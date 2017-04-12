İşte Hürkuş C'nin hedefini vurma anı

TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un hafif saldırı uçağı olarak kullanılacak olan versiyon Hürkuş C ilk atış testini başarıyla geçti. Konya Karapınar'da gerçekleştirilen atışı Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki ÇOLAK, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail DEMİR ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personel seyretti.

ROKETSAN üretimi anti tank füzesi LUMTAS ile harp başlığı olmaksızın atış gerçekleştiren Hürkuş hedefini başarıyla vurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ(TUSAŞ) Youtube kanalı aracılığıyla bu tarihi anın görüntüsünü paylaştı. İşte o anlar: