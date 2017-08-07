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İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü

Roketsan’ın kendi olanakları ile bir “Uydu Fırlatma Aracı” projesi üzerinde çalıştığını biliyorduk. Çalışmalara dair görseller de yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
1 yıl
25,7b
1
97
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü
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Roketsan’ın IDEF 2017 öncesinde bir basın açıklaması ile resmen duyurduğu uydu fırlatma aracı konusundaki çalışmaları yavaş yavaş netlik kazanıyor. Tamamen Roketsan mühendislerinin deneyimleri ve çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılacak olan ürünün tasarım aşamalarına dair detaylar netlik kazanıyor.

SpaceX’in Falcon roketlerinde olduğu gibi bütün kademelerinde itki sistemi olarak sıvı yakıtlı bir roket motoru kullanacak olan uydu fırlatma aracının detaylarına dairse elimizde şimdilik çok fazla bilgi bulunmuyor. Böylesi bir yapının ortaya koyulmasındaki asıl kritik etki ise bu tecrübenin uzun menzilli balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi yolunda da büyük yol katetmek olması anlamına gelmesi olarak gösterilebilir.

Dünyanın en önemli savunma sanayi şirketleri kategorisinde ilk 100 içerisinde yer alan Roketsan, böylesi bir teknolojik ürünü ortaya koyarak hem bu listede epey yukarılara tırmanma şansı yakalayacak hem de ülkemizi, savunma sanayii alanında balistik füze teknolojisi birikimine sahip ülkeler seviyesine taşıyarak stratejik bir öneme kavuşturacak.

 

https://twitter.com/ssysfakb/status/894494022181539840 Yorum Yaz
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ressi1 1 yıl en beğenilen
Allah utandırmasın
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stalker(1979) 1 yıl
İnşallah doğrudur. Türkiye olarak her şeyimizi yapabilmeliyiz. Artık dışa bağımlılıktan kurtulmanın zamanıdır. Allah utandırmasın.
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CenSoredGive 1 yıl Jon SNOW 37
Jon SNOW 37

Sankı Bunu akp yapmıs gıbı muhalefete laf eden aktrollerı banlayın

Doğrusunu söylemek gerekirse ki bu zorunuza giden tarafı muhalefet neye destek çıkmış ve ya bir proje sunmuş ki laf atılmasın ? bu hükumet akp hükumeti o yüzden akp desteği ile gelişiyor. En azından eskiden olduğu gibi yerli araba üretenlerin, uçak üretip uçağı ile uçuş yaptıktan sonra önce ceza kesip sonra atelyesini kapattırtmıyor kimsenin.
Jon SNOW 37Sankı Bunu akp yapmıs gıbı muhalefete laf eden aktrollerı banlayınDoğrusunu söylemek gerekirse ki bu zorunuz...
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2 Yanıt Yanıtla +68
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DH Misafiri 9 ay
Uzay araçlarının motorlarında ve tank mühimmatlarında sıklıkla kullanılan tungsteni işlemeyi beceremiyoruz İsrail'den alıyoruz. İnşallah hayalden öte geçer bu proje.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
1.Kendi mamulümüz mü.
2.Nereden fırlatılmış.(Meraktan bu)
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serafon 1 yıl
elektronik komponent geliştirme ve üretme, malzeme biliminde ilerleme sağlama ve endüstriyel elektronikte gelişme sağlamadıkça birçok şey güdük kalır.
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SUAVI 1 yıl
Aramizda genc arkadaslar var o yuzden gercekleri hatirlatma geregi duydum.



Bugun uygulamasini gercek hayatta gordugunuz projelerin tamamina yakini iktidar partisi daha ortada yokken, kurulmamisken baslanan projelerin sonucudur, meyvesidir.



Kaldi ki bu savunma sanayi firmalarimizda calisan memleketimizin guzide unuversitelerinde okuyup mezun olmus kisilerin hangi partiye oy verdigini de az cok tahmin edebiliyor olsaniz gerek. :)



Bugun iktidar partisi olmadan once de var olan projeler iktidar partisi kapanip gittigi zamanda var olmaya yasamaya devam edecektir.



Bu makamlar, partiler, kişiler fani, geçici, aslolan Devlettir. Bunu asla unutmayin. Gerisi Laf'ı güzaf!
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alp0007 1 yıl
Temsili görüntü, kuru gürültü...
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haydarkarapuar 1 yıl
ben 16 senedir akpartiliyim ondan öncede erbakan hocayı yani gene bu adamları takipediyordum ben bu kurumların dedikodusundan bıktım cek cak yapan yok ortada kominisler bize gülüyor hoşaf ediyorlar kominislere mazeme veriyorlar devletin hepsini içeri atması gerekiyor
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DH Misafiri 1 yıl
Emeğinize yüreğinize sağlık, ALLAH yâr ve yardımcımız olsun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ümmetin gözü kulağı yüreği sizlerle
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ilgezer 1 yıl
güzel haber. bir vatandaş olarak temennim, tasarım ve proje olarak kağıt üzerinde kalmasın. bir an önce hayata geçirilsin. uzay çağındayız ve teknolojinin çok gerisinde kaldık. en azından arayı biraz kapatalım.
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PAUL WALKER 1 yıl
%1000000 yerli hayırlı olsun.
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27alperen27 1 yıl
Herkesin hayırlı olsun demesi çok güze bir şey.Lakin seçimlerden önce kamufılajlı elektirikli YERLİ Cadillac otomobilimizin Seçimlerden sonra en az 3 senesi var lafı çıkınca insan inanamıyor.
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roketsan, roket ve
9 etiket daha savunma sanayii balistik füze ufa uydu fırlatma aracı Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok Popüler MPopüler
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