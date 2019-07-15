İstanbul dışındaki ilk Mi Store mağazası 20 Temmuz’da İzmir’e açılıyor

Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin beşinci, İstanbul dışındaki ilk Mi Store mağazası İzmir’e açılıyor. 20 Temmuz tarihinde İzmir Optimum’a açılacak Mi Store mağazasında Xiaomi’nin ürünleri sergilenip satılacak. Aynı zamanda müşteriler, açılışa özel indirimlerden ve hediyelerden yararlanacak.

Cepport distribütörlüğünde İzmir Optimum’a açılacak olan mağaza, Türkiye’nin en büyük Mi Store mağazası olma özelliği taşıyor. Mi Store mağazasında Xiaomi marka telefon, bilgisayar, aksesuar, kulaklık, oyuncak ve daha pek çok çeşit ürünü deneyebileceksiniz.

Mi Store mağazasının açılacağı İzmir Optimum alışveriş merkezine ESHOT ve İZBAN’ın ‘Esbaş’ isimli durağında inerek ulaşabilirsiniz. DonanımHaber olarak bizler de mağaza açılışına katılacak ve mağazayı gezdiğimiz bir video hazırlayacağız.