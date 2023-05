En çok izlenen 10 YouTube videosunun 6 tanesi çocuk odaklı

Tam Boyutta Gör Gangnam Style videosunun 2012 yılında 1 milyar izlenme rakamını geçmesi büyük gündem olmuş ve çok konuşulmuştu. Bugün milyarlık izlenme rakamları artık alışıldık hale geldi ve sayısız video bir milyar izlenmeyi geçmiş durumda.

En çok izlenen 10 YouTube videosu

Müzik videoları genel anlamda çok izleniyor ve milyarlık izlenme rakamlarına kısa sürede ulaşabiliyor. Gangnam Style videosundan sonra Despacito klibi de hızlı yükselişi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ne var ki YouTube platformunda çocuk izleyicilerin etkisi bir hayli fazla.

YouTube, reklam engelleyicileri yasaklamaya başladı 22 sa. önce eklendi

Artık fenomen hale gelen Baby Shark klibi dur durak bilmiyor ve 12.7 milyar izlenmeyi geride bıraktı. Platformun 10 milyar izlenmeyi geçen ilk videosu Baby Shark daha uzun bir süre liderlik koltuğunda oturacak gibi görünüyor.

Despacito klibi 8.1 milyar izlenme ile ikinci sırada iken Johny Johny Yes Papa klibi 6.7 milyar civarında izlenme ile üçüncü sıraya yerleşmiş. Sonrasında 6.15 milyar izlenme ile Bath Song klibi geliyor. İlginç olan ise ilk 10 listesinde sadece 4 tane şarkı klibi yer alıyor. Kalan 6 video çocuk şarkıları ve şarkılı eğitim videoları. Bu da çocuk ve genç kitlenin yetişkinlerden çok daha fazla platformu kullandığını gösteriyor. İşte YouTube üzerinde en çok izlenen 10 video:

"Baby Shark Dance" 12.73 milyar

"Despacito" 8.14 milyar

"Johny Johny Yes Papa" 6.69 milyar

"Bath Song" 6.15 milyar

"Shape of You" 5.97 milyar

"See You Again" 5.86 milyar

"Phonics Song with Two Words" 5.26 milyar

"Wheels on the Bus" 5.14 milyar

"Uptown Funk" 4.89 milyar

"Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm" 4.87 milyar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

İşte en çok izlenen 10 YouTube videosu