Figure AI’ın insansı robotları artık C-3PO gibi yürümüyor

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Teknoloji dünyasında insansı robotların evrimleşmesi hızla devam ediyor. Figure AI, insansı robotu Figure 02’nin yürüyüşünü daha doğal hale getiren yeni yapay zeka destekli bir kontrolör geliştirdi. Şirket, Figure 02 robotlarının daha doğal bir yürüyüş sergilemesini sağlamak amacıyla, pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning – RL) kullanarak, insan gibi yürümeyi öğrenen bir yapay zeka sistemi oluşturdu.

Pekiştirmeli öğrenme (bezen takviyeli öğrenme olarak da kullanılır), bir yapay zeka modelinin, ödüller ve cezalara dayalı olarak deneme yanılma yoluyla davranışlarını optimize etmesini sağlayan bir yapay zeka yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Figure, bu yöntemi kullanarak, yüksek doğrulukta fiziksel simülasyonlar üzerinden Figure 02 robotlarına insan gibi yürümeyi öğretti. Bu sayede robotlar, simülasyon ortamında yıllarca sürecek verileri sadece birkaç saatte öğrenebiliyor.

Simülasyondan gerçek hayata

Pekiştirmeli öğrenme süreci, robotların yürüyüşünü insana benzer hale getirebilmek için gerekli stilistik özellikleri -kolların bacak hareketleriyle senkronize edilmesi gibi- öğrenmelerini sağlıyor. Bu süreç, robotların insan yürüyüşüne en yakın hareket tarzlarını benimsemelerine yardımcı oluyor.

Simülasyonda öğrenilenler ise gerçek dünyaya sıfır müdahale ile aktarılabiliyor. Figure, simülasyonda robotun fiziksel özelliklerinin rastgele değiştirilmesiyle, robotun gerçek dünyada karşılaşabileceği çeşitli senaryoları modelleyerek öğrenmesini sağladıklarını belirtiyor.

Figure 02, öncelikli olarak endüstriyel ve üretim alanlarında kullanılmak üzere tasarlandı. Bu robotlar, iş gücü eksikliklerini gidermeye yardımcı olurken, tehlikeli işlerde çalışan insan sayısını da azaltmayı hedefliyor. Ancak insansıların sadece fabrikalarla sınırlı kalmayacağı, evlerimize girmeye başladığı bir dönemdeyiz.

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Bu alanda Tesla, Figure, Agility Robotics, 1X, Apptronik ve Unitree gibi çok sayıda firma faaliyet gösteriyor. Ayrıca, Nvidia’nın robot teknolojisine büyük bir yatırım yaparak GR00T N1 modelini ve Omniverse platformunu kullanıma sunması da ilerleyişi hızlandırıyor. Figure aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda insansı robotlar için yeni bir makine öğrenimi modeli olan Helix’i tanıttı. Helix, “genel amaçlı” bir Vision-Language-Action (VLA) modeli olarak öne çıkmıştı.

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