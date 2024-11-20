Stellantis, 800 km menzil sunan STLA Frame platformunu tanıttı

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Stellantis, yeni nesil araç platformlarının üçüncüsü olan STLA Frame hakkında daha fazla detay paylaştı. Söz konusu platform, body-on-frame yapıya sahip büyük pickup ve SUV'larda kullanılacak.
STLA Frame, "multi-energy" yani çok enerjili bir platform olmasıyla öne çıkıyor. Bu da aslında platformun ICE (içten yanmalı motor), hibrit, hidrojen, BEV (bataryalı elektrikli araç) ve REEV (menzil artırıcı elektrikli araç) gibi çoklu desteğe sahip olduğu anlamına geliyor.
Özellikle Kuzey Amerika pazarındaki büyük pikcup ve SUV ihtiyacına yanıt verecek olan STLA Frame platformu, REEV modellerde 1100 kilometreye kadar, BEV modellerde ise 800 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 1224 kg'a kadar yük taşıma kapasitesi, 6,5 tona yakın çekme kapasitesi ve 610 mm'ye kadar sudan geçiş yüksekliği gibi değerler de platformla ilgili öne çıkan detaylar arasında.
Platformun öne çıkan bir diğer özelliği de BEV konfigürasyonunda 800V elektrik mimarisine sahip olması. Bu sayede 350 kW maksimum DC hızlı şarj kapasitesi sunabilecek olan araçlarda 10 dakika şarjla 160 km menzil elde etmek mümkün olacak. REEV modeller ise 175 kW'a kadar 400V DC hızlı şarj desteğiyle 10 dakikada bataryaya 80 km menzil ekleyebilecek. Söz konusu modeller, bataryadaki enerjiyle elektronik cihazlara veya şebekeye elektrik sağlayan çift yönlü şarj desteğine de sahip olacak.
Ram ve Jeep, yeni STLA Frame platformunu ilk kullanacak olan Stellantis markaları olacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..