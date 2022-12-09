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    İspanya Merkez Bankası’ndan CBDC hamlesi

    Çin'in hayata geçirdiği ve Türkiye'nin de üzerinde çalıştığı CBDC kripto paralara yönelik benzer bir hamle de İspanya'dan geliyor.                                   
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    İspanya Merkez Bankası’ndan CBDC hamlesi Tam Boyutta Gör

    İspanya Merkez Bankası, aldığı bir karar ile CBDC‘leri yakından takip edecek. Banka, fon hareketlerini simüle etmeyi, finansal varlıkların tasfiyesini denemeyi, CBDC'nin faydalarını ve dezavantajlarını analiz etmeyi amaçlayan programla üç ana alana odaklanacak.

    Birçok ülke merkez bankası dijital para birimileri (CBDC) ile yakından ilgileniyor. Bu kez CBDC‘ler ile ilgili çalışma yapacak isim İspanya Merkez Bankası oldu. Çıkan haberlere göre; İspanya Merkez Bankası (BDE), CBDC'leri test etmeye başlamak için deneysel bir program başlatmayı planladığını ve yerel finans ve teknoloji kurumlarından iş birliği teklifleri aradığını söyledi.

    Programa katılmak isteyen ilgili taraflar, banka tarafından belirlenen minimum gereksinimleri karşılamalı ve 31 Ocak 2023’te sona erecek. 

    Son olarak belirtmek gerekirse İspanya Merkez Bankası programı üstlenme gerekçesinde, CBDC’lerin incelenmesinin, giderek artan bir şekilde dijitalleşen toplumun ihtiyaç ve taleplerine uyum sağlamaya ne ölçüde katkıda bulunabileceklerini belirlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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