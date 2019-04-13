İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BELBİM A.Ş. ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Bu anlaşma sonucunda İstanbulkart’a TROY ödeme sistemi entegre edilecek. Market, restoran vb. yerlerde İstanbulkartı, alışveriş kartı olarak kullanabileceksiniz.

18 milyon aktif kullanıcı

İstanbulkart 18 milyon aktif kullanıcıya sahip. TROY özellikli bir karta çevrilmesiyle bu kullanıcılar, aynı bir banka kartı gibi İstanbulkart’larını kullanabilecekler. ATM’lerden para çekme veya yatırma işlemleri de yapılabilecek. Uluslararası alışveriş kartı olarak tanımlanacak kart, Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir.

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Yani ön ödemeli kart haline dönüşen İstanbulkart, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabildiğiniz tüm noktalarda geçerli olacak. Tabii ki ön ödemeli kart olduğu için yapacağınız alışverişler tek çekim olarak gerçekleştirilecek.

TROY özellikli İstanbulkart çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Gerekli çalışma bittiğinde TROY entegreli İstanbulkart ile hem yurt dışı hem de yurt içi alışverişleriniz de kullanabileceğiniz bir kart sahibi olacaksınız.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbulkartin-uluslararasi-alisveris-karti-olmasi-icin-ilk-adim-atildi-41180648