İşte Samsung Galaxy TAB 10.1'in en son reklamı. Odaklanılan nokta: Hafiflik

Samsung'un 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Nvidia Tegra 2 platformu, 1 GB RAM, Android 3.1 Honeycomb işletim sistemi, 10.1-inç boyutunda ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, 16 / 32 / 64 GB dahili flash bellek seçenekleri, Wi-Fi 802.11n / Bluetooth 3.0 / GPS ve 7000 mAh gibi zengin teknik özellikleri sade tasarımda bütünleştiren tableti GALAXY Tab 10.1'in tanıtım faaliyetleri hız kesmeksizin sürüyor.

Samsung tarafından yayınlanan yeni reklamda, işe geç kalan çalışan görüntülü olarak patronuyla konuşurken tıka basa dolu asansöre biniyor ve asansörün aşırı yük alarmı devreye giriyor. Çalışan, kapı önünde bekleyen birisine önce tabletini veriyor ama alarm çalmaya devam ediyor. Sonra tableti geri alıp içeceğini geride bırakmayı tercih ettiğinde alarm sessiz konuma geçiyor.

İşte o reklam;

