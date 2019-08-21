İşte 2020 Audi RS 6 Avant: 600 beygirlik motoruyla ABD yolcusu

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Performanslı station wagon denince ilk akla gelen otomobillerden biri olan Audi RS 6 Avant yenilendi. Yepyeni tasarımıyla hiç olmadığı kadar agresif görünen 2020 Audi RS 6 Avant, 600 beygirlik motoruyla ABD pazarında satılacak.

Dünya prömiyerini Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirecek olan 2020 Audi RS 6 Avant’ın kaputu altında twin-turbo 4.0 litre V8 ünite yatıyor. 600 beygir güç ve 800 Nm tork üreten bu motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzıman ve Quattro sistemi aracılığı ile dört tekerleğe birden aktarıyor. Bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlayan performanslı wagon’un maksimum hızı da 250 km/s ile sınırlandırılmış. Fakat Dynamic ve DynamicPlus paketleriyle bu değeri yükseltmek mümkün.

2020 Audi RS 6 Avant’ın özellikleri arasında adaptif havalı süspansiyon ve spor diferansiyel bulunuyor. Bunlardan ikincisi, arka tekerlekler arasında aktif bir tork dağılımı sağlayarak virajlardaki yol tutuş ve atikliği arttırıyor. Bunun yanı sıra direksiyon sisteminin optimize edildiği ve direksiyon açısının artırıldığı da verilen bilgiler arasında. Müşteriler dilerse 2020 Audi RS 6 Avant’ı Dynamic Ride Control özelliğine sahip RS Sport süspansiyonla da satın alabiliyor.

2020 Audi RS 6 Avant modelinde Comfort, Dynamic ve Efficiency modlarını da içeren altı farklı sürüş modu bulunuyor. Ayrıca, RS1 ve RS2 adı verilen iki özel mod daha mevcut. Tamamiyle kişiselleştirilebilir olan bu modlar, sportif üç kollu direksiyon üzerindeki RS mode butonuna basarak seçilebiliyor.

2020 Audi RS 6 Avant’ın tasarımına baktığımızda markanın yeni RS tasarım diline sahip olduğunu görüyoruz. Aracı kaslı gösteren çamurluklarla birlikte gövde genişliği 40 mm artan yeni RS 6 Avant’ın ön yüzünü RS modellerine özel petek mimarisine sahip SingleFrame ızgara domine ediyor. LED farların hemen altına kadar uzanan geniş hava girişlerine sahip ön tampon da yine dikkat çeken detaylar arasında. Arkada ise yeni grafiklere sahip stoplar, büyük egzoz çıkışları ve onlara ev sahipliği yapan difüzör dikkat çekiyor.