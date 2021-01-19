Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti

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Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin ilk akıllı 'otonom otobüs' çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı.

Otokar, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında 2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi Projesi'nde Türkiye'nin sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başlamıştı. 3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye'nin ilk çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

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Otokar, Türkiye'nin ilk otonom otobüsü projesinin araştırma geliştirme çalışmalarını 4 aşamada ele alıyor. İkinci aşamayı tamamlayan Otokar Otonom Otobüsü, sürücüye gerek kalmadan özel ve bölünmüş yollarda, gelişmiş sensör füzyonu algoritmaları ile çevresini algılayıp konumunu haritada bulabiliyor. Araç, hassas kontrolcü tasarımı sayesinde 0-30 kilometre arası sürücü sistemlerinin kontrolünün zor olduğu durumlarda konforlu sürüş sağlıyor.

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Yüksek hassasiyetli sürekli pozisyon kontrollü direksiyon sürüş algoritması sayesinde viraj hakimiyeti ve kavşak dönüşleri emniyetle yapabilen otonom otobüs, durakta bekleyen yolcuları algılayıp durabiliyor, yolcular inmek istediğinde ise sadece 'dur' düğmesine basılması yeterli oluyor.

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Her zaman önceliği yayalara veren otonom otobüs, yaya geçitlerinde yayalara yol veriyor, acil fren özelliği sayesinde güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Herhangi bir hareketli yaya, hayvan veya bisikletli beklenmedik bir şekilde aracın önüne çıktığında otobüs acil fren yapabiliyor. Önündeki tehlike geçtiğinde yola devam etme kararını yapay zeka, sensör füzyon ve yazılım bütünleştirme ile kendisi veren araç, trafik ışıklarını ve yol kenarı işaretlerini de otomatik algılıyor.

Üzerinde yer alan dur-kalk araç takip sistemi (Stop& Go ACC) ile sıkışık trafikte sürüş yapmayı kolaylaştıran otonom otobüs, önündeki ve yanındaki araçlar ile mesafesini otomatik olarak kontrol ederek otomatik takip imkanı sunuyor. Araç ayrıca, dur-kalk araç takibini yüksek hızlarda da güvenli mesafede gerçekleştirebiliyor. Araç üzerinde üçüncü aşama çalışmaları devam ediyor.

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