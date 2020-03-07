Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı

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Microsoft Flight Simulator 2020 şüphesiz ki bu yılın en çok beklenen oyunlarının başında geliyor. Geliştirici ekip alfa testi sırasında kullanıcılar tarafından çekilmiş yeni ekran görüntülerini paylaştı.

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Oyundan alınan ekran görüntülerinin gerçek fotoğrafla ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olması, Microsoft Flight Simulator'ı bekleyenleri biraz daha sabırsızlandıracağa benziyor.

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Dünyanın bütün havalimanları olacak

Microsoft Flight Simulator 2020, oyuncuların tüm gezegenin üzerinde uçmasına izin verecek. Bununla birlikte mevsimsel hava zorluklarını yansıtabilmek için birçok farklı hava koşuluna sahip olacak.

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Dünyanın bütün havalimanlarını içerecek yeni uçuş simülatöründe 80 tanesi özenle hazırlanmış 37 binden fazla havalimanı bulunacak.

PC, Xbox Series X ve Xbox One platformları için geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2020'nin kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

https://www.flightsimulator.com

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