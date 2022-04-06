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    ABD Donanması, güneş enerjili uçak için yeni bir anlaşma yaptı

    Güneş enerjisiyle çalışan elektrikli uçak geliştirilmesi kapsamında ABD Donanması, Skydweller Aero ile 14 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.                 
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    ABD Donanması, güneş enerjili uçak için yeni bir anlaşma sağladı
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    ABD Donanması ile Skydweller Aero arasında gerçekleşen 'Aşırı Dayanıklı Güneş Uçağı Sistemleri' isimli yeni bir anlaşma imzalandı. 14 milyon dolarlık sözleşmede Skydweller'ın güneş enerjisi teknolojileriyle yeni bir insansız hava aracı sınıfı oluşturulması amaçlanıyor.

    Yenilenebilir enerjiyle çalışan insansız hava sistemleri

    Projenin birincil amacı olarak verimliliği ve performansı artırmak için temiz enerjiden yararlanan temel donanım ve yazılımların geliştirilmesi ve entegrasyonu gösteriliyor. Bu kapsamda hidrojen yakıt hücreleri, hafif bir hidrojen depolama sistemi, gelişmiş pil modülleri ve gelişmiş görev yönetimi yazılımı geliştirilmeye odaklanılacak.

    Gerekli geliştirmeler tamamlandığında Skydweller bu yeni teknolojilerin yer ve uçuş testlerini gerçekleştirecek. Araştırma ekibi ayrıca güç sistemi performansı, görev kontrol performansı ve enerji yönetimi de dahil olmak üzere birçok analiz ve modellemeyi de yürütecek.

    Sözleşmenin, görev güvenilirliğini ve sistem esnekliğini geliştirirken, uçağın operasyonel kapsamını artıracağı ve küresel kullanıma olanak tanıyacağı belirtiliyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 6 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 6 gün önce

    direk 10k

    LooF 6 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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