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    Binance’ten ilginç açıklama: Kullanıcıların yüzde 90’ını kaybettik

    Binance borsasının kuruluşundan bir süre sonra KYC sistemini aktif etmesi pek çok müşterinin kaçmasına neden oldu. Bunun sonucunda da milyar dolarlık zararlar oluştu.
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    Binance
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    Kripto para platformlarında oldukça yaygın olan KYC yani Müşterini Tanı sistemi kimlik fotoğrafı ve selfie fotoğrafınız ile kimlik bilgilerinizi doğrulama amacını taşıyor. Bununla birlikte gerek anonim kalmak isteyenler gerekse bilgilerini vermek istemeyenler bu programdan uzak duruyor.

    Binance borsası KYC mağduru oldu

    Kara para aklamayı önlemek ve müşterileri tanımak adına KYC programı yürüten Binance borsası, KYC yapmayanların çekim gibi belirli işlemlerini kısıtlayarak programa katılmaya zorluyor.

    Binance uyumluluk ekibi yaptığı açıklamada KYC zorunluluğu sonrasında müşterilerin yüzde 90’ını kaybettiklerini ve milyarlarca dolar zarara girdiklerini belirtti. Elbette bu hangi dönemi kapsıyor belli değil.

    Günlük işlem hacmi 14.5 milyar doları aşan Binance’in bu kayıplardan pek etkilenmediği anlaşılıyor. Nitekim KYC zorunluluğunun başladığı 2018-2019 yıllarında bu durumun yaşanması daha muhtemel. Yıllar içerisinde Binance borsasının önemli hamleleri ve prim yapan kripto paraların burada olması müşteri sayısını arttırdı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    B
    byomertaha 1 gün önce

    Çok güzel yaw

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