamaları, OpenAI ile yollarını ayırmalarının arkasında kendi yapay zeka modellerinde sağladıkları devrim niteliğindeki ilerlemenin yattığını gösteriyor.

    Adcock attığı tweet'te “Figure, tamamen şirket içinde inşa edilen tamamen uçtan uca robot yapay zekası konusunda büyük bir atılım yaptı” diyerek şirketin dil modeli entegrasyonunda OpenAI’a bağımlı olma fikrinden uzaklaştığını belirtti. Figure AI’nin CEO’su, büyük dil modellerinin (LLM) giderek daha erişilebilir hale geldiğini ve bunun onları “akıllı ama ticarileşmiş” bir ürün haline getirdiğini vurguladı. Kendi geliştirdikleri yapay zekanın robotlarını dışa bağımlı olmadan eğitip geliştirmeye yetecek kadar güçlü olduğunu ifade eden Adcock, "LLM'ler artık en küçük sorunlarımızdan biri" dedi.

    Öte yandan bu ayrılık kararı, yapay zeka ekosisteminde büyük değişimlerin yaşandığı bir döneme denk geliyor. OpenAI, yakın zamanda "insansı robotlar" ile ilgili bir ticari marka başvurusu yaptı ve robotik ekibini yeniden inşa etmeye başladı. Şirketin artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve otonom ajanlar gibi alanlara da yöneldiği biliniyor.

    100 bin robot hedefi

    Figure AI, OpenAI ile iş birliğini sonlandırdı: Büyük bir şey gel Tam Boyutta Gör
    Figure AI, OpenAI ile bağlarını koparsa da büyük ticari ortaklıklara hız kesmeden devam ediyor. Şirket, BMW Manufacturing ile üretim hattında insansı robotları kullanmak için bir anlaşma imzalamış durumda. Bunun yanında, kimliği açıklanmayan büyük bir Amerikan şirketiyle de iş birliği sağlandı.

    Adcock bir hafta önce LinkedIn'de “Bu bize yüksek hacimlerde sevkiyat yapma potansiyeli veriyor; bu da maliyetlerin düşürülmesini ve yapay zeka verilerinin toplanmasını sağlayacak. Her iki müşteri arasında, önümüzdeki dört yıl içinde 100.000 robota giden bir yol olduğuna inanıyoruz” dedi.

    Tüm bunlar yaşanırken Figure, “somutlaştırılmış yapay zeka” sistemlerine güç veren bir veri motoru geliştirerek robotlarının bulut ve uç bilişim çözümleri aracılığıyla gerçek zamanlı olarak öğrenmesini ve uyum sağlamasını mümkün kıldı. Şirketin teknolojisi, robotlarının dil komutlarına yanıt vermesini ve dil, görüş ve eylemi birleştiren görevleri yerine getirmesini sağladı. Ayrıca Figure, çok sayıda işe alım yaparak yapısını ölçeklendirmeye de çalışıyor. Dolayısıyla CEO’nun işaret ettiği “atılım” için önemli bir heyecan oluşmuş durumda.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/103152/us-startup-reports-major-breakthrough-in-robot-intelligence/index.html https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7290836070189961217/
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