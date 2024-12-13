Merakla beklenen The Witcher 4 için ilk video yayınlandı: İşte detaylar

The Witcher 4 duyuru fragmanı yayınlandı
CD Projekt Red tarafından bir süredir geliştirilmekte olan The Witcher 4 hakkında çok fazla ayrıntı paylaşılmadı ve şimdilik sadece 6 dakikalık sinematik video ile hayranların karşısına çıkıldı. CD Projekt Red yeni oyunda “Ciri, profesyonel bir canavar avcısı olmak için kendi yolculuğuna çıkan baş kahraman olarak merkez sahneyi alıyor” diyor.
Fragmanda izleyiciler Rivyalı Geralt'ın evlatlık kızı Ciri ile kurbanlar talep eden korkunç bir canavar tarafından nesiller boyunca sömürülen uzak bir köyde witcher sözleşmesi üstlenmesiyle tanıştırılıyor. Fragman, Ciri'nin bir zincir ve gelişmiş büyü güçleri de dahil olmak üzere yeni yeteneklerini ve araçlarını sergiliyor.
CD Projekt Red, The Witcher 4’ü açık dünya RPG olarak nitelendirirken anlaşıldığı üzere The Witcher 3: Wild Hunt'ın devamında olanlar deneyimlenecek. Kasım ayında stüdyo, daha önce “Polaris” kod adıyla anılan oyunun geliştirilmesinin “tam ölçekli üretim aşamasında” olduğunu açıklamıştı. Ancak henüz The Witcher 4’ün ne zaman çıkacağına dair bir bilgi verilmedi. Genellikle AAA niteliğindeki oyunlar tam geliştirme sürecinden 3 ila 4 yılda çıkar.
Neden Ciri?
Kalemba, The Witcher 3'teki olayların ardından Ciri'nin “Ot Sınavı” verdiğini de belirtiyor. Bunun yanında The Witcher 4, esasında yeni bir üçleme olarak planlanan açık dünya RPG serisinin ilk bölümünü oluşturuyor. Geralt’ın hikayesinin Wild Hunt ile bitmesiyle serinin yeni bir döneme geçmesi mantıklı.
Kalemba. “Yaşama biçimini neredeyse takıntı haline getirmiş. Bazı anlar vardır ki, her zaman hesaplanmış çağrılarla gitmek yerine kalbinizle gitmeniz gerekir. Ciri'de sevdiğim şey de bu. Daha az hesapçı, kalbini, tutkusunu, içgüdüsünü takip ediyor.” diyor Ciri için ve oyuncuların gerçekten onu tanımaları gerektiğinin altını çiziyor.
Bununla birlikte Geralt’ın aksine Ciri, daha yeni Witcher oluyor ve aslında bu anlamda oyunculara da yeni bir deneyimin kilidini veriyor. Önceki oyunlarda olduğu gibi The Witcher 4’te de hem büyük hem de küçük kararlar hikayenin gidişatını değiştirecek. Ancak Kalemba, dördüncü oyunda daha derin bir yaklaşım kullanacaklarının da sinyalini veriyor: "Oyuncunun inisiyatifini merkeze koymak istiyoruz." Bu çerçevede Witcher 3’te öğrenilenler ve Cyberpunk 2077’de öğrenilenler ile oyun yapısı inşa edilecek.
Kaynakça https://www.theverge.com/2024/12/12/24320092/the-witcher-4-trailer-game-awards-2024 https://www.ign.com/articles/inside-the-witcher-4-cd-projekt-reds-plans-for-its-next-big-rpg Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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