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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Samsung Galaxy TAB 10.1'in en son reklamı. Odaklanılan nokta: Hafiflik

Samsung'un Android 3.1 Honeycomb işletim sistemli tabletinin yeni reklamı yayınlandı.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,4b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 1 GB RAM, Android 3.1 Honeycomb işletim sistemi, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 16 / 32 / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri, Wi-Fi 802.11n / Bluetooth 3.0 / GPS ve 7000 mAh gibi zengin teknik özellikleri sade tasarımda bütünleştiren tableti GALAXY Tab 10.1'in tanıtım faaliyetleri hız kesmeksizin sürüyor.
Samsung tarafından yayınlanan yeni reklamda, işe geç kalan çalışan görüntülü olarak patronuyla konuşurken tıka basa dolu asansöre biniyor ve asansörün aşırı yük alarmı devreye giriyor. Çalışan, kapı önünde bekleyen birisine önce tabletini veriyor ama alarm çalmaya devam ediyor. Sonra tableti geri alıp içeceğini geride bırakmayı tercih ettiğinde alarm sessiz konuma geçiyor. 
İşte o reklam;



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mk2kill 8 yıl en beğenilen
7000 mah.!!! sonunda biri ipad kapasitesinde pil koydu tabletine.bu kadar kapasiteli pille bu kadar hafif. cok basarili olmus bence.
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meego 8 yıl
samsung çok orjinal reklamlar yapıyor.Seviyorum bu markayı.
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stradivardi 8 yıl
Şu tasarım koptalanmış , aynısı olmuş laflarını diyenleri de anlamak zor EE sonuçta dikdörtgen yapıda tamamı ekrandan oluşan bir platformdan ne bekliyorsunuz Ona bakarsanız lcd tvler led tv ler de hep benzer Aynı yola çıkıyor adamlar ne yapsın benzemesin diye üçgen mi yapsın İllaki biryerlerini yamuk falan mı yapsın Zaten çok benzer olacaklar
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jakops. 8 yıl
ahahaha çok yaratıcı olmuş :D
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osmanefeozkan 8 yıl
Nemésis
Samsung yazmasa direkt iPad diyeceğim o derece.

ipad bu kadrını başaramaz çünkü flash yok :D şimdi tutkunları diyecek gerek olmuyor diye ama bir web programlamacı olarak flashla hazılradığım animasyonlu kullanımı hoş sitelerin tadı bir başka oluyor
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Nemésis 8 yıl

osmanefeozkan
Nemésis
Samsung yazmasa direkt iPad diyeceğim o derece.

ipad bu kadrını başaramaz çünkü flash yok :D şimdi tutkunları diyecek gerek olmuyor diye ama bir web programlamacı olarak flashla hazılradığım animasyonlu kullanımı hoş sitelerin tadı bir başka oluyor

Tasarım bu kadar da kopyalanmaz be kardeşim.
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Nemésis 8 yıl
Samsung yazmasa direkt iPad diyeceğim o derece.
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akakivanc 8 yıl
asansorde hassas tartı var galiba :d gramaja bakıyo
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meego 8 yıl
samsung çok orjinal reklamlar yapıyor.Seviyorum bu markayı.
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séquestre 8 yıl
güzel reklam :P
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patrain 8 yıl
ne zaman tr ye geleceği muamma
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Anthony John Soprano 8 yıl

patrain

ne zaman tr ye geleceği muamma

Her zaman ki gibi
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mk2kill 8 yıl en beğenilen
7000 mah.!!! sonunda biri ipad kapasitesinde pil koydu tabletine.bu kadar kapasiteli pille bu kadar hafif. cok basarili olmus bence.
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