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İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı

Dijital yayın servislerinde rekabet kızışmaya devam ediyor. Apple'ı kendi platformu TV+ da önümüzdeki aylarda resmen piyasaya sürülecek.
4 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
2,6b
14
15
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Apple'ın merakla beklenen dijital yayın platformu TV+ için yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bugün Bloomberg tarafından yapılan habere göre Apple TV+, önümüzdeki kasım ayında çıkışını gerçekleştirecek. Bloomberg ayrıca yeni servisin 9,99 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürüleceğini söyledi.

Apple TV+'ın fiyatı Disney+'ın 6,99 dolarlık fiyatına göre daha yüksek olmuş. Netflix'in ABD fiyatına göre ise biraz daha düşük. Ancak 10 dolarlık fiyatın Türkiye'ye nasıl yansıyacağını şu an için bilemiyoruz. Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapılmazsa Apple TV+'ın ülkemizde işi zor olabilir. Apple'ın internet sitesindeki bilgilere göre TV+, sonbahar aylarında ülkemizde de yayınlanacak.

Financial Times tarafından yapılan habere göre Apple, orijinal içerikleri için şu ana kadar tam 6 milyar dolarlık bir yatırım yapmış durumda. Apple TV+'ın çıkış gününde şu dizi ve filmleri içermesi bekleniyor:

  • The Morning Show: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carell (Drama/Komedi)
  • Amazing Stories: Steven Spielberg (Antoloji)
  • See: Jason Momoa ve Alfre Woodard (Bilim Kurgu)
  • Home: Belgesel serisi

TV+'ın en azından ilk aşamada çok fazla orijinal içeriğe sahip olmayacağını söyleyebiliriz. Platformun orijinal içerik haricinde neler sunacağı da çok önemli olacak. Apple'ın daha fazla aboneye ulaşmak için bir aylık ücretsiz abonelik gibi kampanyalar yapması bekleniyor. 


https://9to5mac.com/2019/08/19/bloomberg-apple-targeting-9-99-per-month-for-apple-tv-launching-in-november-with-5-shows/ Yorum Yaz
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ymhaslaman 1 sa.
Yakında Uydu TV izleyene Flash TV izliyormuşcasına bakılacak.
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karasan 21 dk. ymhaslaman
Biz şu an bakıyoruz zaten
🤓😃
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sakulta8585 2 sa.
Haberini bulamadigim icin buraya yaziyorum. Apple Arcade'da 4,99 Dolar olacakmis (tabii ki fiyat daha degismezse)!
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dr20mouse 2 sa.
Apple hangi isimle gelecek ki bize? Turkcell TV+ ismini kullandırtmaz.
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Altyazar 2 sa. dr20mouse
soz konusu bile degil, apple turkcell'den vazgecer ama turkcell apple'dan nasil vazgececek? apple cihaz vermiyorum sana der +TV yapar yada apple yv yapar gecer, kaybeden turkcell olur.
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xbreakx 2 sa.
En önemlisi aile üyeliği. 10/4=2,5$ aylık hiçbirşey
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akemals42 3 sa.
Apple TV 4. Nesil destekleyecek mi ?
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Lord Melkor 3 sa.
Netflix Türkiye fiyatı aşırı iyi. Ama içerik tam tersi aşırı kötü umarım fiyat olarak da ülkemizde yarışabilirler.
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-Lanaya- 3 sa.
Disney kazanir bu yarisi. Hem fiyat olarak. Hem icerik olarak cok iyi durumdalar.
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Musty3535123 3 sa.
yaw yeter be arkadaş, ortalık online yayıncı platform doldu, bu sefer içeriklerin hepsi bölünecek bizde torrente dönücez :s
netflix üyeliğim var, marvel birinde olacak, yüzüklerin efendisi birinde vs vs
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-Lanaya- 3 sa. Musty3535123
Böyle cok daha iyi. Netflix in durumu ortada. Rekabet olmayinca icerik yok. Daha da kötüye gidiyor hatta. Hepsi ciktiktan sonra bakican en iyisi hangisi onu alican, digerlerinden de en fazla 3-4 tane izlemek istedigi orijinal yapim olur zaten. Onlarida internetten indir. Problem yok.
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kingsix 3 sa.
Bu fiyata zor olur
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01nisan 3 sa.
Böyle olursa netflix devam 💪
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