İşlemci soğutmada lazerli dönem





Genelde hep sıcak kavramlar ile andığımız ve son dönemde yakıcılığı ön plana çıkan lazer ışınlarının soğutma özelliği de bulunuyor ve pek pek bilinmeyen bu özellik teknoloji dünyasında yeni bir devrin kapısını açabilir.





Washington Üniversitesi araştırmacıları lazer ışınları ile suyu ve bir kristal çeşidini soğutmayı başardı. Araştırmacılar lazer ışınlarının temel prensiplerini tersine çevirerek soğutma özelliğini elde ettiklerini belirtiyor. Deneylerde su içerisinde bulunan kristallere lazer ışınları tutuluyor ve düşen sıcaklıklar kristallerin farklı renkler yansıtmasına neden oluyor.





1995 yılında ilk kez vakumlu ortamda bir nesnenin lazer ışınları ile soğutulması sağlanmıştı ancak yeni deneylerde ilk kez günlük ortamdaki bir nesne soğutulmuş oldu. Araştırmacılar deneylerde kızılötesi lazer ışınları kullandı.





Lazerin nesneleri soğutma özelliği pek çok alanda devrim yapabilecek nitelikte. Özellikle işlemcilerin ısınan noktasına lazer ışınları uygulayarak soğutabilmek mümkün olacak. Veya üretim ve telekomünikasyon alanlarında da lazerli soğutma sistemleri kullanılabilecek.





Bununla birlikte araştırmacıların asıl hedefi daha farklı. Moleküler biyoloji alanında lazer soğutma kullanarak hücrelerin davranışlarını değiştirmeden veya zarar vermeden gelişimini yavaşlatmak mümkün olacak. Böylece moleküllerin ve enzimlerin çalışma şekilleri daha detaylı incelenebilecek. Tabii bunların hepsinin olabilmesi için önce maliyetlerin uygun bir seviyeye çekilmesi gerekiyor.





http://hexus.net/tech/news/cooling/88181-lasers-used-cool-cpus-say-uw-researchers/