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    Stellantis, 800 km menzil sunan STLA Frame platformunu tanıttı

    Pickup ve SUV modellerde kullanılacak olan body-on-frame yapılı platform saf içten yanmalı motorlu, hibrit, hidrojenli, %100 elektrikli ve menzil artırıcı elektrikli araçlarla tamamen uyumlu.

    Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis, yeni nesil araç platformlarının üçüncüsü olan STLA Frame hakkında daha fazla detay paylaştı. Söz konusu platform, body-on-frame yapıya sahip büyük pickup ve SUV'larda kullanılacak.

    STLA Frame, "multi-energy" yani çok enerjili bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Bu da aslında platformun ICE (içten yanmalı motor), hibrit, hidrojen, BEV (bataryalı elektrikli araç) ve REEV (menzil artırıcı elektrikli araç) gibi çoklu desteğe sahip olduğu anlamına geliyor.

    Özellikle Kuzey Amerika pazarındaki büyük pikcup ve SUV ihtiyacına yanıt verecek olan STLA Frame platformu, REEV modellerde 1100 kilometreye kadar, BEV modellerde ise 800 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 1224 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi, 6,5 tona yakın çekme kapasitesi ve 610 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliği gibi değerler de platformla ilgili öne çıkan detaylar arasında.

    Stellantis, 800 km menzil sunan STLA Frame platformunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yüksek mukavemetli çelik malzemeyle üretilen STLA Frame platformu, batarya paketi için genişletilmiş bir merkez yuvaya sahip. Bu sayede 159 ile 200 kWsa kapasiteye sahip sıvı soğutmalı büyük bataryalar entegre edilebiliyor. 250 kW'a kadar maksimum güç sunan ön ve arka elektrik motorlarıyla donatılacak olan sistem, bir aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4,4 saniyede tamamlamasına imkan verecek. Havalı süspansiyon dahil olmak üzere esnek süspansiyon tasarımları da platformun öne çıkan parçaları arasında.

    Platformun öne çıkan bir diğer özelliği de BEV konfigürasyonunda 800V elektrik mimarisine sahip olması. Bu sayede 350 kW maksimum DC hızlı şarj kapasitesi sunabilecek olan araçlarda 10 dakika şarjla 160 km menzil elde etmek mümkün olacak. REEV modeller ise 175 kW'a kadar 400V DC hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada bataryaya 80 km menzil ekleyebilecek. Söz konusu modeller, bataryadaki enerjiyle elektronik cihazlara veya şebekeye elektrik sağlayan çift yönlü şarj desteğine de sahip olacak.

    Ram ve Jeep, yeni STLA Frame platformunu ilk kullanacak olan Stellantis markaları olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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