İskoçya, faizsiz kredi desteğine 2. el elektrikli araçları da dahil ediyor

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Dünya genelinde elektrikli araç kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Fakat içten yanmalı motorlu araçlarla kıyaslandığında elektrikli araç fiyatları hala oldukça yüksek. Bu nedenle pek çok ülkede vatandaşları elektrikli araç satın almaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

Elektrikli araçlara yönelik teşvikler pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İskoçya'da da uygulanıyor. Bu ülkede sıfır kilometre bir elektrikli otomobil satın almak isteyen vatandaşlara 35 bin pound'a kadar, elektrikli motosiklet veya moped almak isteyenlere de 10 bin pound'a kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Vatandaşlar çektikleri krediyi 6 yılda geri ödeyebiliyor.

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Bu durum elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için fazlasıyla iyiyken, yönetim bu konuda yeni bir adım atmaya karar verdi. Sonuç olarak faizsiz kredi kapsamına 2. el elektrikli araçlar da dahil edildi. Yapılan açıklamada, 2. el elektrikli araç satın almak isteyen vatandaşlara 20 bin pound'a kadar faizsiz kredi imkanı sunulacağı belirtildi. Bu kredinin geri ödeme süresi de 5 yıl olacak.

Konuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada "Global çapta elektrikli araçlara geçiş hızlandıkça fiyatlar da yıldan yıla düşüyor. Fakat yeni bir aracın hala pek çok kişi için pahalı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden faizsiz kredi kapsamına 2. el araçları da dahil ederek elektrikli araçlara geçişi daha kolay hale getirmek istiyoruz. Bir araca ihtiyacı olan hiç kimse bu modern araçların sahip olduğu faydalardan mahrum kalmamalı" ifadesine yer verildi.

Daha önce yapılan açıklamalarda İskoçya'nın 2032 yılına kadar dizel ve benzinli araçlardan kurtulmayı planladığı belirtilmişti.

https://www.carscoops.com/2020/09/scotland-is-offering-interest-free-loans-for-used-electric-vehicles/

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