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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İskoçya, faizsiz kredi desteğine 2. el elektrikli araçları da dahil ediyor

    Uzun süredir sıfır kilometre elektrikli otomobil, motosiklet ve moped'ler için faizsiz kredi imkanının sunulduğu İskoçya'da bu teşvik uygulamasına artık 2. el elektrikli araçlar da dahil olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İskoçya, faizsiz kredi desteğine 2. el elektrikli araçları da dahil ediyor
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    Dünya genelinde elektrikli araç kullananların sayısı gün geçtikçe artıyor. Fakat içten yanmalı motorlu araçlarla kıyaslandığında elektrikli araç fiyatları hala oldukça yüksek. Bu nedenle pek çok ülkede vatandaşları elektrikli araç satın almaya teşvik etmek için çeşitli kampanyalar düzenleniyor.

    Elektrikli araçlara yönelik teşvikler pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İskoçya'da da uygulanıyor. Bu ülkede sıfır kilometre bir elektrikli otomobil satın almak isteyen vatandaşlara 35 bin pound'a kadar, elektrikli motosiklet veya moped almak isteyenlere de 10 bin pound'a kadar faizsiz kredi imkanı sunuluyor. Vatandaşlar çektikleri krediyi 6 yılda geri ödeyebiliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobil fabrikasında son durum"

    Bu durum elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırmak için fazlasıyla iyiyken, yönetim bu konuda yeni bir adım atmaya karar verdi. Sonuç olarak faizsiz kredi kapsamına 2. el elektrikli araçlar da dahil edildi. Yapılan açıklamada, 2. el elektrikli araç satın almak isteyen vatandaşlara 20 bin pound'a kadar faizsiz kredi imkanı sunulacağı belirtildi. Bu kredinin geri ödeme süresi de 5 yıl olacak.

    Konuyla ilgili yetkililerden yapılan açıklamada "Global çapta elektrikli araçlara geçiş hızlandıkça fiyatlar da yıldan yıla düşüyor. Fakat yeni bir aracın hala pek çok kişi için pahalı olduğunu biliyoruz. Bu yüzden faizsiz kredi kapsamına 2. el araçları da dahil ederek elektrikli araçlara geçişi daha kolay hale getirmek istiyoruz. Bir araca ihtiyacı olan hiç kimse bu modern araçların sahip olduğu faydalardan mahrum kalmamalı" ifadesine yer verildi.

    Daha önce yapılan açıklamalarda İskoçya'nın 2032 yılına kadar dizel ve benzinli araçlardan kurtulmayı planladığı belirtilmişti.



    https://www.carscoops.com/2020/09/scotland-is-offering-interest-free-loans-for-used-electric-vehicles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    labtek38 4 sa. en beğenilen
    Bizde faizsiz kredi gelirse araba fiyatları o faiz avantajından daha fazla olacak şekilde artar.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    001ATB (Ahmet Turan) 12 dk.
    Yol yaptık'a oy vermeye devam edin siz,biz böyle şeyleri rüyamızda bile göremeyiz
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    yorumculuklar 2 sa.
    Elektrikli araçlara, en azından şehir içi yolculuklar için ciddi yatırımlar yapılması gerekli; kuzey avrupa ülkeleri bu noktada güzel adımlar atıyor. uzun yolculuklarda insanlar zaten araç kiralamayı tercih ediyor, yoğun şehir merkezlerinde hava kirliliği ve gürültüyü azaltmak için elektrikli araçlar teşvik edilmeli. Elektrikli otomobiller genel anlamda belki çevre konusunda (pillerin kimyasal atık olması, üretim süreçleri vs.) fosil yakıtılılara göre aman aman avantajlı olmayabilir ama yoğun şehirlerde hayat kalitesini arttıracaktır diye düşünüyorum.
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    labtek38 4 sa. en beğenilen
    Bizde faizsiz kredi gelirse araba fiyatları o faiz avantajından daha fazla olacak şekilde artar.
    Yanıtla +7
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    IceRulez (Osman R.F) 4 sa.
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    android seyfi (Rifki Paslanmaz) 4 sa.
    Bizde amperine göre vergi olur 🤓
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    St Batuhan (Batuhan Süersan) 4 sa.
    Araba için faizsiz kredi mi o da ne? :oDiğer yandan bizde de belki olur TOGG sonrası ama ihtimali diğer elektrikli araçlara ekstra yeni vergi eklemek alıştığımız şekliyle.
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