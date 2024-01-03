Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    HÜRKUŞ-C'ye yeni yerli ve milli silahlar ekleniyor

    TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ-C'ye yerli ve milli silahlar ve mühimmatlar entegre ediliyor. Yakın zamanda ağır makineli tüfek entegre edilecek.           
    HÜRKUŞ-C'ye yeni yerli ve milli silahlar ekleniyor Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ’un milli silahlarla donatılan versiyonu olan HÜRKUŞ-C’ye yeni yerli ve milli silahlar eklenmeye devam ediyor. HÜRKUŞ-C, yeni silahlarıyla güçlendi.

    HÜRKUŞ-C temel, tekamül uçuş eğitimi ve savaş pilotu harbe hazırlık uçuş eğitimleri arasındaki tüm kademelerde kullanılmak ve zorlu operasyonlarda yakın hava desteği görevlerini yerine getirmek için geliştirildi. Jullanıcılarına yüksek irtifada ve zorlu coğrafyalarda, gündüz ve gece koşullarında gerçekleştirilecek görevler için 750 kilograma kadar geniş bir faydalı yük kapasitesine sahip.

    HÜRKUŞ-C’ye eklenen yerli ve milli silahlar neler?

    Roketsan tarafından üretilen L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi, CİRİT Lazer Güdümlü Füze, MAM-L Mini Akıllı Mühimmat, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen TOGAN Silah Sistemi gibi milli mühimmatlar entegre edilen HÜRKUŞ’un atış testleri başarıyla gerçekleştirdi.

    HÜRKUŞ-C'ye yeni yerli ve milli silahlar ekleniyor Tam Boyutta Gör

    EHSİM tarafından geliştirilen ve çoklu tehdit ortamında güdümlü füzelere karşı koruma sağlayan "flare" sistemi de entegre edilen HÜRKUŞ-C, böylece ısıya karşı hassas füzelerden korunma yeteneği kazandı.

    HÜRKUŞ'a son olarak 250 libre sınıfındaki MK-81 genel maksat bombasını maliyet etkin ve yüksek hassasiyette vuruş kabiliyetine sahip akıllı mühimmata dönüştüren Lazer Güdüm Kiti (LGK)-81 entegre edildi. HÜRKUŞ, ASELSAN tarafından üretilen LGK-81 ile 2 hafta önce Konya'da gerçekleştirilen testlerde hedefine başarılı bir atış yaptı.

    LGK sabit/hareketli hedeflere karşı daha yüksek vuruş hassasiyeti, genişletilmiş atış zarfı, daha düşük ikincil/yanal hasar ve atıldıktan sonra havada hedef değiştirebilme kabiliyeti sağlıyor. LGK sayesinde mühimmat hedeften yansıyan lazer enerjisine güdümleniyor, arayıcı başlık hedeften yansıtılan lazer ışığını algılıyor, kanatçıklar bombayı lazer ile işaretlenen hedefe hassas şekilde yönlendiriyor.

    HÜRKUŞ-C'ye yeni yerli ve milli silahlar ekleniyor Tam Boyutta Gör

    HÜRKUŞ-C’ye hangi silahlar eklenecek?

    HÜRKUŞ-C yakın zamanda 12,7 milimetre ağır makineli tüfeğe sahip kanat altı poduyla atış yapacak. Ağır makineli tüfek entegrasyonu HÜRKUŞ-C'ye yakın hava desteği yeteneği kazandıracak. Bu yetenek özellikle Kara Kuvvetleri operasyonlarının etkinliğine önemli katkıda bulunacak.

    TRMEKATRONİK bu proje için SARSILMAZ'ın 12,7 milimetre değiştirilebilir namlulu kara platformu silahının sabit namlulu, iç parçaları hafifletilmiş, dakikada 1100 mermi atabilen hava türevini oluşturarak pod içine gömdü. Böylece ortaya boş kovanı, mayonu toplayan, atacağı mühimmatı kendi içinde taşıyan bir pod çıktı.

    HÜRKUŞ-C'ye yeni yerli ve milli silahlar ekleniyor Tam Boyutta Gör

    Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantı geliştirildi

    HÜRKUŞ-C'yi Afrika ülkelerine ihraç etmeyi başaran Türk Havacılık Uzay Sanayii, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Muharebe Ateş Destek Timi ve İleri Hava Kontrolörü eğitim faaliyetlerinde kullanılması amacıyla HÜRKUŞ Hava Yer Entegrasyon Uçağı varyantını da geliştirdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üs konuşlu 135'inci Muharebe Arama Kurtarma filo isterlerine göre gelişmiş varyant olarak adlandırılan uçağın, düşük kullanım maliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleri ile önemli avantajlar sağlayacağı öngörülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kuzey güney sansürsüz her gün tavuk yemek jeneratör tavsiye yazıcı çizgili çıkarıyor fiorino yakıt tüketimi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız