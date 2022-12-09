İspanya Merkez Bankası’ndan CBDC hamlesi

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İspanya Merkez Bankası, aldığı bir karar ile CBDC‘leri yakından takip edecek. Banka, fon hareketlerini simüle etmeyi, finansal varlıkların tasfiyesini denemeyi, CBDC'nin faydalarını ve dezavantajlarını analiz etmeyi amaçlayan programla üç ana alana odaklanacak.

Birçok ülke merkez bankası dijital para birimileri (CBDC) ile yakından ilgileniyor. Bu kez CBDC‘ler ile ilgili çalışma yapacak isim İspanya Merkez Bankası oldu. Çıkan haberlere göre; İspanya Merkez Bankası (BDE), CBDC'leri test etmeye başlamak için deneysel bir program başlatmayı planladığını ve yerel finans ve teknoloji kurumlarından iş birliği teklifleri aradığını söyledi.

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Programa katılmak isteyen ilgili taraflar, banka tarafından belirlenen minimum gereksinimleri karşılamalı ve 31 Ocak 2023’te sona erecek.

Son olarak belirtmek gerekirse İspanya Merkez Bankası programı üstlenme gerekçesinde, CBDC’lerin incelenmesinin, giderek artan bir şekilde dijitalleşen toplumun ihtiyaç ve taleplerine uyum sağlamaya ne ölçüde katkıda bulunabileceklerini belirlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.

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