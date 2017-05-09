Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul'da Airbnb kullanan turistler polis tarafından evden çıkarıldı

İstanbul’da Airbnb üzerinden ev kiralayan turistler, uygulamanın yasal olmadığı gerekçesiyle polis tarafından evden çıkarıldı. Yaşanan olay sonrası platformun Türkiye’de engellenmesi gündemde.
2 yıl
13b
1
39
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Küresel çapta hizmet veren popüler platformlar ülkemizdeki vergi düzenlemelerine takılmaya devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi Uber'in ardından yakın zamanda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) haksız rekabet ve vergi yükümlülüğü gerekçeleriyle açtığı dava sonucunda -otel rezervasyon servisi- Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetleri durdurulmuştu.

Turistlerden evde bulunma izinlerini kanıtlamaları istendi 


The Times gazetesinde yer alan habere göre bu kez oda/ev kiralama hizmeti Airbnb'nin vergi yüzünden Türkiye’de sıkıntılı günler geçirebileceği belirtiliyor. Öyle ki İstanbul’da uygulama aracılığıyla ev kiralayan İngiliz turistler, sabah karşı 7 polis tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınarak bir saat boyunca sorgulandı. Pasaportlara el koyan güvenlik görevlileri turistlerin evde bulunma izinlerini kanıtlamalarını istedi.
Olayla ilgili konuşan 36 yaşındaki Tom Duggan’ın aktardığına göre daire sahibinin yasal olmayan bir şekilde evini kiraladığı, kayıtsız işlem yapıldığı ya da uygulama ile vergi kaçırıldığı söylenmiş. Daha sonra Türkçe olduğu için anlamadıkları bir kağıda daireyi kaç günlüğüne ve ne kadara kiraladıklarını ifade eden turistler serbest bırakıldı. Bahsi geçen ev ise mühürlendi.

KHK ile günlük kiralık dairelere önemli düzenlemeler getirildi 

Ev sahibinin kira bedelini geri vermediğini ve Airbnb’nin belirli bir bölümünü ödediğini aktaran turistler, gazetenin şirkete ulaşmasıyla tüm ücreti almayı başardı. Yaşanan talihsiz olay sonrası yasallık ve güvenlik çerçevesindeki endişeler tekrar gündeme geldi. Diğer taraftan yabancı şirketlerin Türkiye’deki vergi problemleri de kullanıcılara mağduriyet olarak yansımaya devam ediyor.
Ayrıca Bkz. "Wikipedia erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor"
Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz yıl kasım ayında yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile günlük kiralık dairelere önemli bir düzenleme getirildi. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nunda yapılan değişiklikle "bekar odaları" ibaresinden sonra "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklendi. Böylelikle özel ya da resmi konaklama tesislerinin tüm kayıtları saklamaları ve bu bilgileri kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak anlık şekilde bildirmeleri zorunlu hale getirildi. Üstelik terminallere bağlanmayanlara 10 bin TL, anlık veri göndermeyen ya da gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin TL para cezası veriliyor. Bakalım Airbnb hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mı...

https://www.thetimes.co.uk/article/turkish-police-eject-british-tourists-from-airbnb-flat-during-dawn-raid-gnq3r5fnc Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
manyakurt 2 yıl en beğenilen
Her ne kadar ülkemizdeki vergilendirme sisteminden yılsam da, bu tarz uygulamaları destekliyorum. Bir sistem kuruyorsun bir uygulama geliştiriyorsun o sistemden milyon dolarlar kazanıyorsun ama sıfır vergi veriyorsun. Çok bişey istenmyior, aç türkiyede ofisini ver vergini bu kadar basit. Yine kazanacaksın az kazan sorunsuz kazan benim ülkem de kazansın. Mesala booking severek kullandığım bir hizmetti yurt dışında da kullandım yurt içinde de. Ama bookingde beni veri olarak sayıp benim için reklamlar aldı, işletmecilerden hizmet bedelleri aldı vs. ver vergini kardeşim. ben bu ülkenin vatandaşıyım bir araba alırsam bitane de devlete alıyorum bir telefon alırsam bitane de devlete alıyorum. sen daha çok ver asıl. sen ver ki ben daha az vereyim. sen vergini ver ki ben rahatlayım. Böyle yüzlerce hizmet. Uber mesala. Taksicileri hiç sevmem. Taksisine binip de dolandırmayan taksici 10 da 9 dek gelmişimdir. Ama sen kendi sisteminle vergi veren adamdan ekmeğini çalıyosun, paranı kazanıyosun benim ülkeme para kazandırmıyosun. para hep dışarı gidiyor. vs vs vs. Birde bu olayın güvenlik boyutu var. Kim girmiş kim çıkmış kaydı yok zaten ülkemiz sıcak bir bölge. her yanımız ateş çemberi. Fb twitter instagram wapp osu busu şusu... ülke olarak milyonlarca kullanıyoruz. milyonlarca veriyiz. milyonlarca dolar geliriz reklamız adamlara. Kazanan hep aynı ülkeler.
Devlet politikası olarak desteklediğim uygulamalar. Oturun anlaşın güzel güzel verginizi verin, devlette bizden daha az vergi alsın. Gerçi son cümleye bende inanmadım da neyse. (:
Her ne kadar ülkemizdeki vergilendirme sisteminden yılsam da, bu tarz uygulamaları destekliyorum. Bir sistem kuruyorsun bir uygulama geliştiriyorsun o sistemden...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +79
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forever58 2 yıl
Bu ülkedeki vergilendirme sisteminin ve ekonominin bu kadar kötü olmasının en büyük suçlusu olarak hükümeti değil ticaret ile uğraşan Türklerin olduğunu düşünüyorum para kazanan kesim daha rahat yaşayacak diye fakirleri iyice ezer ve yoksullastirmaya başladık bütün düzen zenginlerin etrafında donmeye basladi
Bu ülkedeki vergilendirme sisteminin ve ekonominin bu kadar kötü olmasının en büyük suçlusu olarak hükümeti değil ticaret ile uğraşan Türklerin olduğunu düşünü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profecco 2 yıl
Tam tersi bir durumun olduğunu düşünün. Airbnb ile bir Avrupa ülkesinde kalacak ev buluyorsunuz. Bir hafta otelde kalacak parayla yaz tatilinde bir ay kalırım, yabancı dilimi geliştiririm diye düşünüyorsunuz belki. Ondan sonra polis gelip sizi gözaltına alıp sorguluyor
Tam tersi bir durumun olduğunu düşünün. Airbnb ile bir Avrupa ülkesinde kalacak ev buluyorsunuz. Bir hafta otelde kalacak parayla yaz tatilinde bir ay kalırım, ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Bluflame 2 yıl
yaw tamam anladık vergi toplamak istiyorsunda, bu şirket 100’den fazla ülkede işyapıyor, her ülkede ofis açmıyor, onlarda problem olmuyorda niye bizde oluyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Evini kaçak kiralayıp vergi ödemeyen ev sahibi yerine kiracıyı göz altına almak enteresan olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Ya sevgili devlet vergi sistemi benim gecen iki arkafasim evime geldi vay kahve filan ictik gec oluncada kalin dedim vergi mi kacirdim ben simdi
Cafeye gitmedik cafe kazanmadi evde konakladilar otel kazanmadi e o saatte taksici de kazanmadi cok kotu hissetim simdi
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NEVERDIES 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Ya sevgili devlet vergi sistemi benim gecen iki arkafasim evime geldi vay kahve filan ictik gec oluncada kalin dedim vergi mi kacirdim ben simdi
Cafeye gitmedik cafe kazanmadi evde konakladilar otel kazanmadi e o saatte taksici de kazanmadi cok kotu hissetim simdi

Sen konudan bi habersin sanırım. Airbnb oda kiralama sistemi. Bu sistem içerinde odasını kiralayanda para kazanıyor Airbnb de. Atıyorum günlük 100tl olan bir oda için Airbnb 20tl işlem bedeli kesiyor, ev sahibi 80 lira alıyor, eve kalmaya gelen turist ise otele 150 lira vereceğine bu tür bir yerde daha ucuza kalıyor. Senin verdiğin örnekle uzaktan yakından alakası yok. Bu ülkede para kazanan tüm kurumlar vergisini vermek zorunda. Asgari ücretle çalışıp sırtından ter akan adamın maaşından otomatikman kesiyorlar vergiyi. Bu tür işletmeler ellerini kollarını sallayarak yasa, kanun tanımaz şekilde işlem yapıyorlar. Aynısı Uber ve diğerleri içinde geçerli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugur_dn 2 yıl
Desteklemiyorum niye.
Bu olay zincirleri mağduriyet yaratmadan çözülmesi lazım,adam güvenmiş gelmiş devlet böyükleri gelip ite kaka adamı atıyor dışarı düşünün doğru mu bu.Adama bari otelde yer ayırsalarmış yurtdışına her gün rezil oluyoruz yeter artık.
Booking,wikipedia,paypal,uber devlet bunları ne yaptı gel yer aç vergini öde kardeşim dedi,Bu adamlar 5-10 yıldan beri hizmet veriyor sen suriyelilerin parası bu adamlardan çıkarmaya çalışıyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 2 yıl
Olayın vergi kaçırma ayağı başka bir boyutken evlerde kalanların kimlik bilgilerinin güvenlik güçlerine bildirilmiyor oluşu başka bir boyut.
Sonuçta airbnb kiralık evden ziyade pansiyon konsepti ile günlük kiralamalar yapılan bir yer genelde.
Haliyle ülkemizin durumu da ortada, kayıtsız kaçak göçek kalanların neye hizmet ettiğini bilemeyiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 2 yıl
Gerçekten baskınsa eğer, ortamı bilmediğim için yazdım bunu, şunları diyebiliriz.
Baskını yiyenler Turistler, buna göre suçlu turistlerdir diyebilmemiz gerekiyor ama bunu diyen kimse yok. O zaman uygulama şu şekilde olmalıydı, polisler baskınsız bir şekilde turistlerin ifadelerini yerlerinde almalıydı, firmalarının sahte olduğunu bildirerek anlaştıkları süre kadar o evde kalmalarına müsade etmeliydi.
İkinci bir uygulamada turistlere başka bir yer vermek olabilirdiki haberde buna gerek olmadığını sezebiliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 2 yıl
günlük ev kiralamanın mantığını çözebilmiş değilim halen günlük kiraladım de ondan sonra her haltı ye orada ne saçma bir durum adam öldür uyuşturucu kullan swinger partisi ver tecavüz olayı olsun başka işler olsun mantıklı bir hamle ama bu mühürleme işi bana göre yetersiz ev sahibine de tek kişilik hücreye tıkayıp 50 yıl cezayı hiç acımadan yapıştırıp bozulamaz hüküm olarak + 650.000.00 tl cezayı' da yapıştıracaklar işte o zaman tamam olur bu yaptırım ve kimse cesaret edemez CEZA demek bu dur işte yasal olmayan bir şey yapıldığında adamın donsuz kalacağını bilmesi yeterde artar tırsması için öyle 20 gün ceza yada uyduruktan 50.000 tl para cezasının hiç bir hükmü ve anlamı yoktur mühürlemekte dahil buna.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talsuv61 2 yıl
Başta yandaşlar olmak üzere herkes vergi kaçırıyor. Herhalde bu şirket yandaşların işini bozduğu için rahatsızlık verdi yoksa vergi kaybı kimin umurunda
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
entropy_tr 2 yıl
Vergi kaçırma sebebi ile değil de güvenlik(!) sebebi ile yapılmıştır. Burada kimin için ve nasıl bir güvenlik kast ediliği yoruma açılabilir. Aynı suç hem vergi hem de güvenlik yönünden vatandaşımız ev sahipleri ve evini kullananlar tarafından yaygın olarak işleniyor. Bu konuda vergi yönünden kapsamlı bir kıskaç henüz yoksa da güvenlik tarafında AKS (Adres Kayıt Sistemi) vb. işletilmeye çalışılıyor. Bence yanlış olan güvenlik ayağının kimin eriştiği, nasıl kullanıldığı belirsiz top yekun fişleme yolu ile yapılmaya çalışılması. Bunun uç örneği: evinizde ağırladığınız misafirinizi karakola bildirmezseniz suçlu hale gelmeniz durumudur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
proxima35 2 yıl
Olay vergi veya güvenlik önlemi değil. Özellikle Avrupalı turistlerin ülkemize gelmesi engellenmek isteniyor. Önce booking sonra Airbnb. Arapları doldurup arap baharını bize de yaşatacaklar az kaldı.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluflame 2 yıl proxima35
proxima35
Olay vergi veya güvenlik önlemi değil. Özellikle Avrupalı turistlerin ülkemize gelmesi engellenmek isteniyor. Önce booking sonra Airbnb. Arapları doldurup arap baharını bize de yaşatacaklar az kaldı.

dogru bir tespit, vergiyi kaçıran zaten airbnb değil evsahibidir, git ev sahibine yüklen. yok bunların derdi başka, rantçı oteller para kaybedince binerler böyle tepene. olan gariban vatandaşa oldu, ucuza tatil yapmak yasak bu ülkede. /rant.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13007 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama, Türkiye Gündemi ve
11 etiket daha airbnb konaklama khk yasa kanun kira Web Siteleri Internet Cihan Pehlivan Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Arçelik ve LG ortaklığıyla yerli ticari VRF klima, Multi V5! 2 yıl Nvidia ilk çeyrekte veri merkezlerinde güldü 2 yıl Göktürk-1'in çektiği ilk görüntüler paylaşıldı 2 yıl Bildiklerinizi unutun, Nvidia Volta gümbür gümbür geliyor 2 yıl Samsung ve McAfee arasında dev işbirliği 2 yıl GDDR6 bellekler Volta mimarisine yetişiyor 2 yıl Samsung’un yeni Gear cihazları yakında gelebilir 2 yıl Yapay zeka İngiliz polisinin yardımcısı olacak 2 yıl Opera Reborn’un kenar çubuğuna WhatsApp ve Telegram da eklendi 2 yıl Filtre Kahve mi? Kapsül mü? "Nescafé Dolce Gusto inceleme" deneyim videosu 2 yıl Yeni X-Men dizisi The Gifted'dan ilk görüntüler yayınlandı 2 yıl Apple'ın Berlin'deki gizemli ofisi bulundu 2 yıl Türkiye, Pakistan Deniz Kuvvetlerine 4 adet Ada sınıfı MİLGEM satıyor 2 yıl Volkswagen CEO'su: elektrikli otomobillerde Tesla'yı geçebiliriz 2 yıl OnePlus 5 performans testinde Galaxy S8 ve Xperia XZ Premium'u geçti 2 yıl Yeni Hellboy filmi için hazırlıklara başlandı 2 yıl HTC U serisi de düşüşe çare olamadı 2 yıl Apple, 800 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı 2 yıl Snapdragon 660: Orta seviyeye özelleştirilmiş çekirdek 2 yıl Dijital ekranlı Amazon Echo Show tanıtıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN İstanbul'da Airbnb kullanan turistler polis tarafından evden çıkarıldı Sonraki Apple, Siri tabanlı hoparlörünün testlerine aylardır devam ediyor 2 yıl Asus Strix H270F Gaming anakart incelemesi "Düşük bütçede yüksek kalite" 2 yıl Mercedes önden çekiş platformu üzerine 8 yeni model planlıyor 2 yıl Güney Kore'den otonom araçlar için dev test şehri: K-City 2 yıl Milli mobil lazer sistemi IDEF' 17'de sergilenecek 2 yıl Mercedes'ten tır dünyasına teknolojik bakış 2 yıl Apple: Akıllı hoparlörler ekran ile desteklenebilir 2 yıl AMD Ryzen 5 son 7 yılın en beğenilen serisi oldu 2 yıl Wikipedia erişim engeli kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıyor 2 yıl OnePlus 5’in reklam görseli paylaşıldı 2 yıl Edge of Tomorrow'un devam filmi şekillenmeye başladı 2 yıl Yüksek performanslı Mini ITX sistem topluyoruz 2 yıl Vestel’den yeni insansız hava aracı: Karayel – SU 2 yıl Mekanik bulmaca Zip Zap, App Store’da bu hafta ücretsiz 2 yıl Robot Unicorn Attack efsanesi geri döndü 2 yıl WHD.2017'de son güne geldik... 2 yıl Intel, otonom araç yatırımlarını artırıyor: Sıradaki durak Silikon Vadisi 2 yıl Google Fuşya işletim sistemi kullanıcı arayüzüne kavuştu 2 yıl Tesla, MobilEye ortaklığının bozulmasının ardından çalışmalara hız verdi 2 yıl Intel yongalarındaki açık sanılandan daha tehlikeli Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim