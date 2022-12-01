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    2022'nin en iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları belli oldu!

    2022'nin en iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları için bir duyuru yapan arama motoru devinin yayımladığı ilgili yazı milyonlarca kişiyi heyecanlandırdı. İşte en iyiler:
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    Google Play Store Tam Boyutta Gör
    2022'nin en iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları için bir liste yayımlandı. Bu sene hazırlanan listenin geçen sene yayımlanan listeden farkı Chromebook modelleri için eklenen yeni bir ödüle ve bazı diğer yeni kategorilere şahit olunması.

    2022: En iyi Google Play Store uygulamaları ve oyunları

    Android uygulamaları her geçen gün daha çok kişiye ulaşıyor. Bu listede hem kullanıcıların hem de Google'ın en beğendiği uygulamalar ile oyunlar yer alıyor. Bu ikiliye elektronik kitaplar ile sesli kitaplar eşlik ediyor.

    Google için en iyi uygulama: Dream by WOMBO

    Google için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

    Kullanıcılar için en iyi uygulama: BeReal

    Kullanıcılar için en iyi oyun: Apex Legends Mobile

    Bu kısımdan sonra sadece Google tarafından derlenen istatistiklere göre sınıflandırılan yazılımlar mevcut.

    Mansiyon ödülü bir yarışmada konulan ödüle uygun görülmemekle birlikte, anılmaya değer bulunan kimseye veya esere verilen derece anlamını taşıyor.

    İlk listede uygulamalar yer alıyor. İkinci listede oyunlar mevcut. Üçüncü listede ise elektronik kitaplar ile sesli kitapları göreceksiniz.

    En iyi Google Play Store uygulamaları (2022) 🔆

    Eğlence: PetStar

    Mansiyon ödülü: DanceFitMe, noteIt widget

    Kişisel gelişim: Breathwrk

    Mansiyon ödülü: Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele by Yousician

    Problem çözme (günlük ihtiyaç): Plant Parent

    Mansiyon ödülü: Book Morning Routine Waking Up, Daily Diary, Sleep Tracker

    İşlevsellik: Recover Athletics

    Mansiyon ödülü: Linktree, Little Lunches, Wamble

    Sağlık: The STIGMA App

    Mansiyon ödülü: Sleep Fruits, Zario

    Akıllı saatler için en iyisi: Todoist

    Tabletler için en iyisi: Pocket

    Chromebook modelleri için en iyisi: BandLab

    En iyi Google Play Store oyunları (2022) 🎮

    Çok oyunculu (Multiplayer): Dislyte

    Mansiyon ödülü: Apex Legends Mobile, Catalyst Black, Diablo Immortal, Rocket League Sideswipe

    Spontane aktivite: Angry Birds Journey

    Mansiyon ödülü: Gun & Dungeons, HOOK 2, Hyde and Seek, quadline

    Bağımsız yapım (Indies): Dicey Dungeons

    Mansiyon ödülü: Dungeons of Dreadrock, Knotwords, One Hand Clapping, Phobies

    Hikâye örgüsü: Papers, Please

    Mansiyon ödülü: DEEMO II, Inua - A Story in Ice and Time, The Secret of Cat Island, Turnip Boy Commits Tax Evasion

    Dikkat çekme: Genshin Impact

    Mansiyon ödülü: Candy Crush Saga, Garena Free Fire, Pokémon GO, Roblox

    Play Pass: Very Little Nightmares

    Mansiyon ödülü: Bridge Constructor, Final Fantasy VII, Linelight, Path of Giants

    Tabletler için en iyisi: Tower of Fantasy

    Mansiyon ödülü: Angry Birds Journey, Catalyst Black, Diablo Immortal, Papers, Please

    Chromebook modelleri için en iyisi: Roblox

    En iyi çok satan elektronik kitaplar (2022) 📚

    • Fire & Blood by George R. R. Martin
    • It Ends with Us by Colleen Hoover
    • Fairy Tale by Stephen King
    • I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy
    • A Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas

    En iyi çok satan sesli kitaplar (2022) 🎧

    • I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy
    • Fairy Tale by Stephen King
    • Fire & Blood by George R. R. Martin
    • Atomic Habits by James Clear
    • It Ends with Us by Colleen Hoover
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    StaatSanWalt 12 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 1 gün önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 5 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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