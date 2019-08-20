İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı

Apple'ın merakla beklenen dijital yayın platformu TV+ için yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bugün Bloomberg tarafından yapılan habere göre Apple TV+, önümüzdeki kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Bloomberg ayrıca yeni servisin 9,99 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüleceğini söyledi.
Apple TV+'ın fiyatı Disney+'ın 6,99 dolarlık fiyatına göre daha yüksek olmuş. Netflix'in ABD fiyatına göre ise biraz daha düşük. Ancak 10 dolarlık fiyatın Türkiye'ye nasıl yansıyacağını şu an için bilemiyoruz. Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılmazsa Apple TV+'ın ülkemizde işi zor olabilir. Apple'ın internet sitesindeki bilgilere göre TV+, sonbahar aylarında ülkemizde de yayınlanacak.
Financial Times tarafından yapılan habere göre Apple, orijinal içerikleri için şu ana kadar tam 6 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. Apple TV+'ın çıkış gününde şu dizi ve filmleri içermesi bekleniyor:
TV+'ın en azından ilk aşamada çok fazla orijinal içeriğe sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Platformun orijinal içerik haricinde neler sunacağı da çok önemli olacak. Apple'ın daha fazla aboneye ulaşmak için bir aylık ücretsiz abonelik gibi kampanyalar yapması bekleniyor.
Apple TV+'ın fiyatı Disney+'ın 6,99 dolarlık fiyatına göre daha yüksek olmuş. Netflix'in ABD fiyatına göre ise biraz daha düşük. Ancak 10 dolarlık fiyatın Türkiye'ye nasıl yansıyacağını şu an için bilemiyoruz. Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılmazsa Apple TV+'ın ülkemizde işi zor olabilir. Apple'ın internet sitesindeki bilgilere göre TV+, sonbahar aylarında ülkemizde de yayınlanacak.
Financial Times tarafından yapılan habere göre Apple, orijinal içerikleri için şu ana kadar tam 6 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. Apple TV+'ın çıkış gününde şu dizi ve filmleri içermesi bekleniyor:
- The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
- Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
- See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
- Home: Belgesel serisi
TV+'ın en azından ilk aşamada çok fazla orijinal içeriğe sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Platformun orijinal içerik haricinde neler sunacağı da çok önemli olacak. Apple'ın daha fazla aboneye ulaşmak için bir aylık ücretsiz abonelik gibi kampanyalar yapması bekleniyor.
https://9to5mac.com/2019/08/19/bloomberg-apple-targeting-9-99-per-month-for-apple-tv-launching-in-november-with-5-shows/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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netflix üyeliğim var, marvel birinde olacak, yüzüklerin efendisi birinde vs vs