İşte Cassini'nin son günlerinde yakaladığı muhteşem fotoğraf "Satürn'e Elveda"

NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 20 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Eylül ayında son görevine çıkmış ve Satürn'ün bulutlarına doğru intihar dalışı gerçekleştirmişti. Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan uzay aracı, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti.İntihar dalışının gerçekleştiği 15 Eylül günü itibariyle artık 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelen Cassini'nin; bu dalıştan sadece 2 gün önce, 13 Eylül'de yakaladığı "Satürn'e Elveda" fotoğrafı bugün NASA'lı bilim insanları tarafından ilk kez yayınlandı. Güneş Sistemimizin halkalı gezegeni Satürn'ü tüm ihtişamıyla gördüğümüz bu nefes kesici fotoğrafta, ayrıca Satürn'ün uyduları Prometheus, Pandora, Janus, Epimetheus, Mimas ve Enceladus'u da birer nokta halinde görebiliyoruz. Bu uydular gaz devinin 60 uydusundan sadece altısını oluşturuyor.Fotoğrafın yüksek çözünürlüklü orijinal haline ulaşmak içintıklayabilirsiniz.