İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 30 yeni araç

Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan Los Angeles Otomobil Fuarı, 1 Aralık tarihinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Fuar, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

LA Convention Center’da düzenlenecek fuarda binin üzerinde model sergilenecek, 31 adet aracın ilk gösterimi yapılacak. Bunlara ek olarak dokuz adet konsept otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

81 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek otomobil fuarında ziyaretçiler test sürüşü de yapabilecek.





Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılacak olan 31 aracın marka veya model ismi açıklandı. Model ismi açıklanan modellerin büyük çoğunluğu daha önce kameralara yakalanmıştı.

Aşağıdaki galeriden, yeni tanıtılacak araçların görsellerine ulaşabilirsiniz.