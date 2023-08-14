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    Yakıt hücreli Hyundai ix35 sahibi 104 bin euroluk tamir ücretiyle karşı karşıya

    Hidrojen yakıt hücreli araçlar günümüzde bataryalı elektrikli araçlara alternatif olarak geliştiriliyor. Ancak Almanya'da bir araç sahibine gelen tamir ücreti şok etkisi yarattı.
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    Yakıt hücreli Hyundai ix35 için 104 bin euro tamir ücreti çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni bir teknolojiye erken adapte olan tüketiciler daha sonra beklenmedik tamir ücretleriyle karşılaşabiliyor. Otomotiv sektörünün "temiz" geleceği için geliştirilen yakıt hücreli araçlar konusunda da böyle bir durum yaşandı. Yakıt hücreli (FCEV) 2016 model Hyundai ix35'in sahibi 104 bin euroluk tamir masrafını görünce neye uğradığını şaşırdı.

    AutoBild gazetesinin haberine göre, Almanya'da bir iş insanı olan Till Westberg, 2016 yılında yeni bir Hyundai ix35 FCEV satın almak için 50 bin euro ödedi. Hidrojenle çalışan otomobil 7 yıl boyunca sorunsuz çalıştı ve Westberg, bu sürede otomobiliyle toplam 84 bin km mesafe kat etti.

    Üstelik o yıllarda hidrojen dolum istasyon ağı oldukça küçüktü ve Till Westberg'in hidrojen dolumu için epey bir mesafe kat etmesi gerekiyordu. Ancak iş insanı, hızlanma süresi, sessiz sürüşü ve 450-500 km civarındaki menzili nedeniyle otomobilinden oldukça memnundu. Yukarıda bahsi geçen süre sonunda ix35 FCEV arızalandı ve ekranda hata mesajı göstermeye başladı.

    Yaşanan bu olayın ardından Westberg'in karşısına 104 bin euro gibi dudak uçuklatan bir fatura çıktı. 5 yıllık garanti kapsamına girmeyen bu arızanın başrolü olan yakıt hücresi, aynı zamanda vergiler hariç 85 bin euroluk fiyatıyla bu faturadaki en pahalı parçaydı. Hyundai ix35 FCEV'in sınırlı sayıda üretilmesi ve yeden parça bulunurluğunun sınırlı olması da bu durumun etken maddelerinden oldu.

    Bu yüksek faturayı ödemek istemeyen Westberg durumdan oldukça mutsuz ve Hyundai'nin otomobili geri almasını istiyor. AutoBild'e açıklama yapan Koreli üretici ise böyle bir durumda tamirin ekonomik açıdan mantıklı olmadığını ve araç sahibi için alternatif çözümler geliştirmek için çalıştıklarını söylemiş.

    Hyundai ix35 FCEV, 2013-2018 yılları arasında üretimde kaldı ve sonra yerini Hyundai Nexo'ya bıraktı. Nexo'nun yakıt hücresi de 41 bin euro civarında ve Hyundai'nin açıklamalarına göre servis gerektirmeden 10 yıl veya 5 bin saat çalışacak şekilde tasarlanmış.

    Şu anda Nexo dışında pazarda bulunan tek yakıt hücreli otomobil Toyota Mirai. Honda Clarity satıştan kaldırıldı ve BMW'nin Toyota teknolojisine sahip yakıt hücreli otomobili 2030 yılını bulacak. 

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