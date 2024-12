Merakla beklenen The Witcher 4 için ilk video yayınlandı: İşte detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör 2024 yılının en iyi video oyunlarının seçildiği The Game Awards 2024 kapsamında Geoff Keighley bir kez daha sahneye çıktı ve büyük bir sürprize imza attı: The Witcher 4 duyurusuyla birlik ilk video. Evet, resmi olarak oyunun adı The Witcher 4 olarak açıklandı ve orijinal üçlemenin aksine bu sefer ana karakterimiz Geralt değil, Ciri.

The Witcher 4 duyuru fragmanı yayınlandı

CD Projekt Red tarafından bir süredir geliştirilmekte olan The Witcher 4 hakkında çok fazla ayrıntı paylaşılmadı ve şimdilik sadece 6 dakikalık sinematik video ile hayranların karşısına çıkıldı. CD Projekt Red yeni oyunda “Ciri, profesyonel bir canavar avcısı olmak için kendi yolculuğuna çıkan baş kahraman olarak merkez sahneyi alıyor” diyor.

Tam Boyutta Gör Unreal Engine 5’in özel bir yapısında henüz duyurulmamış bir Nvidia GeForce RTX GPU üzerinde oluşturulan sinematik fragmanda Ciri'yi en son kaderiyle yüzleşen genç bir kadın olarak değil, tam teşekküllü bir Witcher olarak görüyoruz.

Fragmanda izleyiciler Rivyalı Geralt'ın evlatlık kızı Ciri ile kurbanlar talep eden korkunç bir canavar tarafından nesiller boyunca sömürülen uzak bir köyde witcher sözleşmesi üstlenmesiyle tanıştırılıyor. Fragman, Ciri'nin bir zincir ve gelişmiş büyü güçleri de dahil olmak üzere yeni yeteneklerini ve araçlarını sergiliyor.

CD Projekt Red, The Witcher 4’ü açık dünya RPG olarak nitelendirirken anlaşıldığı üzere The Witcher 3: Wild Hunt'ın devamında olanlar deneyimlenecek. Kasım ayında stüdyo, daha önce “Polaris” kod adıyla anılan oyunun geliştirilmesinin “tam ölçekli üretim aşamasında” olduğunu açıklamıştı. Ancak henüz The Witcher 4’ün ne zaman çıkacağına dair bir bilgi verilmedi. Genellikle AAA niteliğindeki oyunlar tam geliştirme sürecinden 3 ila 4 yılda çıkar.

Neden Ciri?

Hem orijinal romanlarda hem de oyun serisinde Siri, ikincil kahraman olarak geniş yer alıyor. The Witcher 4'ün oyun yönetmeni Sebastian Kalemba, "Kendimi bildim bileli Ciri'den ve onun kendi yolculuğunu ne kadar hak ettiğinden bahsediyoruz," diyor. Kalemba’ya göre “The Witcher” başlığı hem Ciri’ye hem de Geralt’a atıfta bulunuyor.

Kalemba, The Witcher 3'teki olayların ardından Ciri'nin “Ot Sınavı” verdiğini de belirtiyor. Bunun yanında The Witcher 4, esasında yeni bir üçleme olarak planlanan açık dünya RPG serisinin ilk bölümünü oluşturuyor. Geralt’ın hikayesinin Wild Hunt ile bitmesiyle serinin yeni bir döneme geçmesi mantıklı.

Kalemba. “Yaşama biçimini neredeyse takıntı haline getirmiş. Bazı anlar vardır ki, her zaman hesaplanmış çağrılarla gitmek yerine kalbinizle gitmeniz gerekir. Ciri'de sevdiğim şey de bu. Daha az hesapçı, kalbini, tutkusunu, içgüdüsünü takip ediyor.” diyor Ciri için ve oyuncuların gerçekten onu tanımaları gerektiğinin altını çiziyor.

Bununla birlikte Geralt’ın aksine Ciri, daha yeni Witcher oluyor ve aslında bu anlamda oyunculara da yeni bir deneyimin kilidini veriyor. Önceki oyunlarda olduğu gibi The Witcher 4’te de hem büyük hem de küçük kararlar hikayenin gidişatını değiştirecek. Ancak Kalemba, dördüncü oyunda daha derin bir yaklaşım kullanacaklarının da sinyalini veriyor: "Oyuncunun inisiyatifini merkeze koymak istiyoruz." Bu çerçevede Witcher 3’te öğrenilenler ve Cyberpunk 2077’de öğrenilenler ile oyun yapısı inşa edilecek.

