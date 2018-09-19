İsrail ile İsviçre, Blockchain'i düzenleme adına deneyimlerini paylaşacak

İsviçre ve İsrail'in üst düzey yetkilileri, dağınık defter teknolojisini düzenleme konusundaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmayı kabul ettiler.

Ayrıca Bkz.

"Hackerlar Hindistan hükümetine ait web sitelerinde kripto para madenciliği yaptı"

https://cointelegraph.com/news/switzerland-to-exchange-blockchain-regulatory-experience-with-israel

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İsviçre’nin Maliye Bakanı Ueli Maurer ve Uluslararası Finansal Konular ile ilgilenen Devlet Sekreteri Jorg Gasser; kısa süre önce, resmi olarak İsrail'i ziyaret etti.Gasser, içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar İsrail yetkililer için "" hakkında genel önerileri özetleyecek bir rapor hazırlamayı planlıyor. Bu raporun 2019 yılında İsrail parlamentosu tarafından onaylanması veyürürlüğe girmesini bekleniyor.İsrail yetkililer, konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı ancak İsrail Maliye Bakanlığı, İsviçre ile İsrail'inyönetmeliği ile ilgili notları birbirleriyle paylaşmayı kabul ettiğini açıkladı.İsviçre,teknolojisini günlük hayatta kullanmak için farklı projeler üreten bir ülke. Ülke, dağınık defter teknolojisini günlük hayata indirgemek için Zug kentinde birkurmuştu.