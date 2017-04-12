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İşte Hürkuş C'nin hedefini vurma anı

TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un silahlı modeli Hürkuş C'nin Konya/Karapınar'da LUMTAS ile hedefini vurma anının videosu yayınlandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,9b
1
54
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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TUSAŞ tarafından milli imkanlarla geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş'un hafif saldırı uçağı olarak kullanılacak olan versiyon Hürkuş C ilk atış testini başarıyla geçti. Konya Karapınar'da gerçekleştirilen atışı Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki ÇOLAK, Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.Dr.İsmail DEMİR ve yabancı ataşeler ile askeri ve sivil üst düzey personel seyretti. 
ROKETSAN üretimi anti tank füzesi LUMTAS ile harp başlığı olmaksızın atış gerçekleştiren Hürkuş hedefini başarıyla vurdu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ(TUSAŞ) Youtube kanalı aracılığıyla bu tarihi anın görüntüsünü paylaştı. İşte o anlar:
 

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axiprens 2 yıl en beğenilen Emre Kocakaya
Emre Kocakaya
2.Dunya savasina donus.

Amerikalilar ve ruslar ilk savas ucagini jet motorlu uretmisti degilmi, sizin gibilere ragmen durmayacak bu ulke, istediginiz kadar cemkirin
Emre Kocakaya2.Dunya savasina donus.Amerikalilar ve ruslar ilk savas ucagini jet motorlu uretmisti degilmi, sizin gibilere ragme...
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5 Yanıt Yanıtla +86
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Emre Kocakaya 2 yıl axiprens
axiprens


Emre Kocakaya

2.Dunya savasina donus.

Amerikalilar ve ruslar ilk savas ucagini jet motorlu uretmisti degilmi, sizin gibilere ragmen durmayacak bu ulke, istediginiz kadar cemkirin

O zamanin teknolojisi ile pervaneli ucak yapiliyordu guzel kardesim,Hatta almanlar ikinci dunya savasinin sonuna dogru jet motorlu ucak bile yapmisti,Yani 1945!! 72 yil once jet motorlu ucak yapilmis,Sivil havacilikta ok anlarim pervaneli ucak ama savas ucagi pervaneli!!

Keske Ulkem durmadan gelisse ilerlese diger gelismis devletler seviyesine gelse hatta gecse,umarim olur ama mevcut durum onu gostermiyor.

Ayrica Cemkirme hos bir laf degil.
axiprensEmre Kocakaya2.Dunya savasina donus.Amerikalilar ve ruslar ilk savas ucagini ...
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5 Yanıt Yanıtla +43
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Ferrari 2 yıl Emre Kocakaya
2.Dünya Savaşında ki uçakların hemen hemen hepsi radyal motora sahipti. Hürkuş ise turboprop motora sahip. Zaten bu uçak F-22 ile it dalaşına girmeyecek. Yakın Hava Desteği görevi yapacak. ABD'de IŞİD'e karşı OV-10 kullanmıştı.
2.Dünya Savaşında ki uçakların hemen hemen hepsi radyal motora sahipti. Hürkuş ise turboprop motora sahip. Zaten bu uçak F-22 ile it dalaşına girmeyecek. Yakın...
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nebulabado 2 yıl
HÜRKUŞ C'nin iki kişilik pilot kabinini iptal edip yerine SAT/COM (Uydu üzrinden) kumanda edilen bir sistem yerleştirilir ise 10 numar silahlı İHA olur.

Hatta bu sistem modüler bir yapıda olursa aynı uçak isenilirse insanlı, istendiğinde insansız olarak konfügre edilebilir.
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abdullahgunduz 2 yıl
Cahilliktenmidir, gözünüzü hırsmı bürümüş yoksa hainlikten midir anlayamadım. Atla deveyi yarıştırmak bu biri F1 biri Ralli farklı kulvarlar bunlar; jet ucaklarının herşeyi yapmaya muktedir olduğunu bir helikopterin yada bu uçağın yerini tutacağını hızlı olunca herşeyden kaçıp herşeyi vuracağınımı sanıyorsunuz öyle olsaydı 1966 yılında üretilmiş dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı uçağı(Blackbird) yıllar önce üretimden kaldırılmazdı. Hepsi biryana 1adet F-16 jet uçağının dahi fiyatının 20milyon$ 1saatlik uçuş maliyetinin 25bin$ olduğunun unutmamak lazım.
Keşke onuda yapabilsek demek varken küçümsemek ayıptır nesillerdir bir çivi çakılmaz satın alabilmek için bile kapıda yalvarırken nerelerdeydiniz neden yapmadınız! Emek verenlerin şevkini kırmayın.
Önce şükretmek sonra çalışmak lazım inşallah daha iyiside olur.
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fthkn 2 yıl abdullahgunduz
abdullahgunduz
Cahilliktenmidir, gözünüzü hırsmı bürümüş yoksa hainlikten midir anlayamadım. Atla deveyi yarıştırmak bu biri F1 biri Ralli farklı kulvarlar bunlar; jet ucaklarının herşeyi yapmaya muktedir olduğunu bir helikopterin yada bu uçağın yerini tutacağını hızlı olunca herşeyden kaçıp herşeyi vuracağınımı sanıyorsunuz öyle olsaydı 1966 yılında üretilmiş dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı uçağı(Blackbird) yıllar önce üretimden kaldırılmazdı. Hepsi biryana 1adet F-16 jet uçağının dahi fiyatının 20milyon$ 1saatlik uçuş maliyetinin 25bin$ olduğunun unutmamak lazım.
Keşke onuda yapabilsek demek varken küçümsemek ayıptır nesillerdir bir çivi çakılmaz satın alabilmek için bile kapıda yalvarırken nerelerdeydiniz neden yapmadınız! Emek verenlerin şevkini kırmayın.
Önce şükretmek sonra çalışmak lazım inşallah daha iyiside olur.

Çıkarı olan kişi hain olur. Hainler de foruma girip mesaj yazmakla zaman kaybetmezler. Saçma sapan salak konuşup durun.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Takıcam merdaneyi amaaan pervaneyi uçucam şimdi
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mbs02 2 yıl
yapanın yaptıranın eline sağlık unutmayın Volkswagen ucuz araba üretsin diye kurulmuş bir firma ama bu günkü konumu ortada lütfen destek olun köstek değil...
1 Yanıt Yanıtla +4
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fthkn 2 yıl mbs02
mbs02
yapanın yaptıranın eline sağlık unutmayın Volkswagen ucuz araba üretsin diye kurulmuş bir firma ama bu günkü konumu ortada lütfen destek olun köstek değil...

Böyle kıyas seni bir yere götürmez. Genellikle politik engeller olduğu sürece bu tür göz boyama eylemleri sadece boş durmuyoruz mesajı vermek içindir. TSK'nın silah ihalelerini hala ABD ve İngiltere şirketleri domine ediyor. Türkiye politik dengeler değişmediği sürece hiçbir şey üretemez. İzin vermeyecekler.
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darkaura 2 yıl
pervaneli pirpira son nesil antitank fuzesi yuklemek at arabasindan zirhli arac yapmak gibi bir sey. test icin diyecem bu silahin kullanilacagi savas jetlerinde, helikoplerde gercek sartlarinda test etmek cok daha mantikli. savasta en azindan arka planda destek olur desen modern savasa pirpir gondermek, otomatik silahlarin karsisina kilic kalkan ekibi gondermek gibi bir sey. amerika bunu vietnam savasinda denedi, bedeli cok agir oldu. rus jetleri pirpirlari ordek gibi avladi. destek olmalari bir yana ates hattindan kacamadiklari icin pirpirlari korumak icin jetler daha cok ugrasmak zorunda kaldi, hava kuvvetlerine fazladan yuk oldular. iha larda pirpir, fuze tasiyorlar ama iha ucuz, uzerinde insan yok, dusurulsede kabul edilebilir bir kayip olur. sonucta ozetlersek acik sekilde siyasi show icin yapilmis bir is.
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hworm 2 yıl
Bence Gayet Başarılı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

motor ikiye çıkarılıp kuyruk kısmına alınırsa daha fazla yük taşıyabilir tabi kanat uzunluğu artırılmalı ve pilot kabini 2 pilota göre yeniden tasarım yapılmalı. yük kapasitesi artınca daha fazla mühimmat ile saldırı yapılabilir. anti tank anti karargah'a yönelik tasarıma şekil verilebilir. Bu gördüğünüz daha emekleyen bebek geliştirilse bir seri katil olabilir.
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guvven 2 yıl
en.wikipedia.org/...

Su bizim hürkuş şuna ne kadar cok benziyor ya.
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halitozbasli 2 yıl
Hürkuş C için gak guk edenler için gelsin... Rakiplerini tanıyalım biraz.
Şuan tucanoyu Afgan hava kuvvetleri kullanıyor...
At-6 texanı ise ırak hava kuvvetleri kullanıyor... Uçurması basit ve ucuz hava hakimiyetin olan yerde işini iyi yapar ondandır ki bizimkilerde bu yola girdi sınır içinde işini on numara yapar.
youtube.com/...
youtube.com/...
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1ses1 2 yıl
uçak yaparsın neden jet motorlu deil o yapmışta bilmem ne mantığınızın p.p
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DH Misafiri 2 yıl
balon haberlerden dolayı önyargılısınız eyvallah ama bu gelişmeyi idrak etmek için siyaseti bir kenera bırakıp dünyadaki muadillerine bakmanızı öneririm.komşk duruma düşmemeniz açısından
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