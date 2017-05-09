İstanbul'da Airbnb kullanan turistler polis tarafından evden çıkarıldı

Booking.com’un Türkiye’deki Küresel çapta hizmet veren popüler platformlar ülkemizdeki vergi düzenlemelerine takılmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi Uber'in ardından yakın zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) haksız rekabet ve vergi yükümlülüğü gerekçeleriyle açtığı dava sonucunda -otel rezervasyon servisi-’un Türkiye’deki faaliyetleri durdurulmuştu.

Turistlerden evde bulunma izinlerini kanıtlamaları istendi

The Times gazetesinde yer alan habere göre bu kez oda/ev kiralama hizmeti Airbnb'nin vergi yüzünden Türkiye’de sıkıntılı günler geçirebileceği belirtiliyor. Öyle ki İstanbul’da uygulama aracılığıyla ev kiralayan İngiliz turistler, sabah karşı 7 polis tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınarak bir saat boyunca sorgulandı. Pasaportlara el koyan güvenlik görevlileri turistlerin evde bulunma izinlerini kanıtlamalarını istedi.

Olayla ilgili konuşan 36 yaşındaki Tom Duggan’ın aktardığına göre daire sahibinin yasal olmayan bir şekilde evini kiraladığı, kayıtsız işlem yapıldığı ya da uygulama ile vergi kaçırıldığı söylenmiş. Daha sonra Türkçe olduğu için anlamadıkları bir kağıda daireyi kaç günlüğüne ve ne kadara kiraladıklarını ifade eden turistler serbest bırakıldı. Bahsi geçen ev ise mühürlendi.

KHK ile günlük kiralık dairelere önemli düzenlemeler getirildi

Ev sahibinin kira bedelini geri vermediğini ve Airbnb’nin belirli bir bölümünü ödediğini aktaran turistler, gazetenin şirkete ulaşmasıyla tüm ücreti almayı başardı. Yaşanan talihsiz olay sonrası yasallık ve güvenlik çerçevesindeki endişeler tekrar gündeme geldi. Diğer taraftan yabancı şirketlerin Türkiye’deki vergi problemleri de kullanıcılara mağduriyet olarak yansımaya devam ediyor.

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Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl kasım ayında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile günlük kiralık dairelere önemli bir düzenleme getirildi. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nunda yapılan değişiklikle "bekar odaları" ibaresinden sonra "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklendi. Böylelikle özel ya da resmi konaklama tesislerinin tüm kayıtları saklamaları ve bu bilgileri kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak anlık şekilde bildirmeleri zorunlu hale getirildi. Üstelik terminallere bağlanmayanlara 10 bin TL, anlık veri göndermeyen ya da gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL para cezası veriliyor. Bakalım Airbnb hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mı...

https://www.thetimes.co.uk/article/turkish-police-eject-british-tourists-from-airbnb-flat-during-dawn-raid-gnq3r5fnc