ISS deneyi, başka gezegenlerdeki habitatları iklimlendirmeyi amaçlıyor

Tam Boyutta Gör Bir grup mühendis, Ay ve Mars'ta gelecekteki yaşam alanları için bir sistem tasarlamak amacıyla Dünya'dan daha az yerçekimi olan bir ortamda iki temel sürecin nasıl çalıştığını görmek için uzayda bir klima sistemini test ediyor.

Deney, başka gezegenlerde yaşamı sağlayabilmeyi amaçlıyor

Akış Kaynama ve Yoğunlaşma Deneyi (FBCE), 1 Ağustos'ta Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) bir Cygnus kargo uzay aracında fırlatıldı. Purdue Üniversitesi'ndeki mühendisler tarafından tasarlanan deney, mikro yerçekim ortamının yoğunlaşma üzerindeki etkilerini ölçecek.

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Purdue Üniversitesi'nde makine mühendisliği profesörü olan Issam Mudawar yaptığı açıklamada "Dünya'nın yer çekiminde ısı ve soğutma sistemlerinin nasıl çalıştığına dair yüz yıldan fazla bir anlayış geliştirdik. Ancak ağırlıksız ortamda nasıl çalıştıklarını bilmiyoruz." dedi.

2025 yılına kadar ISS'de kalacak deney modulü ile elde edilecek veriler itici gaz olarak kullanılan kriyojenik sıvıların uzayda nasıl davrandığını anlayarak, uzay aracına daha uzun süreli uçuşlar için yörüngede nasıl yakıt ikmali yapılacağı konusunda bilgi vermeye de yardımcı olabilir.

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