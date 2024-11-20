Stellantis, 800 km menzil sunan STLA Frame platformunu tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis, yeni nesil araç platformlarının üçüncüsü olan STLA Frame hakkında daha fazla detay paylaştı. Söz konusu platform, body-on-frame yapıya sahip büyük pickup ve SUV'larda kullanılacak.

STLA Frame, "multi-energy" yani çok enerjili bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Bu da aslında platformun ICE (içten yanmalı motor), hibrit, hidrojen, BEV (bataryalı elektrikli araç) ve REEV (menzil artırıcı elektrikli araç) gibi çoklu desteğe sahip olduğu anlamına geliyor.

Özellikle Kuzey Amerika pazarındaki büyük pikcup ve SUV ihtiyacına yanıt verecek olan STLA Frame platformu, REEV modellerde 1100 kilometreye kadar, BEV modellerde ise 800 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 1224 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi, 6,5 tona yakın çekme kapasitesi ve 610 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliği gibi değerler de platformla ilgili öne çıkan detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Yüksek mukavemetli çelik malzemeyle üretilen STLA Frame platformu, batarya paketi için genişletilmiş bir merkez yuvaya sahip. Bu sayede 159 ile 200 kWsa kapasiteye sahip sıvı soğutmalı büyük bataryalar entegre edilebiliyor. 250 kW'a kadar maksimum güç sunan ön ve arka elektrik motorlarıyla donatılacak olan sistem, bir aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlamasına imkan verecek. Havalı süspansiyon dahil olmak üzere esnek süspansiyon tasarımları da platformun öne çıkan parçaları arasında.

Dünyada ilk: Chery, 1 GWh'lik katı hal pil üretim hattı kuruyor 3 sa. önce eklendi

Platformun öne çıkan bir diğer özelliği de BEV konfigürasyonunda 800V elektrik mimarisine sahip olması. Bu sayede 350 kW maksimum DC hızlı şarj kapasitesi sunabilecek olan araçlarda 10 dakika şarjla 160 km menzil elde etmek mümkün olacak. REEV modeller ise 175 kW'a kadar 400V DC hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada bataryaya 80 km menzil ekleyebilecek. Söz konusu modeller, bataryadaki enerjiyle elektronik cihazlara veya şebekeye elektrik sağlayan çift yönlü şarj desteğine de sahip olacak.

Ram ve Jeep, yeni STLA Frame platformunu ilk kullanacak olan Stellantis markaları olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Stellantis, 800 km menzil sunan STLA Frame platformunu tanıttı