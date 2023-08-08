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    Dünyanın en zengin adamı nasıl yaşıyor? İşte Elon Musk'ın küçük evinden fotoğraf

    Elon Musk'ın biyografisini yazan ünlü gazeteci Walter Isaacson, milyarder girişimcinin küçük evinin içeriden bir fotoğrafını paylaştı.                                
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    İşte dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın küçük evinden fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Elon Musk biyografisinin yazarı Walter Isaacson, dünyanın en zengin adamının yaşadığı evi anlattı. Isaacson, Musk hakkındaki kitabı yazarken ünlü girişimcinin evini ziyaret etti.

    Walter Isaacson sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "2020 yılında Musk, beş büyük evini satmaya ve Boca Chica, TX'deki bu iki yatak odalı sade evi ana ikametgahı olarak kullanmaya karar verdi; burada buluşurduk ve o da bu ahşap masada oturup telefon görüşmeleri yapardı. Yakında yayınlanacak olan kitabımda bunun nedenini açıklıyorum."

    Elon Musk kitabı 12 Eylül'de çıkıyor

    Fotoğrafta basit bir açık mutfak ve Musk'ın oturma odasının bir kısmı görülüyor. Sandalyelerden birinin üzerinde bir ceket asılı ve ahşap bir sehpanın üzerinde bir roket heykeli ve bir katana görülüyor. Isaacson, Musk'ın neden küçülmeye karar verdiğini 12 Eylül'de raflarda yerini alacak olan yeni kitabı Elon Musk'ta açıklayacağını söyledi.

    İşte dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın küçük evinden fotoğraf Tam Boyutta Gör
    Musk, Boca Chica'daki evini ilk kez Haziran 2021'de göstermişti. Ev, modüler evler üreten bir girişim olan Boxabl tarafından inşa edildi. Bu tür evler, herhangi bir yere kurulmak üzere taşınabiliyor ve kurulum ve bağlantı işleri birkaç saat sürüyor.
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