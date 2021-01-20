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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul Fırkateyni 23 Ocak'ta deniz indirilecek

    MİLGEM Projesi kapsamında büyük çoğunlu yerli imkanlarla üretilen İstanbul Fırkateyni, havuz testleri için 23 Ocak'ta denize indirilecek. İstanbul Fırkateyni 2023'te hazır olacak.
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    İstanbul Fırkateyni 23 Ocak'ta deniz indirilecek
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    Türkiye’nin denizlerdeki yerli gücünü artırma amacıyla MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen 5. gemi İ sınıfı İstanbul Fırkateyni, havuz testleri için 23 Ocak’ta denize indirilecek.

    Geminin fiziksel yapısı tamamlandı. Sırada elektronik sistemler, silah sistemleri ve teknolojik sistemlerin hazırlanması kaldı. 23 Ocak’ta denize indirilecek geminin geliştirme çalışmaları sürecek ve 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

    İstanbul Fırkateyni özellikleri

    Ada sınıfı ilk dört gemi TCG HEYBELİADA, TCG BÜYÜKADA, TCG BURGAZADA ve TCG KINALIADA olarak adlandırıldı. İ sınıfı fırkateyn TCG İstanbul ise Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha gelişmiş savunma kabiliyeti daha uzun, etkin silahlar ve yüksek seyir siası özellikleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 10 metre daha uzun.

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    Hava Savunma Harbi başta olmak üzere tüm temel harp nevilerine ilişkin sensör ve silahlara sahip olacak. Hedeflerin tespiti, konumunun belirlenmesi, sınıflandırılması, teşhisi ve imhasını gerçekleştirebilecek ve Deniz Topçu Ateşi Desteği sağlayabilecek konfigürasyona sahip olacak.

    Ayrıca Bkz. "Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti"

    MİLGEM kapsamında teslim edilen ilk 4 gemide yüzde 72 yerlilik oranı (ana tahrik sistemi dışında) yakalanmıştı. TCG İstanbul’da ise en az yüzde 75 yerli olması hedefleniyor. Geminin ana yüklenicisi STM, ana iş ortakları ise ASELSAN ve HAVELSAN. Gemide kullanılacak parçalar için 80 civarında alt yüklenici firma üretim yapıyor. Alt yüklenicilerin üçte ikisi yerli firmalardan oluşuyor.

    İstanbul Fırkateyni, havuz testleri için 23 Ocak’ta denize indirilecek. Mayıs 2022’de liman kabul testleri, Ocak 2023’te seyir kabul testlerine başlanacak. 2023’ün sonuna doğru Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.

    Tam Boy : 113.2 metre
    Su Hattı Boyu : 105.2 metre
    Azami En : 14.40 metre
    Draught : 4.05 metre
    Tonaj (Deplasman) : 3000 ton 
    Azami Hız : 29+ knot
    Ekonomik Hız : 14 knot
    Seyir Siası : 14 knot hızda 5700 nm
    Ana Tahrik Gücü : CODAG
    2 x saft ve CPP pervanesi
    Yardımcı Makineler : 4 x dizel jenerator

    Helikopter Platformu ve Hangar

    		 2 x S70 Seahawk helikopterini taşıyabilecek kapasitede
    (Biri hangarda biri platformda)
    Yaşam Mahalli 123 personel için rahat yaşam alanı
    Gemi Vasıtaları 2 x RHIB
    Büyüme Kapasitesi Özel sensorler ve silahlar
    Daha fazla yaşam alanı


    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/milli-firkateyn-istanbul-23-ocakta-denize-indirilecek/2114800 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    16 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    1 gün önce
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    berk768 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maşallah,Devletimiz her alanda yükseliyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Giderek yavaşlasa da geliştirerek yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra biraz ihracat gelirleri ile finanse edeceğiz inşallah.
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