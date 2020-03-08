İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek?

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İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA şirketinden yapılan açıklamalarla üçüncü pistin 18 Haziran tarihinde açılacağı duyurulmuştu. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Hüseyin Kadri Samsunlu, yeni pist ve koronavirüsün havalimanına etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu’nun açıklamalarına göre yurtiçi yolcuların havalimanı kapısından uçağa bineceği körüğe ulaşma süresi 25-35 dakikayı bulabiliyor. 18 Haziran’da açılacak üçüncü pist ile bu sürenin yarıya düşeceğini açıkladı. Samsunlu yeni pistle ilgili olarak, “Kalkış süreleri uzun doğru ama bizim pistlerimiz havalimanının batı tarafında ama bizim doğu tarafında da kapılarımız var. Ondan dolayı özellikle yurt içi gelen yolcularımız 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabiliyor. Bu da 18 Haziran'da üçüncü pisti açacağız onu açtığımızda bu süreler yaklaşık yarı yarıya düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

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Koronavirüsün yolcu sayısına etkisi yüzde 15

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısını etkilemiş durumdu. Henüz Türkiye’de koronavirüs salgınına rastlanılmadığı halde yolcu sayısında yüzde 15 düşüş yaşandı. Bu kaybın bir bölümü uçuşların doldurulduğu ülkelerin yolcularından oluşurken bir bölümü de uçağa binme riskini almak istemeyen yolculardan kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Samsunlu’nun koronavirüs açıklamaları şöyle:

"Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunlar Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya. Bu ülkelerden İstanbul'a gelen haftalık yolcu sayısı 100 bin kişi. Bu bir etki. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. İnsanlarımız evinden çıkamayacak duruma getirildi. Ondan dolayı doluluk oranlarında da yüzde 4-5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik.''

https://www.haberturk.com/istanbul-havalimani-koronavirusten-etkilendi-2607123-ekonomi

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