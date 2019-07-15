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İstanbul dışındaki ilk Mi Store mağazası 20 Temmuz’da İzmir’e açılıyor

İzmir'deki teknoloji sevdalılarına müjde! Türkiye'deki beşinci Xiaomi Mi Store mağazası, İzmir Optimum'a açılıyor. Mağaza 20 Temmuz tarihinde açılacak. Açılışa özel fırsatları kaçırmayın.
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul dışındaki ilk Mi Store mağazası 20 Temmuz’da İzmir’e açılıyor
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Türkiye’nin beşinci, İstanbul dışındaki ilk Mi Store mağazası İzmir’e açılıyor. 20 Temmuz tarihinde İzmir Optimum’a açılacak Mi Store mağazasında Xiaomi’nin ürünleri sergilenip satılacak. Aynı zamanda müşteriler, açılışa özel indirimlerden ve hediyelerden yararlanacak. 
Cepport distribütörlüğünde İzmir Optimum’a açılacak olan mağaza, Türkiye’nin en büyük Mi Store mağazası olma özelliği taşıyor. Mi Store mağazasında Xiaomi marka telefon, bilgisayar, aksesuar, kulaklık, oyuncak ve daha pek çok çeşit ürünü deneyebileceksiniz.

Mi Store mağazasının açılacağı İzmir Optimum alışveriş merkezine ESHOT ve İZBAN’ın ‘Esbaş’ isimli durağında inerek ulaşabilirsiniz. DonanımHaber olarak bizler de mağaza açılışına katılacak ve mağazayı gezdiğimiz bir video hazırlayacağız.


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Akbaba89 1 sa. en beğenilen
Ankara varken...
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Musty3535123 1 dk.
ankarada açılmasını isteyenler onlardan önce izmir de açılınca bu çekememezlik niye onu anlamadım ?
hiç merak etmeyin, her şey çok güzel olacak.
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ssbrutality 1 sa.
Doğruya Başkent İstanbul ve Başkent İzmir Varken.. Ankara kimin İpinde..
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Akbaba89 1 sa. en beğenilen
Ankara varken...
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MaximillianFoe 57 dk. Akbaba89
Daha yeni medeniyete açıldı Ankara Mansur başkandan sonra, bekleyin siz az daha. Önceki seçim düşünseydiniz..
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BekirHan 1 sa.
Bu gidişle zaten Optimum' da mağaza kalmayacak, sirkülasyon giderek artıyor, kapananı, açılanı... Tek başına takılır. Ha bir yemek yerleri açık kalır o' da milletimiz her şeyinden kısar yemesinden kısmaz :)
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interwap 1 sa. BekirHan
Kapasite ~2 katına çıktığına göre demek memnunlar.
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