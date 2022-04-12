İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

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Havacılık ve mimari açıdan çok sayıda ödül kazanan İstanbul Havalimanı şimdi de uluslararası yolcu trafiğinde ikinci olmayı başardı. ACI World tarafından 2021 yılı verilerine dayanılarak "Uluslararası Yolcu Trafiği" listesi açıklandı.

İGA tarafından işletilen İstanbul Havalimanı, 2021 yılında 26,5 milyon dış hat yolcusuna (uluslararası yolcu) ev sahipliği yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Uluslararası Havalimanı 29,1 milyon yolcu ile birinci sırada yer alırken İstanbul Havalimanı ikinci oldu. İstanbul Havalimanı bu listede 2019 yılında 14. sırada, 2020 yılında ise 6. sırada yer almıştı.

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Üçüncü sırada 25,5 milyon yolcu ile Amsterdam Schiphol Havalimanı, dördüncü sırada Almanya Frankfurt Havalimanı ve beşinci sırada Paris Charles de Gaulle Havalimanı yer aldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı, uluslararası yolcu sayısını yüzde 160,4 oranında artırarak 31. sıradan 8. sıraya yükselmeyi başardı.

Uluslarası Yolcu Trafiği 2021 2020 2019 Havalimanı Yolcu Sayısı 2021 Yüzdelik Değişim (2020) Yüzdelik değişim (2019) 1 1 1 DUBAI, AE (DXB) 29.110.609 12.7 -66.3 2 6 14 İSTANBUL, TR (IST) 26.466.169 66.0 -33.1 3 2 3 AMSTERDAM, NL (AMS) 25.488.783 22.1 -64.4 4 5 8 FRANKFURT, DE (FRA) 22.697.490 34.8 -64.0 5 4 6 PARIS, FR (CDG) 22.616.995 18.7 -67.6 6 7 15 DOHA, QA (DOH) 17.701.978 41.4 -54.4 7 3 2 LONDON, GB (LHR) 17.624.931 -14.7 -76.8 8 31 26 ANTALYA, TR (AYT) 17.148.111 160.4 -40.3 9 10 11 MADRID, ES (MAD) 15.337.775 38.8 -65.9 10 28 61 CANCÚN, MX (CUN) 13.261.951 94.5 -19.7

ACI World ayrıca iç hat ve dış hat yolcularının birlikte değerlendirildiği Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı listesini de yayınladı. ABD'de bulunan Atlanta Hartsfield-Jackson Havalimanı, 2021'de yolcu sayısını yüzde 76,4 oranında artırarak 75,7 milyon yolcu ağırladı ve dünyanın en yoğun havalimanı oldu. Listede ilk 10’da ABD’den 8, Çin’den 2 havalimanı yer aldı. Avrupa’dan hiçbir havalimanı ilk 10’a giremedi.

Dünyanın En Yoğun 10 Havalimanı 2021 2020 2019 Havalimanı Yolcu Sayısı 2021 Yüzdelik Değişim (2020) Yüzdelik Değişi (2019) 1 2 1 ATLANTA GA, US (ATL) 75.704.760 76.4 -31.5 2 4 10 DALLAS/FORT WORTH TX, US (DFW) 62.465.756 58.7 -16.8 3 8 16 DENVER CO, US (DEN) 58.828.552 74.4 -14.8 4 13 6 CHICAGO IL, US (ORD) 54.020.399 75.1 -36.2 5 15 3 LOS ANGELES CA, US (LAX) 48.007.284 66.8 -45.5 6 18 34 CHARLOTTE NC, US (CLT) 43.302.230 59.2 -13.4 7 27 31 ORLANDO FL, US (MCO) 40.351.068 86.7 -20.3 8 1 11 GUANGZHOU, CN (CAN) 40.259.401 -8.0 -45.1 9 3 24 CHENGDU, CN (CTU) 40.117.496 -1.5 -28.2 10 22 30 LAS VEGAS NV, US (LAS) 39.754.366 78.6 -23.1

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İstanbul Havalimanı uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sırada