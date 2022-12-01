2022'nin en iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları belli oldu!

- 2022: En iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları
- En iyi Google Play Store uygulamaları (2022) 🔆
- En iyi Google Play Store oyunları (2022) 🎮
- En iyi çok satan elektronik kitaplar (2022) 📚
- Yorumlar
2022: En iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları
Android uygulamaları her geçen gün daha çok kişiye ulaşıyor. Bu listede hem kullanıcıların hem de Google'ın en beğendiği uygulamalar ile oyunlar yer alıyor. Bu ikiliye elektronik kitaplar ile sesli kitaplar eşlik ediyor.
Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO
Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile
Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal
Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile
Bu kısımdan sonra sadece Google tarafından derlenen istatistiklere göre sınıflandırılan yazılımlar mevcut.
Mansiyon ödülü bir yarışmada konulan ödüle uygun görülmemekle birlikte, anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen derece anlamını taşıyor.
İlk listede uygulamalar yer alıyor. İkinci listede oyunlar mevcut. Üçüncü listede ise elektronik kitaplar ile sesli kitapları göreceksiniz.
En iyi Google Play Store uygulamaları (2022) 🔆
Eğlence: PetStar
Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget
Kişisel gelişim: Breathwrk
Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician
Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent
Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker
İşlevsellik: Recover Athletics
Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble
Sağlık: The STIGMA App
Mansiyon ödülü: Sleep Fruits, Zario
Akıllı saatler için en iyisi: Todoist
Tabletler için en iyisi: Pocket
Chromebook modelleri için en iyisi: BandLab
En iyi Google Play Store oyunları (2022) 🎮
Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte
Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe
Spontane aktivite: Angry Birds Journey
Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline
Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons
Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies
Hikâye örgüsü: Papers, Please
Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion
Dikkat çekme: Genshin Impact
Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox
Play Pass: Very Little Nightmares
Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants
Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy
Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please
Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox
En iyi çok satan elektronik kitaplar (2022) 📚
- Fire & Blood by George R. R. Martin
- It Ends with Us by Colleen Hoover
- Fairy Tale by Stephen King
- I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy
- A Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas
En iyi çok satan sesli kitaplar (2022) 🎧
- I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy
- Fairy Tale by Stephen King
- Fire & Blood by George R. R. Martin
- Atomic Habits by James Clear
- It Ends with Us by Colleen Hoover
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam