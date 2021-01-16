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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul'daki sokak köpeklerinin hayatını konu alan belgesel, dünya çapında haber oldu

    İstanbul'daki üç farklı sokak köpeğine odaklanan Stray isimli belgesel tarzındaki film, dünya çapındaki büyük sitelerde haber oldu. Ayrıca filmin ilk fragmanı da paylaşıldı.
    2 dk. (Son Güncelleme: 7 sn.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    İstanbul'daki sokak köpeklerinin hayatını konu alan belgesel, dünya çapında haber oldu
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    Türkiye, sokak köpeklerinin kanunen öldürülmemesi ve yakalanmaması konusunda sayılı ülkelerden biri. Özellikle ülkemizde sokakta birçok sokak hayvanı görebiliyoruz. Elizabeth Lo isimli ödüllü yönetmen de bu konuda belgesel tarzında bir film hazırlamaya başladı. Stray isimli bu filmin de fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

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    Stray, İstanbul'daki sokak köpeklerine ancak özellikle üç sokak köpeğine odaklanan bir film. Zeytin, Nazar ve Kartal isimli bu üç köpeğin sokaktaki yaşamının nasıl olduğuna, toplumla birlikte nasıl yaşadıklarına odaklanıyor. Belgesel tarzında olacak bu film, iç karartıcı bir film veya sizi depresyona sokacak bir film değil. Sadece bu köpeklerin etrafı ile olan etkişelimlerini, günlük yaşamla ne kadar bütünleştiklerini anlatacak.

    Film; Variety, The Hollywood Reporter ve Screen Daily gibi dünya çapında takip edilen ve film sektörünün önemli sitelerinde haber oldu. 

    Film yapımcısı Elizabeth Lo ve Magnolia Pictures'ın asıl ilgisini çeken yazının başında da belirttiğimiz gibi Türkiye'deki sokak hayvanları konusundaki politika. Yalnızca İstanbul'da şu anda 100.000'in üzerinde sokak köpeği bulunuyor.

    Stray isimli film 5 Mart'ta yayınlanacak. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://collider.com/stray-trailer-dog-documentary/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    2 saat önce
    Xandive

    damn

    2 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    10 saat önce
    frostburn

    ürkütücü

    10 saat önce
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