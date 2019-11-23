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    İstanbul Teknik Üniversitesi iletişim teknolojileri etkinliği düzenliyor

    IEEE İstanbul Teknik Üniversitesi gelecek hafta iletişim teknolojilerinin masaya yatırılacağı bir etkinlik düzenliyor. Communications Week etkinliği Ömer Korzay Konferans Salonu'nda yapılacak.
    9 sa. (Son Güncelleme: 6 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    İstanbul Teknik Üniversitesi iletişim teknolojileri etkinliği düzenliyor
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    Son dönemde 5G teknolojileri ile ilgili sayısız gündem maddesi karşımıza çıkarken 6G teknolojilerini konuşmaya başladık. Üniversitelerimizde de yeni iletişim teknolojileri masaya yatırılıyor.

    Communications Week nedir?

    İstanbul Teknik Üniversitesi 29-30 Kasım tarihlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Elektrik Elektronik Fakültesi Ömer Korzay Konferans Salonu'nda iletişim etkinliği yapılacak. Onuncu kez düzenlenecek Communications Week etkinliği geniş bir alanı kapsıyor.

    Ayrıca Bkz. "Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak "

    5G'den Nesnelerin İnternetine, veri güvenliğinden kablosuz sistemlere ve daha birçok konuda oturumlar ve atölyeler ile bu konular hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler edinme fırsatını bulmuş olacaklar. Aselsan, Ulak Haberleşme, Tesla Bilişim, Ericsson gibi pek çok firmadan uzmanlar katılımcılarla bilgilerini paylaşacaklar.

    Etkinliğe katılmak için 28 Kasım tarihine kadar Eventbrite sayfasından kayıt yaptırmak gerekiyor. Kayıt linkine buradan ulaşabilirsiniz.



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