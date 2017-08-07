İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü

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Roketsan’ın IDEF 2017 öncesinde bir basın açıklaması ile resmen duyurduğu uydu fırlatma aracı konusundaki çalışmaları yavaş yavaş netlik kazanıyor. Tamamen Roketsan mühendislerinin deneyimleri ve çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılacak olan ürünün tasarım aşamalarına dair detaylar netlik kazanıyor.

SpaceX’in Falcon roketlerinde olduğu gibi bütün kademelerinde itki sistemi olarak sıvı yakıtlı bir roket motoru kullanacak olan uydu fırlatma aracının detaylarına dairse elimizde şimdilik çok fazla bilgi bulunmuyor. Böylesi bir yapının ortaya koyulmasındaki asıl kritik etki ise bu tecrübenin uzun menzilli balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi yolunda da büyük yol katetmek olması anlamına gelmesi olarak gösterilebilir.

Dünyanın en önemli savunma sanayi şirketleri kategorisinde ilk 100 içerisinde yer alan Roketsan, böylesi bir teknolojik ürünü ortaya koyarak hem bu listede epey yukarılara tırmanma şansı yakalayacak hem de ülkemizi, savunma sanayii alanında balistik füze teknolojisi birikimine sahip ülkeler seviyesine taşıyarak stratejik bir öneme kavuşturacak.

https://twitter.com/ssysfakb/status/894494022181539840