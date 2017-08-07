İşte Roketsan’ın uydu fırlatma aracından ilk tasarım görüntüsü

SpaceX’in Falcon roketlerinde olduğu gibi bütün kademelerinde itki sistemi olarak sıvı yakıtlı bir roket motoru kullanacak olan uydu fırlatma aracının detaylarına dairse elimizde şimdilik çok fazla bilgi bulunmuyor. Böylesi bir yapının ortaya koyulmasındaki asıl kritik etki ise bu tecrübenin uzun menzilli balistik füze teknolojilerinin geliştirilmesi yolunda da büyük yol katetmek olması anlamına gelmesi olarak gösterilebilir.
Dünyanın en önemli savunma sanayi şirketleri kategorisinde ilk 100 içerisinde yer alan Roketsan, böylesi bir teknolojik ürünü ortaya koyarak hem bu listede epey yukarılara tırmanma şansı yakalayacak hem de ülkemizi, savunma sanayii alanında balistik füze teknolojisi birikimine sahip ülkeler seviyesine taşıyarak stratejik bir öneme kavuşturacak.
https://twitter.com/ssysfakb/status/894494022181539840 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğrusunu söylemek gerekirse ki bu zorunuza giden tarafı muhalefet neye destek çıkmış ve ya bir proje sunmuş ki laf atılmasın ? bu hükumet akp hükumeti o yüzden akp desteği ile gelişiyor. En azından eskiden olduğu gibi yerli araba üretenlerin, uçak üretip uçağı ile uçuş yaptıktan sonra önce ceza kesip sonra atelyesini kapattırtmıyor kimsenin.