İşlemci stok sıkıntısı Dell’i de vurdu

Intel’in özellikle Apple’a modem tedarik etmeye başladığı dönemden itibaren 14nm işlemci üretiminde sıkıntıya girdiği ve artan talep nedeniyle halen bu sıkıntının üstesinden gelemediği biliniyor. İşlemci sıkıntısı Intel’i olduğu kadar üretici ortaklarını da etkiliyor.
Gelirler düşüyor
Intel işlemcilerin yokluğunda üreticiler AMD Ryzen işlemcilere daha fazla yönelmeye başladı ancak verilen ve yetişmeyen siparişler ürünleri de geciktiriyor. Dell işlemci sıkıntısından en fazla etkilenen ortaklardan birisi.
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Dell operasyon şefi Jeffrey Clarke yatırımcı toplantısında Intel işlemci sıkıntısının gitgide daha kötü bir hal aldığını ve yılın son çeyreğindeki sevkiyatları ciddi şekilde etkileyeceğini açıkladı. Firmanın yıl geneli gelir beklentisi de bu sıkıntı sebebiyle düşürüldü.
Intel üretim sıkıntısını giderebilmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor ancak halen 10nm sürecinde verimliliğin yakalanamaması hareket alanını daraltıyor. Firma 2022 başlarına kadar masa üstü işlemcilerde 10nm sürecine geçemeyecek. Masa üstü tarafında da ince modeller için 10nm işlemci üretimi yapılıyor. Bunun haricinde 14nm süreci devam ediyor. Üretim sıkıntısının sonraki dönemlerde ne hale geleceğini şimdiden kestirmek zor.
https://www.techpowerup.com/261598/dell-calls-out-intel-for-cpu-shortages-affecting-its-2019-full-year-revenue-forecast Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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yari-iletken sanayisinde her zaman yield cost gizli tutulur pazar fiyatini belirleyebilmek icin fakat intel'in son yillarda bunu tasin suyunu sikma seviyesine getirmesi sonucu kendisi kisitliyor uretimini. yani olay tamamen duygusal. yoksa adamlara giren cikan yok hayvan gibi kar etmeye devam ediyorlar ve bunu kendi fabrikalarinda basariyorlar. amd, uretimi tsmc'e kaydirdiktan sonra yukselise gecti, oncesi husran. 7nm cikarabilmesinin sebebi de o. fakat bu verimin etkiledigi seylerden biri de cikan teknolojinin kalitesi tabi. tsmc 7nm = intel 10nm diye bakkal hesabi yapabilirsiniz tam karsiligi olmasa bile ama anlasilir bir ornek.
ha son yillarda basta belirttigim gibi suyunu cikarmasindan oturu gelecegi sikintiya girdi cunku amd bariz ustunluk kurmaya basladi onu unutmamak lazim yine de. pazar fiyatini belirledigi yillarda teknoloji ilerlemesini de kendileri kontrol ediyor diye varsaydilar ama tsmc aldi basini gidiyor.
Yoksa 14+++ nm çok olgun ve başarılı bir üretim süreci. Sorun şu ki deli gibi talep var ürünlere. Onlarca fab olmasına rağmen yetişemiyorlar
Geçen yıllarda bir adet 14nm yeni bir tesis planı vardı. Son anda burayı 10nm ye çevirdiler
10nm sıkıntıya düşünce bu sefer talebi karşılayamaz oldular 14nm de
Forumda öldü bitti mal satamıyor dedikleri intel son çeyrekte tam 19.2 milyar dolarlık mal ve hizmet sattı. Herkes kaliteli işlemci istediğinden ürünler yok satıyor ve talebe yetişemeyince firmalar eli boş kalıyor