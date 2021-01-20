İstanbul Fırkateyni 23 Ocak'ta deniz indirilecek

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Türkiye’nin denizlerdeki yerli gücünü artırma amacıyla MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen 5. gemi İ sınıfı İstanbul Fırkateyni, havuz testleri için 23 Ocak’ta denize indirilecek.

Geminin fiziksel yapısı tamamlandı. Sırada elektronik sistemler, silah sistemleri ve teknolojik sistemlerin hazırlanması kaldı. 23 Ocak’ta denize indirilecek geminin geliştirme çalışmaları sürecek ve 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

İstanbul Fırkateyni özellikleri

Ada sınıfı ilk dört gemi TCG HEYBELİADA, TCG BÜYÜKADA, TCG BURGAZADA ve TCG KINALIADA olarak adlandırıldı. İ sınıfı fırkateyn TCG İstanbul ise Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha gelişmiş savunma kabiliyeti daha uzun, etkin silahlar ve yüksek seyir siası özellikleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 10 metre daha uzun.

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Hava Savunma Harbi başta olmak üzere tüm temel harp nevilerine ilişkin sensör ve silahlara sahip olacak. Hedeflerin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandırılması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilecek ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilecek konfigürasyona sahip olacak.

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MİLGEM kapsamında teslim edilen ilk 4 gemide yüzde 72 yerlilik oranı (ana tahrik sistemi dışında) yakalanmıştı. TCG İstanbul’da ise en az yüzde 75 yerli olması hedefleniyor. Geminin ana yüklenicisi STM, ana iş ortakları ise ASELSAN ve HAVELSAN. Gemide kullanılacak parçalar için 80 civarında alt yüklenici firma üretim yapıyor. Alt yüklenicilerin üçte ikisi yerli firmalardan oluşuyor.

İstanbul Fırkateyni, havuz testleri için 23 Ocak’ta denize indirilecek. Mayıs 2022’de liman kabul testleri, Ocak 2023’te seyir kabul testlerine başlanacak. 2023’ün sonuna doğru Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

Tam Boy : 113.2 metre Su Hattı Boyu : 105.2 metre Azami En : 14.40 metre Draught : 4.05 metre Tonaj (Deplasman) : 3000 ton Azami Hız : 29+ knot Ekonomik Hız : 14 knot Seyir Siası : 14 knot hızda 5700 nm Ana Tahrik Gücü : CODAG

2 x saft ve CPP pervanesi Yardımcı Makineler : 4 x dizel jenerator Helikopter Platformu ve Hangar 2 x S70 Seahawk helikopterini taşıyabilecek kapasitede

(Biri hangarda biri platformda) Yaşam Mahalli 123 personel için rahat yaşam alanı Gemi Vasıtaları 2 x RHIB Büyüme Kapasitesi Özel sensorler ve silahlar

Daha fazla yaşam alanı

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-firkateyn-istanbul-23-ocakta-denize-indirilecek/2114800

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