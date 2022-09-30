İspanyol telekom şirketi, kripto para ile ödeme almaya başladı

İspanyol telekom şirketi Telefonica, Tu.com adlı kendi e-ticaret sitesinde kripto para birimleriyle ödeme hizmeti için Bit2Me ile iş birliği yaptı.
Kripto para birimleri hemen hemen birçok alanda kullanılmaya başlandı. Son olarak Telefonica, Bit2Me iş birliğiyle kripto para ile ödeme seçeneğini devreye aldı. Desteklenen kripto para birimleri şunlar:
Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). ), Tether USD (USDT), USD Coin (USDC) ve TRON (TRX)
Telefonica ayrıca bu iş birliğine ek olarak Bit2Me’ye yatırım yaptığını da duyurdu.Telefonica, daha önce NFT pazaryeri oluşturmuş ve Qualcomm ile artırılmış gerçeklik (AR) odaklı iş birliği anlaşması yapmıştı. Polygon Blockchain ağı üzerine inşa edilen NFT pazaryerinde MetaMask desteği de bulunuyor. Qualcomm ile yapılan iş birliğinde ise, metaverse odaklı ürün ve hizmetler geliştirilmesi için iş birliği yapıldı. Telefonica, Blockhain odaklı hamlelerine devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum