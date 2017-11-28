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İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 30 yeni araç

2017 Los Angeles Otomobil Fuarı, kapılarını 1 Aralık’ta otomobilseverlere açacak. Los Angeles Otomobil Fuarı 30 yeni araç tanıtılacak. İşte tanıtılacak yeni araçlar:
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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İşte Los Angeles Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak 30 yeni araç
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Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından olan Los Angeles Otomobil Fuarı, 1 Aralık tarihinde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Fuar, 10 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

LA Convention Center’da düzenlenecek fuarda binin üzerinde model sergilenecek, 31 adet aracın ilk gösterimi yapılacak. Bunlara ek olarak dokuz adet konsept otomobil, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

81 bin metrekare alan üzerinde gerçekleştirilecek otomobil fuarında ziyaretçiler test sürüşü de yapabilecek.


Los Angeles Otomobil Fuarı’nda ilk gösterimi yapılacak olan 31 aracın marka veya model ismi açıklandı. Model ismi açıklanan modellerin büyük çoğunluğu daha önce kameralara yakalanmıştı.

Aşağıdaki galeriden, yeni tanıtılacak araçların görsellerine ulaşabilirsiniz.

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carman 1 yıl en beğenilen
evet galeriye bakınca hiçbirşey anlaşılmıyor 36 kere tıklıyorsun insan aracın ne olduğunu falan yazar
1 Yanıt Yanıtla +15
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Forumda yaptıgın habere neden fotoların tumunu koymazsın ki. Direk kapıyorum böyle olunca. Seviyeyi basit haber siteleri ayarına çekmişsin.
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10ff 1 yıl
Arac hangisi arkadas anlasilmiyor ki?
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Sirrüs 1 yıl
Mobilde bembeyaz ekran?
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Dukkha 1 yıl
Klasik dh ve tıkladığında açılmayan galerisi klişe oldu artık..
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TIME 1 yıl
ensonhaberden editör mü aldınız naaptınız
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haberelectro 1 yıl
Dikkate alinacak fuar degil. ABD deyince akla detroit gelir gerisi fos.
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_opeth 1 yıl
oo hit kastırıcı haber alırım bi dal
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DoğanGörünümlüToros 1 yıl
Forumda yaptıgın habere neden fotoların tumunu koymazsın ki. Direk kapıyorum böyle olunca. Seviyeyi basit haber siteleri ayarına çekmişsin.
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carman 1 yıl en beğenilen
evet galeriye bakınca hiçbirşey anlaşılmıyor 36 kere tıklıyorsun insan aracın ne olduğunu falan yazar
1 Yanıt Yanıtla +15
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theJuDGe_41 1 yıl carman
carman

evet galeriye bakınca hiçbirşey anlaşılmıyor 36 kere tıklıyorsun insan aracın ne olduğunu falan yazar

Araç isimleri yazıyor dostum. Başlık olarak ekledim. Hangi sürümden bakıyorsun billmiyorum ama haber görsellerine eklenen metinlerin görüntülenmesinde sıkıntı olabilir. Sitenin hangi sürümünden baktığını yazabilir misin? (Masasüstü v1, masaüstü v2, mobil vs.)
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