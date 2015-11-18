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İşlemci soğutmada lazerli dönem

Günümüzde işlemci soğutucusu olarak hava veya sıvı tabanlı sistemler kullanılıyor. Peki lazer ışınları işlemcinizi soğutabilir mi? Bunun cevabı bir devrime işaret ediyor.
3 yıl
6,4b
1
21
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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İşlemci soğutmada lazerli dönem
 

Genelde hep sıcak kavramlar ile andığımız ve son dönemde yakıcılığı ön plana çıkan lazer ışınlarının soğutma özelliği de bulunuyor ve pek pek bilinmeyen bu özellik teknoloji dünyasında yeni bir devrin kapısını açabilir.

Washington Üniversitesi araştırmacıları lazer ışınları ile suyu ve bir kristal çeşidini soğutmayı başardı. Araştırmacılar lazer ışınlarının temel prensiplerini tersine çevirerek soğutma özelliğini elde ettiklerini belirtiyor. Deneylerde su içerisinde bulunan kristallere lazer ışınları tutuluyor ve düşen sıcaklıklar kristallerin farklı renkler yansıtmasına neden oluyor. 

1995 yılında ilk kez vakumlu ortamda bir nesnenin lazer ışınları ile soğutulması sağlanmıştı ancak yeni deneylerde ilk kez günlük ortamdaki bir nesne soğutulmuş oldu. Araştırmacılar deneylerde kızılötesi lazer ışınları kullandı.

Lazerin nesneleri soğutma özelliği pek çok alanda devrim yapabilecek nitelikte. Özellikle işlemcilerin ısınan noktasına lazer ışınları uygulayarak soğutabilmek mümkün olacak. Veya üretim ve telekomünikasyon alanlarında da lazerli soğutma sistemleri kullanılabilecek. 

Bununla birlikte araştırmacıların asıl hedefi daha farklı. Moleküler biyoloji alanında lazer soğutma kullanarak hücrelerin davranışlarını değiştirmeden veya zarar vermeden gelişimini yavaşlatmak mümkün olacak. Böylece moleküllerin ve enzimlerin çalışma şekilleri daha detaylı incelenebilecek. Tabii bunların hepsinin olabilmesi için önce maliyetlerin uygun bir seviyeye çekilmesi gerekiyor.  


http://hexus.net/tech/news/cooling/88181-lasers-used-cool-cpus-say-uw-researchers/ Yorum Yaz
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Delikli Nane 3 yıl en beğenilen
sıvı soğutmaya geçtik te lazer kaldı

edit: imla
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action9mm 3 yıl
Şu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Şu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik ...
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action9mm 3 yıl
Seefoo
action9mm
mindtrap
action9mmŞu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Birader immersion cooling yazarsan googlea hatta immersion cooling pc yazarsan görürsün ki 3M firmasının bu iş için özel fluitlerine kadar piyasada mevcut. Bu tip sistemleri genelde yüksek işlem gücü isteyen sistemler için kullanıyorlar bak incele şurdan youtu.be/...
Server için yapılan sistemi eve getireceğim o zmn desene.Peki madem var neden kullanıcıda yok yada görmüyoruz.Merak etme ben gönderdiğin videoyu zaten izlemiştim.Belkide benim sıvı 3m inkinden daha uygun maliyettedir bilinmez.Bide videoda merak ettiğim açık ortamda duruyor sistemler buharlaşmadaki sıvı nereye gidiyor.Tavanın damla damla rutubet olması lazım.Sonuçta her sıvı buharlaşır
Videodaki sistemde sıvı serverdan aldığı ısı ile buharlaşıyor,yükselip içinden soğuk su geçen borular etrafında tekrar yoğunlaşıp aşağıya damlıyor tekrar.Olay çok basit.Yağmur gibi :))

Soğuk su geçen boruyu soğutmak içinde ayrı sistem lazım :D
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berke_17 3 yıl
daha sıvı kulanmadın ne lazeri
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Seefoo 3 yıl
action9mm
mindtrap
action9mmŞu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Birader immersion cooling yazarsan googlea hatta immersion cooling pc yazarsan görürsün ki 3M firmasının bu iş için özel fluitlerine kadar piyasada mevcut. Bu tip sistemleri genelde yüksek işlem gücü isteyen sistemler için kullanıyorlar bak incele şurdan youtu.be/...
Server için yapılan sistemi eve getireceğim o zmn desene.Peki madem var neden kullanıcıda yok yada görmüyoruz.Merak etme ben gönderdiğin videoyu zaten izlemiştim.Belkide benim sıvı 3m inkinden daha uygun maliyettedir bilinmez.Bide videoda merak ettiğim açık ortamda duruyor sistemler buharlaşmadaki sıvı nereye gidiyor.Tavanın damla damla rutubet olması lazım.Sonuçta her sıvı buharlaşır

Videodaki sistemde sıvı serverdan aldığı ısı ile buharlaşıyor,yükselip içinden soğuk su geçen borular etrafında tekrar yoğunlaşıp aşağıya damlıyor tekrar.Olay çok basit.Yağmur gibi :))
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action9mm 3 yıl
mindtrap
action9mmŞu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Birader immersion cooling yazarsan googlea hatta immersion cooling pc yazarsan görürsün ki 3M firmasının bu iş için özel fluitlerine kadar piyasada mevcut. Bu tip sistemleri genelde yüksek işlem gücü isteyen sistemler için kullanıyorlar bak incele şurdan youtu.be/...

Server için yapılan sistemi eve getireceğim o zmn desene.Peki madem var neden kullanıcıda yok yada görmüyoruz.Merak etme ben gönderdiğin videoyu zaten izlemiştim.Belkide benim sıvı 3m inkinden daha uygun maliyettedir bilinmez.Bide videoda merak ettiğim açık ortamda duruyor sistemler buharlaşmadaki sıvı nereye gidiyor.Tavanın damla damla rutubet olması lazım.Sonuçta her sıvı buharlaşır
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action9mm 3 yıl
mindtrap
action9mmŞu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Birader immersion cooling yazarsan googlea hatta immersion cooling pc yazarsan görürsün ki 3M firmasının bu iş için özel fluitlerine kadar piyasada mevcut. Bu tip sistemleri genelde yüksek işlem gücü isteyen sistemler için kullanıyorlar bak incele şurdan youtu.be/...

Server için yapılan sistemi eve getireceğim o zmn desene.Peki madem var neden kullanıcıda yok yada görmüyoruz.Merak etme ben gönderdiğin videoyu zaten izlemiştim.Belkide benim sıvı 3m inkinden daha uygun maliyettedir bilinmez.Bide videoda merak ettiğim açık ortamda duruyor sistemler buharlaşmadaki sıvı nereye gidiyor.Tavanın damla damla rutubet olması lazım.Sonuçta her sıvı buharlaşır
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action9mm 3 yıl
Seefoo
action9mmŞu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Mineral yağ içerisinde pasif veya aktif soğutma ile çalışan sistem yapmak oldukça kolay,tek ihtiyaç sızdırmaz bir kasa.Youtube da bu tür projelerden bolca var.örnek : youtube.com/...

Mineral yağı değil zeytin yağıda kullanırsan olur.Ama arıza durumunda vıcık vıcık yağın içerisinde kasayı bırakacaksan o senin bileceğin iş
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V4LKyR 3 yıl
mindtrap
Orijinalden alıntı: action9mmŞu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.
Birader immersion cooling yazarsan googlea hatta immersion cooling pc yazarsan görürsün ki 3M firmasının bu iş için özel fluitlerine kadar piyasada mevcut. Bu tip sistemleri genelde yüksek işlem gücü isteyen sistemler için kullanıyorlar bak incele şurdan youtu.be/...

Ee sonuç nedir birader?
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mindtrap 3 yıl
action9mm
Şu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.

Birader immersion cooling yazarsan google'a hatta immersion cooling pc yazarsan görürsün ki 3M firmasının bu iş için özel fluit'lerine kadar piyasada mevcut. Bu tip sistemleri genelde yüksek işlem gücü isteyen sistemler için kullanıyorlar bak incele şurdan youtu.be/...
Yanıtla +3
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Seefoo 3 yıl
action9mm
Şu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.Sıvı karışımım hazır fan(cpu fanı takılı olmazsa pc açılmayacağından denendi) ve elektronik devreler sıkıntısız çalışıyor.Kendi bilgisayarım için denemeye korktuğumdan arkadaşın birisinden eski çalışan bilgisayar gelecek onu bekliyorum.Sistem çalışırsa casper olmazsa vestele gideceğim.Tozsuz sessiz bilgisayarlar inşallah yakında.Tasarımında çok sessiz olduğu için araç buzdolaplarındaki soğutma sistemi gibi hazne,Işıklandırma için neon ve gerektiği durumlarda sıvı tahliyesi için vana gibi ince ayrıntılarında tasarımında olacağı şekilde şeffaf akrilik veya daha ucuz farklı bir materyalden argede kasa tasarlatıp sıvıyla bir satılır hale getirebilirsem boş akvaryum kasa olarak piyasaya çıkarmayı düşünüyorum.

Mineral yağ içerisinde pasif veya aktif soğutma ile çalışan sistem yapmak oldukça kolay,tek ihtiyaç sızdırmaz bir kasa.Youtube da bu tür projelerden bolca var.
örnek : youtube.com/...
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kadirirdem 3 yıl
Siviya geçmedik sira lazere mi geldi...
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draconist 3 yıl
action9mm
Şu anda yalıtkan sıvı içerisinde çalışacak pc üzerine çalışmaktayım.

Tamamı sıvı ile dolu bir yerde çalışan kasa daha önce yapıldı, parça değişim vb çalışmalarda daha fazla uğraştırdığı için son kullanıcılar tarafından tutmadı.
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