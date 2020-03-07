Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı

    Büyük merakla beklenen Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni ekran görüntüleri yayınlandı. Popüler uçuş simülatörünün yeni versiyonunda dünyadaki tüm havalimanları yer alacak.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    8,3b
    1
    32
    Oyunlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft Flight Simulator 2020 şüphesiz ki bu yılın en çok beklenen oyunlarının başında geliyor. Geliştirici ekip alfa testi sırasında kullanıcılar tarafından çekilmiş yeni ekran görüntülerini paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi"

    Oyundan alınan ekran görüntülerinin gerçek fotoğrafla ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olması, Microsoft Flight Simulator'ı bekleyenleri biraz daha sabırsızlandıracağa benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar CS:GO bir milyon eşzamanlı oyuncu sayısı ile rekor kırdı

    Dünyanın bütün havalimanları olacak

    Microsoft Flight Simulator 2020, oyuncuların tüm gezegenin üzerinde uçmasına izin verecek. Bununla birlikte mevsimsel hava zorluklarını yansıtabilmek için birçok farklı hava koşuluna sahip olacak.

    Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın bütün havalimanlarını içerecek yeni uçuş simülatöründe 80 tanesi özenle hazırlanmış 37 binden fazla havalimanı bulunacak.

    PC, Xbox Series X ve Xbox One platformları için geliştirilen Microsoft Flight Simulator 2020'nin kesin çıkış tarihi henüz bilinmiyor.



    https://www.flightsimulator.com Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    party hard 1 hf. en beğenilen
    istanbul havalimanından rötarlı kalkarız kesin
    2 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 hf. party hard
    Sen kaldırana kadar (uçağı) istanbul havalimanı çoktaş kaldırmış seni bekliyor olur merak etme sen.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    kucukyenici 1 hf. party hard
    Yılın bir kısmında da yer ve konumlaması mükemmel olduğundan inemeden pas geçersiniz.

    İsteseniz de, istemeseniz de kafası...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    party hard 1 hf. TncyKrmn
    kaldırdım bekliyorum (uçağı)
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 4 gün
    Bir Amerikan firması olan Microsoft' un bu oyununun tanıtımında ilk sahnede bir Airbus görünüyor olması bile Boeing için utanç verici olmalı. Rekabet hırsı ile tüm eksikleri tamamlanmadan piyasaya sürülen ürünler hem onlarca cana mal oldu hem de bu kadar büyük bir firmanın imajını bile bir anda yerle bir etti...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 1 hf.
    Ya keşke terminal içinde de gezinilebilse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    NEPENTHEnd (Mustafa Eren Köse) 1 hf. raxetul
    Max ayarları yayınlıyorlardır. Bizim pc slither ioda kasıyor. :D
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    canonxde 1 hf. yeni yorumcu
    simülasyon oyunlarına hep ilgi duymuşumdur. Bunun görüntüleri de gerçekten güzel
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    raxetul (Emrah Urhan) 1 hf.
    Her seferinde böyle iddiali cümleler kuruyorlar, üstelik iddiali resimler koyuyorlar, oyunu/simülatörü bir açıyorum, leş!
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Bekliyoruz hadi Çoçuklar uçurun bu kuşu
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf.
    Bence en önemli olan PC, PCnin de hazır olması lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    draw1907 (doğan tüysüz) 1 hf.
    benim pc bırak oynatmayı yüklemez bile herhalde.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    erkanberk (Ali Günel) 1 hf.
    Hocam uçak korkum var. Bunu oynarsam korkum geçer mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Kaç cigolayt olacak ve sistem ne isticek şimdi bu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BLasTeaR ilk kez +247 2 snomask 2. kez +170 3 kuasudba ilk kez +165
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    alito +141 Beybaba62 +130 neftili +129 WB +121 Mutlak.Sıfır +107 taktaktakirdama +97 Frost05 +91 xAdli +80 nty35 +76 monacomen +71
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8321 kez okundu.
    25 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft flight simulator, ekran görüntüleri ve
    3 etiket daha oyun Yazılım Galeri
    Facebook Sayfası255,7b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı277b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Akıllı telefonlardan nefret eden bir uzay mühendisi, "cepboy" çevirmeli telefon geliştirdi 1 hf. OnePlus 7 Pro 5G, Android 10 tabanlı OxygenOS 10.0.4 güncellemesini aldı 1 hf. Fotoğraflarla hayalet şehir Wuhan 1 hf. İstanbul Havalimanı'nın 18 Haziran’da açılacak pisti, yürüme süresini ne kadar düşürecek? 1 hf. Zerdeçalın aktif maddesini içeren nanopartiküller geliştirildi 1 hf. Orta format amiral gemisi Leica S3 tanıtıldı 1 hf. Xiaomi Mi 10S daha büyük bir ekranla gelebilir 1 hf. Epic Games mağazasında Offworld Trading Company ve Gonner ücretsiz 1 hf. Üçüncü nesil iPad Air ekranında sorunlar başgösterdi 1 hf. Koronavirüs nedeniyle SXSW 2020 müzik fuarı da iptal edildi 1 hf. ABD'li Atomics Aeronautical Systems, Defender adını verdiği SİHA'yı duyurdu 1 hf. Koronavirüs senaryolarının yer aldığı ilk ekonomik model, karanlık bir tablo ortaya koydu 1 hf. Netflix'in distopik bilim kurgu filmi The Platform'dan ilginç fragman 1 hf. AMD: Referans kartlarda daha fazla blower tipi fan kullanmayacağız 1 hf. Stanford’da tüm sınıftan eğitimli dersler iptal edildi 1 hf. Toyota RAV4 Hybrid'e yeni donanım seçeneği: Passion X-Sport 1 hf. Haftasonu oynanacak kısa oyun arayanlara, The Uncertain: Last Quiet Day ücretsiz 1 hf. ISS’te yetişen marul, Dünya’da yetişenle aynı seviyede 1 hf. Xiaomi Mi Mix 3 kararlı Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Bakan Varank'tan maske açıklaması: Medikal ürünlerde karaborsaya müsaade etmeyeceğiz 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Flight Simulator 2020'nin yeni büyüleyici ekran görüntüleri yayınlandı Sonraki Sadece insanları gözlemleyerek yemek masası kurabilen robotlar geliştirildi! 1 hf. GeForce Now'a bir darbe daha: 2K Games, oyunlarını platformdan kaldırdı 1 hf. Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı! 1 hf. Huawei Nova 7 SE'nin teknik özellikleri sızdırıldı 1 hf. Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti 1 hf. Samsung Galaxy Z Flip için yazılım güncellemesi yayınlandı 1 hf. Mobil fotoğrafçılıkta rakip tanımayacak Huawei P40 Pro'nun kamera özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Red Magic 5G ilginç bir video çekim moduyla geliyor: Slow Door Video 1 hf. Samsung Galaxy S20 Ultra ne kadar dayanıklı? 1 hf. Doom Eternal oyununun sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. İdlib'de başarıyla görevini gerçekleştiren ANKA-S İHA'lar Tunus yolunda 1 hf. Goodyear ReCharge tükenmeyen lastiği duyurdu 1 hf. Yeni Thor filminde 'Christian Bale' sürprizi 1 hf. Çevreci plastik yiyecek saklama kapakları üretildi 1 hf. Google, EA Sports ve Adidas büyük bir ortaklık yapıyor 1 hf. Xiaomi Mi 10 Pro elimizde | Kutu açılışı ve ön inceleme 1 hf. Binance ve Socios uygulaması dev bir yarışma düzenliyor 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Galaxy A10 ve BİM marketlerde akıllı baskül var 1 hf. Tüm Halfbrick karakterleri bu oyunda bir araya geliyor 1 hf. AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    silinsin.
    DH Forum
    onno usta'nın dizel ve benzinli araç km öngörüsü
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim