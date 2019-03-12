İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası

Japon otomotiv devi Toyota, uzay sektörüne çok ilginç bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA) ile iş birliği yapan şirket, Ay'a dev bir araç göndermek için hazırlıklara resmen başladıklarını duyurdu. Bugün yapılan ortak açıklamada uzay aracının ilk temsili videosu ve detayları da paylaşıldı.JAXA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıda arabanın Ay'da taşımacılık yapma amacıyla kullanılacağı belirtiliyor. Otonom sürüş kabiliyetlerine sahip olacağı söylenen araç, iki astronotu Ay yüzeyindetaşıyabilecek. Ayrıca istenildiği takdirde ekstradan iki yolcu daha taşıyabilecek. Son olarak aracın,modelinin tam iki katı uzunluğunda ve iki katı genişliğinde boyutlara sahip olduğu belirtiliyor.Ay arabasının güç ihtiyacı ise tamamıyla yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanacak. Toyota'nın geliştirdiği yakıt hücresi teknolojisi Ay aracında kullanılacak. Yakıt hücrelerinin katlanabilir güneş panelleriyle sarj edilmesi planlanıyor.Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan JAXA başkanı Hiroshi Yamakawa,"Zorlu keşif maceralarımızda Toyota'nın da bize katılması kendimize olan güvenimizi kuvvetlendiriyor. Basınçlı kabinlere sahip insanlı bir araç, geniş ölçekli keşif görevlerimizde çok önemli bir rol oynayacak. Ay'ın yüzeyini" ifadelerini kullandı.Toyota ve JAXA ikilisi, dev aracıAy yüzeyine indirmeyi hedefliyor. Uzay ajansının verdiği tarih biraz geç gibi görünebilir ancak zaten o tarihe kadar herhangi bir insanlı görev düşünülmüyor. JAXA'nın şu andaki hedefi 2030 yılında Ay'a ilk Japon astronotları indirmek. Yani Toyota'nın 2030'a kadar aracı hazır hale getirmesi yeterli olacak.Toyota'nın Ay arabasının NASA gibi diğer uzay ajansları tarafından da kullanılması bekleniyor.