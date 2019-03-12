Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası

Toyota'nın geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı yeni Ay keşif aracı ilk kez ortaya çıktı. Bir minibüs boyutlarında olan araç, astronotları Ay yüzeyinde binlerce kilometre boyunca taşıyabilecek.
2 ay
4,8b
1
6
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon otomotiv devi Toyota, uzay sektörüne çok ilginç bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu (JAXA) ile iş birliği yapan şirket, Ay'a dev bir araç göndermek için hazırlıklara resmen başladıklarını duyurdu. Bugün yapılan ortak açıklamada uzay aracının ilk temsili videosu ve detayları da paylaşıldı.


JAXA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıda arabanın Ay'da taşımacılık yapma amacıyla kullanılacağı belirtiliyor. Otonom sürüş kabiliyetlerine sahip olacağı söylenen araç, iki astronotu Ay yüzeyinde tam 10 bin kilometre boyunca taşıyabilecek. Ayrıca istenildiği takdirde ekstradan iki yolcu daha taşıyabilecek. Son olarak aracın, 2019 Toyota 4Runner SUV modelinin tam iki katı uzunluğunda ve iki katı genişliğinde boyutlara sahip olduğu belirtiliyor.

Ay arabasının güç ihtiyacı ise tamamıyla yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanacak. Toyota'nın geliştirdiği yakıt hücresi teknolojisi Ay aracında kullanılacak. Yakıt hücrelerinin katlanabilir güneş panelleriyle sarj edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan JAXA başkanı Hiroshi Yamakawa,"Zorlu keşif maceralarımızda Toyota'nın da bize katılması kendimize olan güvenimizi kuvvetlendiriyor. Basınçlı kabinlere sahip insanlı bir araç, geniş ölçekli keşif görevlerimizde çok önemli bir rol oynayacak. Ay'ın yüzeyini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde araştırabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Toyota ve JAXA ikilisi, dev aracı 2029 yılı gibi Ay yüzeyine indirmeyi hedefliyor. Uzay ajansının verdiği tarih biraz geç gibi görünebilir ancak zaten o tarihe kadar herhangi bir insanlı görev düşünülmüyor. JAXA'nın şu andaki hedefi 2030 yılında Ay'a ilk Japon astronotları indirmek. Yani Toyota'nın 2030'a kadar aracı hazır hale getirmesi yeterli olacak.

Toyota'nın Ay arabasının NASA gibi diğer uzay ajansları tarafından da kullanılması bekleniyor. 

https://www.forbes.com/sites/jamiecartereurope/2019/03/12/toyota-reveals-self-driving-moon-car-as-japan-prepares-to-land-astronauts-on-the-moon/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
unknownartist 2 ay en beğenilen intel7mix
Aynen şekil hayati önem sarf ediyor. Ay koşullarına dayanıklı yapacağına 17' çelik jant takaydı.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RaptorFX 2 ay
Uzay filmlerine bir adım daha...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 2 ay
Rendera bak hızaya gel... Toyota'sın sen...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 2 ay
Vvt-i 1.6 atmosferik mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 ay
En kötü gördüğüm şekilsiz araç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 2 ay intel7mix
Aynen şekil hayati önem sarf ediyor. Ay koşullarına dayanıklı yapacağına 17' çelik jant takaydı.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 2 ay
eline sağlık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı 2 ay Google’ın sesle yazma özelliği çevrimdışı çalışabilecek 2 ay Volkswagen'in yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyeceği iddia ediliyor 2 ay Mozilla, Firefox Send’i genişletilmiş özellikleriyle duyurdu 2 ay Huawei P30 Pro’nun Geekbench ve AnTuTu testi görüldü, bazı özellikleri belli oldu 2 ay Intel yeni iç bağlantı standardı CXL’i duyurdu 2 ay Windows 10 sorun çıkaran güncellemeleri kendisi tespit edip kaldıracak 2 ay Netflix, 'Bandersnatch' benzeri yeni interaktif içerikler üzerinde çalışıyor 2 ay Volvo'nun elektrikli araç markası Polestar'ın bir sonraki modeli SUV olacak 2 ay HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 2 ay Mars'ta gün batımı nasıl görünüyor? İşte InSight'ın yakaladığı görüntü 2 ay Google'ın mesajlaşma platformu Allo bugün itibarıyla kapanıyor 2 ay Toyota, oto hırsızlarını biber gazıyla engelleyecek 2 ay ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti 2 ay Huawei Nova 4e modelinin basın görselleri ortaya çıktı 2 ay AnTuTu’nun yeni sürümü akıllı telefon üreticilerinin hile yapmasını engelleyecek 2 ay Huawei P30 serisinin RAM ve depolama seçenekleri ortaya çıktı 2 ay İTÜ’den elektrik arızalarına karşı yapay zekâlı önlem 2 ay Anker’in Airpods rakibi kulaklığı Türkiye’de satışa sunuldu 2 ay Kısa Devre | Güle güle Intel 2 ay GÖRÜNTÜLENEN İşte Toyota'nın Ay'a göndereceği dev keşif arabası Sonraki Türk Hava Yolları, 157 kişinin öldüğü kazanın ardından Boeing 737 MAX uçuşlarını durdurdu 2 ay Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma! 2 ay Yeni Fortnite güncellemesi ile çapraz platform mücadelesi sertleşiyor 2 ay Kuralları ihlal eden yöneticilere Google’ın tolerans göstermesi davalık oldu 2 ay Kırık cep telefonu ekranlarını onaran yerli girişim 2 ay OnePlus 7 ile birlikte AirPods'a rakip de gelebilir 2 ay Artmış kas gücü ve kas kütlesi diyabet riskini azaltıyor 2 ay Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II 2 ay Intel işlemci sıkıntısı önümüzdeki dönem daha da ciddileşecek 2 ay Huawei CEO’su: Bir iki yıl içerisinde 1000 Euro fiyatlı katlanabilir telefon gelecek 2 ay Egzersiz kolon kanserleri ile birlikte tümör gelişimini azaltabilir 2 ay Android Q işletim sistemi, Google Pixel 2 ile görüldü 2 ay Nehire uçan Tesla'nın sahibi, aracın kendiliğinden hızlandığını iddia ediyor 2 ay WhatsApp, modifiye edilmiş sürümleri kullananları yasaklayacağını açıkladı 2 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı 2 ay Samsung Galaxy S10+ ve S9+ karşı karşıya 2 ay Huawei kendi mobil işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı 2 ay YouTube hikayelerine Snapchat benzeri filtreler eklendi 2 ay Huawei P30 modeli ile çekildiği açıklanan fotoğraflar, stok fotoğraf çıktı 2 ay Huawei Mate 20 serisinden büyük başarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim