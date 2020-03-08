Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek?

    İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Hüseyin Kadri Samsunlu, koronavirüsün yolcu sayısına etkisini ve yeni açılacak pist ile yürüme süresinin ne kadar düşeceğini açıkladı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3,9b
    1
    12
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek?
    Tam Boyutta Gör

    İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA şirketinden yapılan açıklamalarla üçüncü pistin 18 Haziran tarihinde açılacağı duyurulmuştu. İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Hüseyin Kadri Samsunlu, yeni pist ve koronavirüsün havalimanına etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

    İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu’nun açıklamalarına göre yurtiçi yolcuların havalimanı kapısından uçağa bineceği körüğe ulaşma süresi 25-35 dakikayı bulabiliyor. 18 Haziran’da açılacak üçüncü pist ile bu sürenin yarıya düşeceğini açıkladı. Samsunlu yeni pistle ilgili olarak, “Kalkış süreleri uzun doğru ama bizim pistlerimiz havalimanının batı tarafında ama bizim doğu tarafında da kapılarımız var. Ondan dolayı özellikle yurt içi gelen yolcularımız 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabiliyor. Bu da 18 Haziran'da üçüncü pisti açacağız onu açtığımızda bu süreler yaklaşık yarı yarıya düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Avrupa'dan İstanbul'a gelecek yolcular yurtlarda karantinaya alınacak

    Ayrıca Bkz. "Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı"

    Koronavirüsün yolcu sayısına etkisi yüzde 15

    Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İstanbul Havalimanı’nın yolcu sayısını etkilemiş durumdu. Henüz Türkiye’de koronavirüs salgınına rastlanılmadığı halde yolcu sayısında yüzde 15 düşüş yaşandı. Bu kaybın bir bölümü uçuşların doldurulduğu ülkelerin yolcularından oluşurken bir bölümü de uçağa binme riskini almak istemeyen yolculardan kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Samsunlu’nun koronavirüs açıklamaları şöyle:

    "Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunlar Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya. Bu ülkelerden İstanbul'a gelen haftalık yolcu sayısı 100 bin kişi. Bu bir etki. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. İnsanlarımız evinden çıkamayacak duruma getirildi. Ondan dolayı doluluk oranlarında da yüzde 4-5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik.''



    https://www.haberturk.com/istanbul-havalimani-koronavirusten-etkilendi-2607123-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Koronavirüs nedeniyle ölen sayısı 9'a çıktı
    10 sa.
    Solunum cihazı talebine yerli çözüm
    13 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sissil (Orhan Kızmaz) 1 hf. en beğenilen
    Özel havalimanı sunumu reklam mı yalakalık mı ?
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    acura07 (okan yuksel) 1 hf. mgora
    Maliyeti umrunda mı onunda:)



    Biz ne kadar kötü duruma düşersek beyefendi o kadar mutlu oluyor.

    Almanyada 2000 yuro kazanıyor burda 15 bin oluveriyor gelip krallar gibi 15 20 gün yaşayıp geri gidiyor 1 aylık mayışıyla.



    Sonra alamanya çok kötü Türkiye cennet. Tayyeap baba çok yaşa.
    Maliyeti umrunda mı onunda:) Biz ne kadar kötü duruma düşersek beyefendi o kadar mutlu oluyor. Almanyada 2000 yuro kazanıyor burda 15 bi...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Sabiha gökçen havalimanından gerisi hikaye.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 hf.
    “Kalkış süreleri uzun doğru ama bizim pistlerimiz havalimanının batı tarafında ama bizim doğu tarafında da kapılarımız var. Ondan dolayı özellikle yurt içi gelen yolcularımız 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabiliyor. Bu da 18 Haziran'da üçüncü pisti açacağız onu açtığımızda bu süreler yaklaşık yarı yarıya düşeceğini düşünüyoruz"

    Etkileyici bir cümle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Vanished Man 1 hf.
    Bu tesisi bu kadar büyük yapmayacaklardı burası dış hatlar, kargo ve aktarma uçuşları için olacaktı. Atatürk ise iç hatlarda yoğunlaşacaktı. Bunu yaptılar diye tıkır tıkır işleyen tesisi kapatmak nedir?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eXteras (oğuzhan ) 1 hf.
    %15 düşüş hikaye, freeshop çalışanlarına bu ay 6 gün ücretsiz izin verildi. Pilotların uçuş süresi kısaltıldı nöbette bekletiyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Frankfurt havalimanı bundan devasa ve inen uçak 15 dk içinde yolcu boşaltılır duruma geliyor.<br /><br />Bir de gece belli bir saatten sonra yakın yerleşim merkezlerindekinin rahatsız olmaması için havalimanı uçuşa kapatılıyor. <br /><br />Yeni havalimanı ne Sabiha Gökçen, ne Esenboğa, ne de izmir'deki havalimanı kalitesinde değil. <br /><br />Atatürk bundan daha iyiydi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hollowman_ (N. b.) 1 hf.
    Neredeyse her yıl bir pist açılacak. Hepsi tamamlandığında İstatistiklerde bir numaraya çıkacaktır. Üstelik böylesi bir yoğunlukta olmasına rağmen.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    IbrahimAkca 1 hf.
    masAllah diyorum sadece, durusu bile yeter.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    CeyKalDa 1 hf.
    islambolda yaşanmaz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Sabiha gökçen havalimanından gerisi hikaye.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sissil (Orhan Kızmaz) 1 hf. en beğenilen
    Özel havalimanı sunumu reklam mı yalakalık mı ?
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 1 hf.
    binmeyen yolcularin vergisi gelir diye korkuyorum.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3940 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    istanbul havalimanı, 3. pist ve
    12 etiket daha üçüncü pist açılış tarihi havalimanı uçak THY pegasus havayolları Türkiye Haberleri istanbul iga koronavirüs Bilim ve Teknoloji Galeri
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi 1 hf. 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı 1 hf. Uber ve Lyft, koronavirüsten etkilenen şoförlerini destekleyecek 1 hf. Nvidia GA100 8192 CUDA ile gelebilir 1 hf. HTC Şubat ayı gelir raporu yayınlandı: %33 düşüş 1 hf. Son 9 yılın AMD işlemcileri sızıntıya sebep olabilecek açığa sahip 1 hf. AnTuTu uygulamaları sessizce Google Play Store'dan kaldırıldı 1 hf. Yeni bir fikir, başarılı bir fare "HyperX Pulsefire Dart incelemesi" 1 hf. 12.000 kişlik Apple Park sessizliğe bürünecek 1 hf. Honor'dan orta seviye bir akıllı telefon geliyor 1 hf. Vivo X50 Lite ve X50e için geri sayım başladı 1 hf. Facebook, koronavirüs korkularını kullanma çabalarını önlemek için belirli reklamları yasaklayacak 1 hf. Windows 10 güncellemelerinde kalite sorunu sürüyor: Yine hatalı güncelleme yayınlandı 1 hf. Birçok Samsung cihazı için Netflix HD ve HDR desteği geldi! 1 hf. Nokia 5.3'ün (Nokia 5.2) fotoğraf ve teknik detayları sızdırıldı 1 hf. 6000 mAh bataryalı Galaxy M21'in satışa çıkacağı tarih bildirildi 1 hf. Google Pixel 4a'nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi 1 hf. OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı 1 hf. Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek? Sonraki Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi 1 hf. Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir 1 hf. Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz 1 hf. Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi 1 hf. Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi 1 hf. ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu 1 hf. Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu 1 hf. Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman 1 hf. AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız 1 hf. Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi 1 hf. Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport 1 hf. Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz 1 hf. ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz 1 hf. Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı 1 hf. Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi! 1 hf. GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı 1 hf. Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim