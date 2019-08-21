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İşte 2020 Audi RS 6 Avant: 600 beygirlik motoruyla ABD yolcusu

2020 Audi RS 6 Avant yüzünü gösterdi. Yepyeni yüzü ve 600 beygirlik motoruyla Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenecek yeni RS 6 Avant önümüzdeki yıldan itibaren ABD pazarında da satılacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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İşte 2020 Audi RS 6 Avant: 600 beygirlik motoruyla ABD yolcusu
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Performanslı station wagon denince ilk akla gelen otomobillerden biri olan Audi RS 6 Avant yenilendi. Yepyeni tasarımıyla hiç olmadığı kadar agresif görünen 2020 Audi RS 6 Avant, 600 beygirlik motoruyla ABD pazarında satılacak.

Dünya prömiyerini Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek olan 2020 Audi RS 6 Avant’ın kaputu altında twin-turbo 4.0 litre V8 ünite yatıyor. 600 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bu motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman ve Quattro sistemi aracılığı ile dört tekerleğe birden aktarıyor. Bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlayan performanslı wagon’un maksimum hızı da 250 km/s ile sınırlandırılmış. Fakat Dynamic ve DynamicPlus paketleriyle bu değeri yükseltmek mümkün.

2020 Audi RS 6 Avant’ın özellikleri arasında adaptif havalı süspansiyon ve spor diferansiyel bulunuyor. Bunlardan ikincisi, arka tekerlekler arasında aktif bir tork dağılımı sağlayarak virajlardaki yol tutuş ve atikliği arttırıyor. Bunun yanı sıra direksiyon sisteminin optimize edildiği ve direksiyon açısının artırıldığı da verilen bilgiler arasında. Müşteriler dilerse 2020 Audi RS 6 Avant’ı Dynamic Ride Control özelliğine sahip RS Sport süspansiyonla da satın alabiliyor.

2020 Audi RS 6 Avant modelinde Comfort, Dynamic ve Efficiency modlarını da içeren altı farklı sürüş modu bulunuyor. Ayrıca, RS1 ve RS2 adı verilen iki özel mod daha mevcut. Tamamiyle kişiselleştirilebilir olan bu modlar, sportif üç kollu direksiyon üzerindeki RS mode butonuna basarak seçilebiliyor.

2020 Audi RS 6 Avant’ın tasarımına baktığımızda markanın yeni RS tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. Aracı kaslı gösteren çamurluklarla birlikte gövde genişliği 40 mm artan yeni RS 6 Avant’ın ön yüzünü RS modellerine özel petek mimarisine sahip SingleFrame ızgara domine ediyor. LED farların hemen altına kadar uzanan geniş hava girişlerine sahip ön tampon da yine dikkat çeken detaylar arasında. Arkada ise yeni grafiklere sahip stoplar, büyük egzoz çıkışları ve onlara ev sahipliği yapan difüzör dikkat çekiyor.



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sünnetçi34 28 dk.
Audi’nin tek sevdiğim arabası
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Led Zeppelin 44 dk.
Motor sesi hariç her şeyi mükemmel, bir Bmw bu işin üzerine düşüyor sanırım. Uzun zaman sonra ilk defa SW/Avant araca bu kadar hayran kaldım
M5,E Coupe gibi araçlara tasarım verilmiş.
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ozzzy222 55 dk.
R6 ile tokatladım temde geçen .200 den sonra gitmiyilor
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IamTheOne76 59 dk.
Bari Sedan olsaydı. Hback 600 beygir nedir kardeşim. Hangi aile binicek buna.
Cenaze arabası yapsan kimi nereye yetiştirecen anlamadım valla.
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hzr34 26 dk.
Hatchback değil station wagon.
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deniz_sea 1 sa.
Arka tampon altı hariç mükemmel olmuş bravo...
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