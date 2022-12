2022'nin en iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları belli oldu!

Tam Boyutta Gör 2022'nin en iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları için bir liste yayımlandı. Bu sene hazırlanan listenin geçen sene yayımlanan listeden farkı Chromebook modelleri için eklenen yeni bir ödüle ve bazı diğer yeni kategorilere şahit olunması.

2022: En iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları

Android uygulamaları her geçen gün daha çok kişiye ulaşıyor. Bu listede hem kullanıcıların hem de Google'ın en beğendiği uygulamalar ile oyunlar yer alıyor. Bu ikiliye elektronik kitaplar ile sesli kitaplar eşlik ediyor.

Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO

Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal

Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

Bu kısımdan sonra sadece Google tarafından derlenen istatistiklere göre sınıflandırılan yazılımlar mevcut.

Mansiyon ödülü bir yarışmada konulan ödüle uygun görülmemekle birlikte, anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen derece anlamını taşıyor.

İlk listede uygulamalar yer alıyor. İkinci listede oyunlar mevcut. Üçüncü listede ise elektronik kitaplar ile sesli kitapları göreceksiniz.





En iyi Google Play Store uygulamaları (2022) 🔆

Eğlence: PetStar

Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget

Kişisel gelişim: Breathwrk

Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician

Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent

Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker

İşlevsellik: Recover Athletics

Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble

Sağlık: The STIGMA App

Mansiyon ödülü: Sleep Fruits, Zario

Akıllı saatler için en iyisi: Todoist

Tabletler için en iyisi: Pocket

Chromebook modelleri için en iyisi: BandLab

En iyi Google Play Store oyunları (2022) 🎮

Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte

Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe

Spontane aktivite: Angry Birds Journey

Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline

Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons

Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies

Hikâye örgüsü: Papers, Please

Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion

Dikkat çekme: Genshin Impact

Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox

Play Pass: Very Little Nightmares

Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants

Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy

Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please

Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox

En iyi çok satan elektronik kitaplar (2022) 📚

Fire & Blood by George R. R. Martin

It Ends with Us by Colleen Hoover

Fairy Tale by Stephen King

I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy

A Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas

En iyi çok satan sesli kitaplar (2022) 🎧

I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy

Fairy Tale by Stephen King

Fire & Blood by George R. R. Martin

Atomic Habits by James Clear

It Ends with Us by Colleen Hoover

