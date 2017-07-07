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İstanbul, 2100 yılında Kahire sıcaklığına ulaşacak

İklim değişikliğiyle ilgili hazırlanan bir araştırmaya göre 2100 yılındaki yaz sıcaklığı ortalamaları şehir şehir hesaplandı. İstanbul'un 2100 sıcaklığı bugünkü Kahire sıcaklığına ulaşacak.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Karbon emisyonunun iklime olan etkisini göstermek üzere Climate Central tarafından bir rapor yayınlandı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ile ortaklaşa hazırlanan rapora göre durum bir hayli vahim. Yüksek kirlilik senaryosuna göre hesaplanan raporda önemli şehirlerinin 2100 yılı yaz sıcaklığı ve bugünkü hangi şehre denk geldiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca karbon emisyonuyla ilgili önlemler alındığında nasıl sonuç doğuracağı bilgisi de yer alıyor.

 

 

Yüksek kirlilik senaryosuna göre yapılan araştırmada İstanbul'un bugünkü 27.4 °C değerindeki yaz sıcaklığı ortalaması 33.7 °C dereceye ulaşacak. Bu değer bugünün Kahire (Mısır) ortalaması ile aynı seviyede. Ankara'nın 27.4 °C değerindeki sıcaklık ortalaması 34.9 °C dereceye ulaşacak. Bu değer de Halep (Suriye)'nin günümüz ortalamasına denk geliyor. İzmir'in 32.2 °C yaz sıcaklığı 39.2 °C dereceye -bugünkü Multan (Pakistan) ortalaması- çıkacak. Adana 30 °C'den 37.6°C dereceye çıkacak. Eğer bu senaryo gerçekleşirse ülkemizi gerçek anlamda çöl sıcakları bekliyor.

 

 

Diğer ülkelere bakıldığı zaman da durum pek farklı değil. Madrid'in 28.9 ortalaması 36.4'e çıkıyor. Madrid'i Erbil (Irak) sıcakları bekliyor. Paris şehri Fes (Fas) şehri sıcaklığına, Chicago şehri ise Juarez (Meksika) sıcaklığına ulaşacak. Eğer bugün karbon emisyonu hakkında önlemler alınırsa İstanbul'un sıcaklığı 30.9'a (Athina), Ankara'nın sıcaklığı 31.6'ya (Limasol-Kıbrıs), İzmir'in sıcaklığı 35.3'a (Niamey-Nijer) çıkacak.

 


Karbon Emisyonu Nedir?

Karbon emisyonu, en basit ifadeyle karbonun atmosfere salınması anlamına gelmekte. Dünya nüfusunda kontrolsüz artış, sanayileşme, kentleşme gibi faktörlerden dolayı enerji ihtiyacı talebi giderek artmakta. Günümüzde enerjiyi fosil yakıtlar ve yenilebilir enerji kaynaklarından elde ediyoruz. Küresel enerji ihtiyacının %87'si petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmektedir. Fosil yakıtların yoğun ve bilinçsizce kullanımı; çevre kirliliği, küresel ısınma ve karbon emisyonu artışına neden olmaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı’nın öngörülerine göre 2050 yılına kadar fosil yakıtlara olan talep artacak ve buna bağlı olarak karbon emisyonu değerlerinde %130’luk artış gözlemlenecek.

 
 
Ayrıca Bkz. "Tesla dünyanın en büyük enerji depolama tesisini kuracak"
 

Karbon emisyonu artışı ve iklim değişikliğine önlem olarak global anlamda bir takım anlaşmalar bulunuyor. Kyoto Protokolü ve Paris İklim Anlaşması en bilinenleri. Emisyonu azaltmak için bazı ülkeler yoğun çaba sarf ediyor. Örneğin Norveç, 2030 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor. Tam tersi ABD ise Donald Trump başkanlığa geldiğinden beri bu konularda skandal kararlara imza atıyor. Geçtiğimiz ay Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekildiği duyurulmuştu. Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda iklim değişikliğinin Çinliler tarafından uydurulduğunu iddia etmiş ve gezegenin ısınmadığını aksine her geçen gün daha da soğuduğunu ifade etmişti.

 

Sıcaklık Artışının Etkileri

Dünyadaki ortalama sıcaklığın artması sonucunda sıcak hava dalgaları şiddeti de giderek artar. Bunun bir sonucu olarak denizler, göller ve su birikintileri daha fazla buharlaşır. Yoğun buharlaşmanın iki olumsuz etkisi var. Önce iki yağış arasındaki süre artar, yani kuraklık meydana gelir. Sonra yağış zamanında yağmurun miktarı artar, yani sağanak yağmurlar başlar. Buzulların erimesiyle birlikte denizdeki su miktarı yükselir. Kıyı kesimlerinde büyük miktarda toprak kaybı meydana gelir.


Türkiye'yi tarım, turizm ve biyolojik çeşitliliğin azalma tehlikesi bekliyor. Su kuraklığının yaşanması ve ormanlarda yangınların meydana gelmesi ise kaçınılmaz bir gerçek. Bu felaket senaryosunun yaşanmaması için emisyon salınımını kontrol altına almak yegane çare olarak görülüyor.

 
 

http://www.climatecentral.org/news/global-cities-climate-change-21584 Yorum Yaz
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Paul Muaddib 1 yıl en beğenilen
Hep akp yüzünden
1 Yanıt Yanıtla +50
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Hamikisi 1 yıl Paul Muaddib
uçmayıbilmeyenkuş
Hep akp yüzünden

Merhaba isinmanin artmasinin sebebi ormanlarin kesilmesi ve yanlis sanayilesme-sanayilerin yeterli kontrol edilmemesi(filtre acisindan).Yani haklisiniz
uçmayıbilmeyenkuşHep akp yüzündenMerhaba isinmanin artmasinin sebebi ormanlarin kesilmesi ve yanlis sanayilesme-sanayilerin yete...
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Kerim5100 1 yıl
Kesilen ağaçlara bakınca ben 2100'den erken olur diyorum.
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Lorenzo__ 1 yıl
Küresel ısınma gerçekten büyük tehdit. En çevrecimiz bile ciddi derece boşa elektirik harcıyor, ihitiyacı olmayan harcamalar yapıyor, dünyanın diğer ucunden gelen meyvaları istiyor, kilo kilo dondurma yiyor sonra dünya ısınıyor diye başkalarını suçluyor. Hepimiz bu işe katkı veriyoruz. basit bir meyva bile dünyanın diğer ucundan manava gelinceye kadar tonlarca co2 salınımına sebep oluyor. Aldığımız basit bir el aleti için çok ciddi enerji harcanıyor vs.
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itülüzagor 1 yıl
Sanayileşmenin diğer gelişmiş dünya ülkelerine göre daha az olduğu ülkemizde madem gelişcez düzgün gelişelim karbon emisyonu vs konularına dikkat
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ramis78 1 yıl
benim de tam olarak merak ettiğim bu oldu kahire diye bir yer olmayacak heralde :D
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eroglu_burhan 1 yıl
Peki Kâhire 2100 yılında nerenin sıcaklığına ulaşacak?
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ankaland 1 yıl
teknoloji gelişir.. eğer teknolojik gelişme olmasaydı, 3-4 milyar insanın beslenebileceği gezegende 7,6 milyar beslenemezdi.. teknolojik gelişmelerle her ne kadar hoşlanmasakta arada bir terslesekte, hormon, genetik değişim vs.. günü kurtardı.. insan ırkı ortama kısa sürede adapte olabilir.. çevresini tüketir yok eder ama kendi varlığını sürdürür.. her zaman ki gibi güçlüler zayıfları parçalayarak varlıklarını sürdürmeye devam edecekler.. belki daha az siyaset ve kibarlıla.. ama her zaman insan ırkı gücünün yettiği her şeyi yok etti.. insan zorda kalırsa yamyamlığı bile gelenek haline getirebilir.. boşuna endişelenmeyin.. ayrıca küresel ısınmaya ABD, Çin, Hindistan ve Rusya sebep olmaktadır.. onlarda elektrikli otobüsle küresel ısınma etkilerini azaltma tedbirleri alıyor :)
ayrıca güneş sisteminin bir mevsimi var, bir zamnlar buzul çağındaydık, sonra bahar geldi şimdide yaza geçiş var.. güneş sistemindeki mevsimsel değişikliği engellemek mümkün değildir, küresel ısınma mevcut duruma 2-5 derece fazladan etki ediyor.. Bu durum yoksul insanların yok olmasına sebep verecektir.. zaten küresel ısınmaya zengin ülkeler sebep oluyor.. her halükarda yoksullar zenginler tarafından yenilip yutuluyor..
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pipoti 1 yıl
Sıcaklıklar 2100'de aynı olacaksa; kültür, adalet, kalite ve eğitim benzerlikleri ise 2020'de aynı seviyeye ulaşacaktır.
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sealofsuneng 1 yıl
Arkadaşların da dediği gibi dünyanın en güçlü ülkesi ve dolayısıyla en çok enerji tüketen ülkesi ABD, en çok enerji üreten ülke olmak durumunda. Fakat Trump başkanlığı politikalarıyla ABD'nin komik bir şekilde kömür kullanımını sınırlamayacağı ve nükleer santral kullanımının tekrar artırılacağı, maalesef bu verilerin yakınsanmasını öngörünüyor. Nerdeyse tüm santraller deniz suyu ile soğutulduğundan bu santrallerin küresel ısınmaya etkisi bariz bir şekilde görülüyor. Hakeza, enerji üretimi için kömür kullanılması durumunda ortaya çıkan sera gazlarının küresel ısınmaya etkisi de araştırmalarla ortaya konulmuş durumda. Bu nedenle en azından enerji kullanımını sınırlamak, azaltmak bu rakamlara olumlu etki edecektir.
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subaortik 1 yıl
daha yeni küresel ısınma diye bir şey yok denildi şimdi sıcaklıklar artıcak vs. denmeye başlandı bu iş politik gibi..
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Kartal Göz 1 yıl
Bu sıcaklıklar için o kadar uzun süre bekleyeceğimizi sanmıyorum.
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Okeanos_1 1 yıl
İklimimiz bile araplaştı.Avrupayla tek ortak yanımız iklimdi. O da elden gitti
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