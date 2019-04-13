Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile Bankalararası Kart Merkezi arasında yapılan anlaşma sonucu İstanbulkart’a TROY ödeme sistemi entegre edilecek. Alışverişlerde İstanbulkart’ı kullanabileceksiniz.
1 ay
4,7b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak
Tam Boyutta Gör
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BELBİM A.Ş. ile Bankalararası Kart Merkezi (BKM) arasında iyi niyet protokolü imzalandı. Bu anlaşma sonucunda İstanbulkart’a TROY ödeme sistemi entegre edilecek. Market, restoran vb. yerlerde İstanbulkartı, alışveriş kartı olarak kullanabileceksiniz.

18 milyon aktif kullanıcı

İstanbulkart 18 milyon aktif kullanıcıya sahip. TROY özellikli bir karta çevrilmesiyle bu kullanıcılar, aynı bir banka kartı gibi İstanbulkart’larını kullanabilecekler. ATM’lerden para çekme veya yatırma işlemleri de yapılabilecek. Uluslararası alışveriş kartı olarak tanımlanacak kart, Türkiye genelinde 50 bini aşkın ATM ve 2,4 milyon ödeme noktasında, dünya genelinde ise 190 ülke, 2 milyon ATM ve 42 milyonu aşkın noktada kullanılabilir.

Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor"

Yani ön ödemeli kart haline dönüşen İstanbulkart, kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapabildiğiniz tüm noktalarda geçerli olacak. Tabii ki ön ödemeli kart olduğu için yapacağınız alışverişler tek çekim olarak gerçekleştirilecek.

İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak
Tam Boyutta Gör

TROY özellikli İstanbulkart çalışmalarının bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Gerekli çalışma bittiğinde TROY entegreli İstanbulkart ile hem yurt dışı hem de yurt içi alışverişleriniz de kullanabileceğiniz bir kart sahibi olacaksınız.


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/istanbulkartin-uluslararasi-alisveris-karti-olmasi-icin-ilk-adim-atildi-41180648 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
NuTeRX 1 ay en beğenilen
Troy reklamı.
Amerikayı en baştan keşfetmenin bir anlamı yok. Herkesin banka kartı zaten var. Otobüs bilet ödemelerini banka kartıyla ödenebileecek duruma getirirsiniz. Olur ve biter.
Troy reklamı.Amerikayı en baştan keşfetmenin bir anlamı yok. Herkesin banka kartı zaten var. Otobüs bilet ödemelerini banka kartıyla ödenebileecek duruma g...
Devamını Gör
Yanıtla +51
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
king56 1 ay
CHP çalışıyor elhamdülillah işte belediyecilik burdur
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 1 ay
Millet mevcut kredi kartıyla, telefonuyla akıllı saati ile toplu taşımayı kullanabiliyor bizimkiler tersine çalışıyor otobüs kartını banka kartına çeviriyor.
İstanbulkart yerine Kentkart olsaydı keşke belbim boşa çalışıyor
Millet mevcut kredi kartıyla, telefonuyla akıllı saati ile toplu taşımayı kullanabiliyor bizimkiler tersine çalışıyor otobüs kartını banka kartına çeviriyor.
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carloska 1 ay
sıkıyorsa 500 bin küsür yemek kartnıda kredi kartı gibi alışverişlerde kullandırında görelim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 1 ay
Denenmiyor. Aktif olarak kullanılıyor. Yalnız kartın MasterCard olması gerekiyor. Vida geçmiyor diye biliyorum. Ankara'da kısa zaman önce aktif olarak kullanılıyor. Mevcut AnkaraKart'lar bir program dahilinde banka kartı tabanlı yeni kartlarla değiştirilmeye başlandı. Kentkart firması MasterCard ile anlaşma yaptı. Kentkart firmasının sistemini kullanan şehirlerde temassız mastercard ile ödeme yapılabiliyor.
Ankara'da sivil ücretten biraz fazla para kesiyor, 1 2 gün içinde fazla kestiğini iade ediyor. Niye böyle anlamadım. Kentkart sistemini kullanan yerlerde belediyenin sivil kentkart için belirlediği ücret ne ise onu kesiyor. Fazla kesme durumu yok yani.
Sistemin güvensiz olduğuna katılmıyorum. Kredi kartlarında temassız işlemi kapatabilirsiniz. Banka kartlarında temassız işlemler için ayrı tampon alan oluyor. Temassız ödeme için bir miktar parayı internet bankacılığı vs. yollarla temassız ödeme alanına aktarıyorsunuz. Temassız işlemler sadece o alanda yapılıyor.
Kaldı ki temassız işlemlerde limitler var. Belirli bir miktar veya belirli bir çekim sayısından sonra kartla şifreli bir işlem yapmazsanız banka temassız işlemlerde provizyon vermiyor.
Otobüs kartları ne kadar güvenli ise banka/kredi kartları da o kadar güvenli. Paronayak olmaya gerek yok bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 1 ay
Denenmiyor. Aktif olarak kullanılıyor. Yalnız kartın MasterCard olması gerekiyor. Vida geçmiyor diye biliyorum. Ankara'da kısa zaman önce aktif olarak kullanılıyor. Mevcut AnkaraKart'lar bir program dahilinde banka kartı tabanlı yeni kartlarla değiştirilmeye başlandı. Kentkart firması MasterCard ile anlaşma yaptı. Kentkart firmasının sistemini kullanan şehirlerde temassız mastercard ile ödeme yapılabiliyor.
Ankara'da sivil ücretten biraz fazla para kesiyor, 1 2 gün içinde fazla kestiğini iade ediyor. Niye böyle anlamadım. Kentkart sistemini kullanan yerlerde belediyenin sivil kentkart için belirlediği ücret ne ise onu kesiyor. Fazla kesme durumu yok yani.
Sistemin güvensiz olduğuna katılmıyorum. Kredi kartlarında temassız işlemi kapatabilirsiniz. Banka kartlarında temassız işlemler için ayrı tampon alan oluyor. Temassız ödeme için bir miktar parayı internet bankacılığı vs. yollarla temassız ödeme alanına aktarıyorsunuz. Temassız işlemler sadece o alanda yapılıyor.
Kaldı ki temassız işlemlerde limitler var. Belirli bir miktar veya belirli bir çekim sayısından sonra kartla şifreli bir işlem yapmazsanız banka temassız işlemlerde provizyon vermiyor.
Otobüs kartları ne kadar güvenli ise banka/kredi kartları da o kadar güvenli. Paronayak olmaya gerek yok bence.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 1 ay
Böyle yapacaklarına temassız kredi kartlarını banka kartlarını toplu taşıma sistemlerine entegre etseler daha çok kullanıcının işine yarar.
Bu hali ile, pek iş yapacağını sanmıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Bu denemeler yerine tüm Türkiyede kullanılabilecek bir kart yapın PTT alt yapısı ile vs. olabilir tüm bankamatiklerden dolum imkanı olsun, telefondan TL yükleme olsun... Böyle bir şey olsa edevlet gibi çok kullanışlı bir dönüşüm olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 ay
Temassız kredi kartları toplu ulaşımda geçerli olsa daha mantıklı. Bunlar tam tersini yapmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 ay
Her şehrin toplu taşıma kartını ayrı ayrı ödeme aracına çevirmek yerine temassız tüm kartları istisnasız toplu taşımada kullanıma aç olsun bitsin. (Kaç yıl oldu hatırlamıyorum ama 5 yıl önce bile Konya'da temassız kartımı kullanabiliyordum, şu son 3 yıldır tanıtımını daha da arttırdılar.)
Şehir kartının alışverişte kullanımı şehir kartına daha fazla bakiye yükleme, kartta daha fazla bakiye bulundurmaya teşvik etmeye yönelik olabilir mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 ay
bu haberi AKP liler beğendi !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 1 ay SEO-Uzmanı
ak partinin projesi chp anca heykel diker
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Vettel 1 ay
Troyu daha fazla kişiye kullandırma amacından başka bir şey değil üniversitelerde bile öğrenci kartı adı altında zorla Troy kart veriyorlar böyle bir saçmalık olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 ay
Kart kalabalığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iDoctor 1 ay
Tüm temassız kredi ve banka kartları geçmeli bu sayede isteyen telefon ile isteyen kart ile isteyen istanbulkart ile basıp geçer.
Anca hayalini kurarız gibi duruyo ama olsun ben yinede yazıyım dedim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4686 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi ve
12 etiket daha troy bankalararası kart merkezi belbim istanbulkart istanbulkart alışveriş kartı oluyor istanbulkart banka kartı istanbulkart kredi kartı ön ödemeli kart Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Vader Immortal sanal gerçeklik oyununun 1. bölüm fragmanı yayınlandı 1 ay HTC'nin yeni telefonu AnTuTu'da ortaya çıktı 1 ay Helio P35'li Honor 8A Pro resmen tanıtıldı 1 ay Adobe Shockwave tarihteki yerini aldı 1 ay NASA, SpaceX ile yürüteceği görevde bir asteroite uzay aracı çarpacak 1 ay Atatürk Havalimanı otoparkında unutulan araçların sahipleri aranıyor [Galeri] 1 ay Wi-Fi özellikli tüm Apple cihazlarda, patent ihlali yapıldığı iddia ediliyor 1 ay Samsung Galaxy A2 Core'un fiyatı ortaya çıktı 1 ay Microsoft, Google Stadia'nın oyun akış hizmetinde başarılı olacağına inanmıyor 1 ay Game of Thrones oyuncuları bölüm başına ne kadar kazanıyor? 1 ay İnsanlar bakım eşitsizlğine rağmen uzun yaşayabilir 1 ay LineageOS 6 cihaza daha Android Pie desteği ekledi 1 ay Intel Optane Memory H10 gereksinimleri belli oldu 1 ay Samsung Galaxy S7, yakında Android Pie güncellemesi alabilir 1 ay Hızlı ve ucuz internet gelecek mi, yapay zeka platformu yerli mi | Turkcell'e sorduk 1 ay İngiliz inekleri 5G’ye çoğu insandan önce geçti 1 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde teknoloji geçidi var 1 ay PUBG Nepal’de yasaklandı 1 ay Ses aktörü, Horizon Zero Dawn 2’nin geliştirildiği sinyallerini verdi 1 ay Çocukların iPhone ile çektiği içerikler özel sayfada toplandı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN İstanbulkart alışverişlerde kullanılabilir olacak Sonraki Samsung Galaxy Note 10 iki farklı ekran boyutuyla gelecek 1 ay Lenovo Z6 Pro modelinin 5G desteği ile geleceği doğrulandı 1 ay Skype ekran paylaşımı iOS ve Android uygulamalarına eklendi 1 ay Huawei’nin ARM tabanlı Matebook bilgisayarı satışa çıkıyor 1 ay Samsung Galaxy Tab S4 Android Pie güncellemesi almaya başladı 1 ay LG'nin yeni televizyon ve beyaz eşyaları 1 ay Acer ConceptD kategorisi masa üstü ve karma gerçeklik başlıklarını da kapsıyor 1 ay Star Wars: Episode IX'un ilk fragmanı ve ismi yayınlandı 1 ay Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması 2019'da etki alanını genişletiyor 1 ay Western Digital güvenlik kameralarına yönelik dayanıklı hafıza kartlarını tanıttı 1 ay Suudi Arabistan, bölgenin en büyük rüzgâr enerjisi pazarı olma yolunda hızla ilerliyor 1 ay Android telefonunuzu nasıl güvenlik anahtarı olarak kullanabilirsiniz? 1 ay Delikli ekranlı bir telefon da Elephone’dan geliyor, bu sefer ekranın ortasında 1 ay Messenger, Facebook uygulaması içerisine geri dönebilir 1 ay İşte Disney Plus'ta yayınlanacak olan Marvel dizileri 1 ay App Store'da ′oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama′ Tinder oldu 1 ay Netflix, 2 TL’lik haftalık paketi Türkiye’de test etmeye başladı 1 ay Türkiye’nin S-400 anlaşmasına 400km menzilli 40N6E füzeleri de dahil 1 ay Huawei P30 ve P30 Pro Çin’de 10 saniyede tükendi 1 ay Amazon çalışanları Alexa kullanıcılarını dinliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim