İşte Cassini'nin son günlerinde yakaladığı muhteşem fotoğraf "Satürn'e Elveda"

NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 20 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Eylül ayında son görevine çıkmış ve Satürn'ün bulutlarına doğru intihar dalışı gerçekleştirmişti. Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan uzay aracı, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti.
İntihar dalışının gerçekleştiği 15 Eylül günü itibariyle artık 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelen Cassini'nin; bu dalıştan sadece 2 gün önce, 13 Eylül'de yakaladığı "Satürn'e Elveda" fotoğrafı bugün NASA'lı bilim insanları tarafından ilk kez yayınlandı. Güneş Sistemimizin halkalı gezegeni Satürn'ü tüm ihtişamıyla gördüğümüz bu nefes kesici fotoğrafta, ayrıca Satürn'ün uyduları Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas ve Enceladus'u da birer nokta halinde görebiliyoruz. Bu uydular gaz devinin 60 uydusundan sadece altısını oluşturuyor.
Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
İntihar dalışının gerçekleştiği 15 Eylül günü itibariyle artık 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelen Cassini'nin; bu dalıştan sadece 2 gün önce, 13 Eylül'de yakaladığı "Satürn'e Elveda" fotoğrafı bugün NASA'lı bilim insanları tarafından ilk kez yayınlandı. Güneş Sistemimizin halkalı gezegeni Satürn'ü tüm ihtişamıyla gördüğümüz bu nefes kesici fotoğrafta, ayrıca Satürn'ün uyduları Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas ve Enceladus'u da birer nokta halinde görebiliyoruz. Bu uydular gaz devinin 60 uydusundan sadece altısını oluşturuyor.
Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü orijinal haline ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Cassini'nin "Elveda Satürn" fotoğrafını bir diğer efsane uzay aracı Voyager 1'in bundan tam 37 yıl önce, 1980 yılında yakaladığı Satürn fotoğrafına (alttaki fotoğraf) benzeten Cassini görevi görünteleme yöneticisi Carolyn Porco,"Voyager 1'in Satürn'e elveda ederken yakaladığı bu fotoğraf, 37 yıldır uzay araştırmaları tarihinin benim için hep en unutulmaz fotoğraflarından birisi oldu. Cassini'nin 'Satürn'e Elveda' fotoğrafı da benzer bir şekilde insanoğlunun Güneş Sisteminin en ikonik gezegen sistemini araştırmak adına harcadığı muhteşem zamanların dramatik sonunu hatırlatacak." ifadelerini kullanıyor. Carolyn Porco, aynı zamanda Voyager 1 misyonunda da görev yapmıştı.
Voyager 1'in 16 Kasım 1980 tarihinde yakaladığı o fotoğraf:
NASA'nın Eylül ayındaki intihar dalışından önce Cassini için hazırladığı video:
https://www.nasa.gov/feature/jpl/cassini-image-mosaic-a-farewell-to-saturn Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazen milyonlarca yıl önce insanların diğer gezegenlerden dünyaya göç ettiğini düşünebiliyorum. Hiç birinde yaşam şartları dünyadaki gibi değil ama sanki bir zamanlar Dünya gibi yaşanabilir bir yermiş ve bugün dünyayı sömürdüğümüz gibi bir zamanlar oranın da sömürülüp kıyamete-felakete sürüklendiği ihtimali geliyor aklıma. Bu yazdığımı anlamadıysanız Stephan Hawking'in Dünyayı x yıl içinde terk etmeliyiz dediğini hatırlayın
İSS'den canlı yayın yapılıyor bazen. İnşallah bir gün gezegenleri canlı yayında izleyebiliriz. Seslerin kulaklığa geldiğini düşünsenize bi' :)
Bu fotoğraf Cassini'nin son fotoğrafı. 634.000 KM yükseklikten çekilmiş. 15 Eylül 2017 TSİ: 14:55
fotoğraf açılmazsa: i.hizliresim.com/...
Bu da Cassini'nin kırmızı, yeşil ve mavi spektral filtreler kullanılarak renklendirilmiş yeni evinin doğal renkleri:
fotoğraf açılmazsa: i.hizliresim.com/...