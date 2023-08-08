Dünyanın en zengin adamı nasıl yaşıyor? İşte Elon Musk'ın küçük evinden fotoğraf

Walter Isaacson sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "2020 yılında Musk, beş büyük evini satmaya ve Boca Chica, TX'deki bu iki yatak odalı sade evi ana ikametgahı olarak kullanmaya karar verdi; burada buluşurduk ve o da bu ahşap masada oturup telefon görüşmeleri yapardı. Yakında yayınlanacak olan kitabımda bunun nedenini açıklıyorum."
Elon Musk kitabı 12 Eylül'de çıkıyor
Fotoğrafta basit bir açık mutfak ve Musk'ın oturma odasının bir kısmı görülüyor. Sandalyelerden birinin üzerinde bir ceket asılı ve ahşap bir sehpanın üzerinde bir roket heykeli ve bir katana görülüyor. Isaacson, Musk'ın neden küçülmeye karar verdiğini 12 Eylül'de raflarda yerini alacak olan yeni kitabı Elon Musk'ta açıklayacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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