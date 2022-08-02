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    İsrail dijital ödemeleri desteklemek için nakit ödemelere kısıtlama getiriyor

    İsrail yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek için nakit kullanımını kısıtlandırıyor. İsrail, dijital ödeme yöntemlerinin kullanılmasını istiyor.                                 
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    İsrail nakit ödemelere kısıtlama getiriyor
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    Kripto dostu düzenlemeleriyle bilinen İsrail, dijital ödemeleri teşvik etmek için nakit ödemelere kısıtlama getiriyor. Ülkedeki yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek ve dijital ödemeleri teşvik etmek amacıyla nakit ödemelere kısıtlama getirildiği duyuruldu.

    İsrail kolluk kuvvetleri, ülkedeki suç faaliyetlerini caydırmak ve dijital ödemeleri teşvik etmek amacıyla bugün nakit işlemlere yeni sınırlamalar getirdiğini açıkladı. Kripto paralar da dahil olmak üzere tüm dijital ödeme yöntemleri teşvik edilecek.

    Para akışını takip etmek için nakit kullanımı kısıtlanıyor

    Hatırlatmak gerekirse daha önce İsrail tarafından alınan bu önlem, vergi kaçakçılığını, karaborsa faaliyetlerini ve kara para aklamayı daha kolay takip etmek için çıkarılmıştı.

    Kripto fenomeni Lark Davis konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

    “İsrail bugünden itibaren 4.400 doların üzerindeki nakit ödemeleri yasaklayacak! Bu karar; araba, lüks çanta veya başka herhangi yüksek fiyatlı ürün için artık nakit ödeme yapamayacağınız anlamına geliyor”

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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