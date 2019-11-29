İşlemci stok sıkıntısı Dell’i de vurdu

Intel’in özellikle Apple’a modem tedarik etmeye başladığı dönemden itibaren 14nm işlemci üretiminde sıkıntıya girdiği ve artan talep nedeniyle halen bu sıkıntının üstesinden gelemediği biliniyor. İşlemci sıkıntısı Intel’i olduğu kadar üretici ortaklarını da etkiliyor.

Gelirler düşüyor

Intel işlemcilerin yokluğunda üreticiler AMD Ryzen işlemcilere daha fazla yönelmeye başladı ancak verilen ve yetişmeyen siparişler ürünleri de geciktiriyor. Dell işlemci sıkıntısından en fazla etkilenen ortaklardan birisi.

Ayrıca Bkz. "Chris Hook ve Heather Lennon; Intel’den de ayrıldı"

Dell operasyon şefi Jeffrey Clarke yatırımcı toplantısında Intel işlemci sıkıntısının gitgide daha kötü bir hal aldığını ve yılın son çeyreğindeki sevkiyatları ciddi şekilde etkileyeceğini açıkladı. Firmanın yıl geneli gelir beklentisi de bu sıkıntı sebebiyle düşürüldü.

Intel üretim sıkıntısını giderebilmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor ancak halen 10nm sürecinde verimliliğin yakalanamaması hareket alanını daraltıyor. Firma 2022 başlarına kadar masa üstü işlemcilerde 10nm sürecine geçemeyecek. Masa üstü tarafında da ince modeller için 10nm işlemci üretimi yapılıyor. Bunun haricinde 14nm süreci devam ediyor. Üretim sıkıntısının sonraki dönemlerde ne hale geleceğini şimdiden kestirmek zor.

https://www.techpowerup.com/261598/dell-calls-out-intel-for-cpu-shortages-affecting-its-2019-full-year-revenue-forecast