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    İstanbul'da elektrikli metrobüs test sürüşüne başlıyor: 420 yolcu kapasitesine sahip

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tamamen elektrikli, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüslerin test sürüşüne 1 Nisan itibariyle başlıyor.
    İstanbul'da elektrikli metrobüs test sürüşüne başlıyor Tam Boyutta Gör
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tamamen elektrikli, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüslerin test sürüşüne 1 Nisan itibariyle başlıyor.

    Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB, hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumayı amaçlıyor. Ayrıca çok daha sessiz çaışacak olan metrobüs, 420 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

    İstanbul'da elektrikli metrobüs test sürüşüne başlıyor Tam Boyutta Gör
    Yüzde yüz elektrikli metrobüsler için bilgi veren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, “Bu araç manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı sağlıyor. Aracın hem önünde hem de arkasında sürücü kabini mevcut. Tam şarj ile 80 km menzile sahip. 20 dakikalık şarj ile 50 km gidebiliyor. 4 vagonlu, 420 yolcu kapasiteli. Bu kapasite son derece önemli çünkü bundan önceki araçlarda 150 yolcu taşınırken, son dönemde alınan 280 kişilik araçlarla yolcular taşınıyordu. Şimdi bu araçla yolcu kapasitesi 420’ye çıkacak” dedi.
    İstanbul'da elektrikli metrobüs test sürüşüne başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli metrobüsleri tamamen yerli üretmek istediklerini belirten Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, üretici firmanın bu konuda açık olduğunu söyledi.

    Yeni elektrikli metrobüsün özellikleri

    • 295 KW motor gücü
    • Manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı
    • Tek şarj ile 80 km menzil
    • 20 dk şarj ile 50 km menzil
    • 4 vagonlu (üç körüklü)
    • 40 metre uzunluk
    • 420 yolcu kapasitesi
    • Yolcular için geniş ve ferah ulaşım imkanı
    • Sürücüsüz-Otonom Sürüş imkanı
    • Şerit Takip Asistanı, 360 derece panoramik görüntüleme 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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