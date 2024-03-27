İstanbul'da elektrikli metrobüs test sürüşüne başlıyor: 420 yolcu kapasitesine sahip

Tam Boyutta Gör İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tamamen elektrikli, yüksek teknolojilerle donatılmış, yüksek yolcu kapasiteli elektrikli metrobüslerin test sürüşüne 1 Nisan itibariyle başlıyor.

Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB, hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumayı amaçlıyor. Ayrıca çok daha sessiz çaışacak olan metrobüs, 420 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Yüzde yüz elektrikli metrobüsler için bilgi veren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, “Bu araç manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı sağlıyor. Aracın hem önünde hem de arkasında sürücü kabini mevcut. Tam şarj ile 80 km menzile sahip. 20 dakikalık şarj ile 50 km gidebiliyor. 4 vagonlu, 420 yolcu kapasiteli. Bu kapasite son derece önemli çünkü bundan önceki araçlarda 150 yolcu taşınırken, son dönemde alınan 280 kişilik araçlarla yolcular taşınıyordu. Şimdi bu araçla yolcu kapasitesi 420’ye çıkacak” dedi.

Tam Boyutta Gör Elektrikli metrobüsleri tamamen yerli üretmek istediklerini belirten Metro İstanbul Genel Müdürü Dr. Özgür Soy, üretici firmanın bu konuda açık olduğunu söyledi.

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Yeni elektrikli metrobüsün özellikleri

295 KW motor gücü

Manevra yapmaya gerek kalmaksızın çift yönlü sürüş imkanı

Tek şarj ile 80 km menzil

20 dk şarj ile 50 km menzil

4 vagonlu (üç körüklü)

40 metre uzunluk

420 yolcu kapasitesi

Yolcular için geniş ve ferah ulaşım imkanı

Sürücüsüz-Otonom Sürüş imkanı

Şerit Takip Asistanı, 360 derece panoramik görüntüleme

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İstanbul'da elektrikli metrobüs test sürüşüne başlıyor