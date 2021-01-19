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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti

    Otokar, Türkiye'nin ilk otonom otobüsü projesinin araştırma geliştirme çalışmalarını 4 aşamada ele alıyor. Şirketin sürücüsüz otobüsü ikinci aşama testlerini başarıyla geride bıraktı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti
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    Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Türkiye'nin ilk akıllı 'otonom otobüs' çalışmalarında yeni bir başarıya imza attı.

    Otokar, Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında 2018 yılından günümüze Okan Üniversitesi ile birlikte İleri Seviyede Otonom Otobüs Sistemi Geliştirilmesi Projesi'nde Türkiye'nin sürücüsüz otobüsünü geliştirmeye başlamıştı. 3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye'nin ilk çevresini algılayan, düşük hızlarda dahi hassas kontrol ve konforlu bir yolculuk sağlayan otonom otobüsünün ikinci aşama yazılım bütünleştirme ve sürücüsüz doğrulama testleri başarı ile tamamlandı.

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    Otokar, Türkiye'nin ilk otonom otobüsü projesinin araştırma geliştirme çalışmalarını 4 aşamada ele alıyor. İkinci aşamayı tamamlayan Otokar Otonom Otobüsü, sürücüye gerek kalmadan özel ve bölünmüş yollarda, gelişmiş sensör füzyonu algoritmaları ile çevresini algılayıp konumunu haritada bulabiliyor. Araç, hassas kontrolcü tasarımı sayesinde 0-30 kilometre arası sürücü sistemlerinin kontrolünün zor olduğu durumlarda konforlu sürüş sağlıyor.

    Otokar'ın sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti
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    Yüksek hassasiyetli sürekli pozisyon kontrollü direksiyon sürüş algoritması sayesinde viraj hakimiyeti ve kavşak dönüşleri emniyetle yapabilen otonom otobüs, durakta bekleyen yolcuları algılayıp durabiliyor, yolcular inmek istediğinde ise sadece 'dur' düğmesine basılması yeterli oluyor.

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    Her zaman önceliği yayalara veren otonom otobüs, yaya geçitlerinde yayalara yol veriyor, acil fren özelliği sayesinde güvenli sürüş imkanı sağlıyor. Herhangi bir hareketli yaya, hayvan veya bisikletli beklenmedik bir şekilde aracın önüne çıktığında otobüs acil fren yapabiliyor. Önündeki tehlike geçtiğinde yola devam etme kararını yapay zeka, sensör füzyon ve yazılım bütünleştirme ile kendisi veren araç, trafik ışıklarını ve yol kenarı işaretlerini de otomatik algılıyor.

    Üzerinde yer alan dur-kalk araç takip sistemi (Stop& Go ACC) ile sıkışık trafikte sürüş yapmayı kolaylaştıran otonom otobüs, önündeki ve yanındaki araçlar ile mesafesini otomatik olarak kontrol ederek otomatik takip imkanı sunuyor. Araç ayrıca, dur-kalk araç takibini yüksek hızlarda da güvenli mesafede gerçekleştirebiliyor. Araç üzerinde üçüncü aşama çalışmaları devam ediyor.



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    yolyordam35

    1.0tce 115hp + lpg + cvt otomatik + 4x4 olursa türkiyede de iyi bir fiyatlandırmayla çıkarsa peynir ekmek gibi satar.

    1 saat önce
    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    12 saat önce
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    snowtger (Eren ) 40 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şoför yoksa yaşlı teyzeler/amcalar kimle kavga edecek şimdi :)
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    Spider_hip (Doğan Eray) 16 dk. ( Mesaj Silindi ) snowtger
    Asıl 8-10 sabıkası olmasına rağmen serbest bırakılan psikopatlar kime "durdur lan arabayı, durak olmasada burada ineceğim, açsana ulan kapıyı" diyecek.
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    TheCaliph_ 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Otomotiv sektorunde aslinda otomotiv dersek ayip ederiz her sektorde inanilmaz basarili ve tecrubeli muhendislerimiz var. Bu ulke isteseydi emin olun coktan otomobil uretir hatta ayni anda otomobil uretmeye basladigimiz Guney Kore den bile iyi seviyelere gelirdi. Yonetenler keske bu halki biraz sevseydi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    S sml_akyz (İsmail Akyüz) 37 dk. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Bence cebinde parası olan o zenginlerimiz başka markalara araç yapacağına kendi markasını oluştursaydı çoktan dünya genelinde bir markamız olur hatta başarılı ortaklıklara bile imza atabilirlerdi. Ama bunu yapmak yerine hazır şablon araçları garanti marka ismiyle satıp para kazanmayı tercih ettiler.
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    👏👏
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    Feyzuli 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sürücüsüz taksi, minibüs, otobüs şehir yaşamının kalitesini kesinlikle arttırır. Hayatımda 2 minibüs müşteri yarışı yüzünden 3 otobüs sürücü yüzünden kaza yaptı ben yolucusuyken.
    Yaşamayan bilmez ve geç kalan otobüsler minibüsler durakta bekletmeler bilerek yavaş gitmeleri saymıyorum bile.
    Hiç kimse bana gelip ama bir kesimin ekmek teknesi batıyor demesin çünkü bu ülkede bu işi yapan insanlar Avrupa gibi eğitimini alıp yapmıyor. Birader 15-50 arası can taşıyorsun sen içinde çoluk çocuğu saymıyorum bile her gün gidip gelen.
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    wolwes 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Valla helal olsun gerçekten büyük başarı.
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