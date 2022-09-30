İspanyol telekom şirketi, kripto para ile ödeme almaya başladı

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İspanyol telekom şirketi Telefonica, Tu.com adlı kendi e-ticaret sitesinde kripto para birimleriyle ödeme hizmeti için Bit2Me ile iş birliği yaptı.

Kripto para birimleri hemen hemen birçok alanda kullanılmaya başlandı. Son olarak Telefonica, Bit2Me iş birliğiyle kripto para ile ödeme seçeneğini devreye aldı. Desteklenen kripto para birimleri şunlar:

Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Ripple (XRP). ), Tether USD (USDT), USD Coin (USDC) ve TRON (TRX)

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Telefonica ayrıca bu iş birliğine ek olarak Bit2Me’ye yatırım yaptığını da duyurdu.Telefonica, daha önce NFT pazaryeri oluşturmuş ve Qualcomm ile artırılmış gerçeklik (AR) odaklı iş birliği anlaşması yapmıştı. Polygon Blockchain ağı üzerine inşa edilen NFT pazaryerinde MetaMask desteği de bulunuyor. Qualcomm ile yapılan iş birliğinde ise, metaverse odaklı ürün ve hizmetler geliştirilmesi için iş birliği yapıldı. Telefonica, Blockhain odaklı hamlelerine devam ediyor.

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İspanyol telekom şirketi, kripto ile ödeme almaya başladı