Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi

Xiaomi’nin Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi. Ülkemizde de satılan bu modellerin yakın zamanda güncelleneceği sürpriz olmaktan çıktı. Geçtiğimiz gün aktardığımız canlı görüntülerle kesinleşmiş oldu. ’nin Mi A2 ve Mi A2 Lite modelleri birçok kullanıcı tarafından oldukça beğenildi. Ülkemizde de satılan bu modellerin yakın zamanda güncelleneceği sürpriz olmaktan çıktı. Geçtiğimiz gün aktardığımız sızıntı , bugün ortaya çıkankesinleşmiş oldu.

CC9e’nin yeni bir versiyonu

Xiaomi Mi A3’ün ortaya çıkan canlı görselleri sayesinde, ekran filmi üzerinde bulunan teknik özellikleri görebiliyoruz. Bunlar 48 MP arka kamera, 4000 mAh batarya, ekrandan parmak izi sensörü ve Snapdragon 665 yonga seti şeklinde. Bu özellikler Mi CC9e modelinden tanıdık gelebilir. Çünkü cihaz Mi CC9e’nin yeni bir versiyonu olacak.

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Ekran çözünürlüğü konusu hala büyük bir soru işareti. Çünkü Mi CC9e modeli HD+ çözünürlükle geliyor. Mi A3’ün ise Full HD+ ile gelmesi bekleniyor. Mi A2’nin Full HD+ ekranla geldiğini düşündüğümüzde, Mi A3’ün HD+’a inmesi kullanıcılar tarafından iyi karşılanmayacaktır. O yüzden Mi CC9e ile arasında böyle bir fark oluşabilir.

25 Temmuz’da Polonya’da tanıtılacak

Bu sızıntıya ek olarak Mi A3 modelinin çıkış tarihi de ortaya çıktı. Basına gönderildiği söylenen davetiyede, yeni modelin 25 Temmuz tarihinde Polonya’da tanıtılacağı gözüküyor. Mi A2 geçtiğimiz sene 24 Temmuz’da İspanya’da tanıtılmıştı. Yani tam bir sene sonra cihazın yeni modelini görme şansı yakalayacağız.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_a3_specs_design_retail_box-news-38116.php