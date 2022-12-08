İşte iOS 16.2 ile gelmesi beklenen 12 özellik ve muhtemel yayın tarihi

Tam Boyutta Gör

Apple’ın yaklaşık iki aylık beta testinin ardından önümüzdeki hafta iOS 12.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Apple Music Sing ve Gelişmiş Veri Koruma gibi son dakika eklemeleriyle birlikte yazılım güncellemesinin artık iPhone için bir düzineden fazla yeni özelliğe sahip olacağı belirtiliyor.

iOS 16.2 ile gelen yenilikler

Hemen aşağıda iOS 16.2 ile gelmesi beklenen yeni beyaz tahta uygulaması Freeform, iki yeni Kilit Ekranı widget'ı, iPhone 14 Pro'nun her zaman açık ekranında duvar kağıdını ve bildirimleri gizleme yeteneği gibi birtakım yeni özellikleri özetledik.

Apple Music Sing

Tam Boyutta Gör Apple Music Sing, Apple Music uygulamasının şarkı sözleri ekranında on milyonlarca şarkıya eşlik etmenizi sağlayan, karaoke benzeri yeni bir özellik olarak iOS 16.2 ile gelecek. Bu özellik, kullanıcıların bir şarkıdaki vokallerin sesini kısmasına ve ardından şarkıcı olarak devralmasını mümkün kılıyor.

Gelişmiş Veri Koruması

Tam Boyutta Gör iOS 16.2 ile birlikte gelen bir diğer özelliğin Gelişmiş Veri Koruması olması bekleniyor. Bu özellik aktifleştirildiğinde uçtan uca şifreleme güvenliğini birçok kategoriye genişletecek. Bunların içerisinde Mesajlar yedekleri, fotoğraflar, notlar, hatırlatıcılar, sesli hatırlatıcılar ve dahası bulunuyor. Öte yandan bu özelliğin 2023'ün başlarına kadar sadece ABD’ye sınırlı olacağı belirtiliyor.

Freeform uygulaması

Tam Boyutta Gör iOS 16.2 ayrıca, iPhone'da Apple'ın yeni dijital beyaz tahta uygulaması Freeform'u içermekte. Uygulama sayesinde üzerine çizim yapabileceğiniz ve yapışkan notlar, metin kutuları, şekiller, fotoğraflar, videolar, bağlantılar, PDF'ler ve daha fazlasını ekleyebileceğiniz sonsuz bir tuvaliniz oluyor. Uygulama ayrıca iPad ve Mac'te de mevcut ve FaceTime ve iMessage aracılığıyla başkalarıyla da gerçek zamanlı olarak kullanmanıza izin veriyor.

İki yeni kilit ekranı widget'ı

Tam Boyutta Gör iOS 16.2 ile birlikte Uyku ve İlaçlar için iki yeni Kilit Ekranı widget'ı işletim sistemine eklenecek. Uyku widget'ı ile en son uyku seansınızı ve uyku aşamalarınız görüntülenebilecek. Öte yandan İlaçlar widget'ı ise ilaç programınıza hızlı bir şekilde erişmenizi sağlayacak.

Yeni AOD (Her zaman açık ekran) seçenekleri

Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te iOS 16.2 sayesinde Always on display modunda duvar kağıdını ve bildirimleri gizleme özelliği gelecek. Bu sayede Kilit Ekranının Android'e benzer şekilde Hep Açık Ekran modunda düz siyah, minimal bir görünüme sahip olması sağlanacak. Yeni özelliklere, Ayarlar uygulamasında Ekran ve Parlaklık > Hep Açık Ekran kısmından erişilecek.

Canlı etkinlikler

Tam Boyutta Gör iOS 16.2, Apple TV uygulaması aracılığıyla spor müsabakalarının skorları için Canlı Etkinlikler desteğini iPhone’a getiriyor. Bu özellik, iPhone kullanıcılarının MLB, NBA ve Premier League maçlarının canlı skorlarını Kilit Ekranında ve iPhone 14 Pro modellerinde Dynamic Island'da görmelerine olanak tanıyacak.

Tim Cook onayladı: iPhone evine, Amerika’ya dönüyor 1 gün önce eklendi

Örneğin Premier Lig maçı sırasında Dynamic Island, her kulüp tarafından atılan gollerin sayısıyla birlikte canlı olarak güncellenen bir skorbord gösterilecek. Uzun basıldığında karşılaşmanın detayları görütülenecek.

Yeni AirDrop Ayarı

Tam Boyutta Gör

iOS 16.2, yabancılardan gelen istenmeyen istekleri azaltmak için AirDrop'un önceki "Herkes" ayarını sınırlı bir "10 Dakika için Herkes" seçeneğiyle değiştiriyor. AirDrop artık 10 dakika sonra otomatik olarak "Yalnızca Kişiler"e dönecek ve istenmeyen ve tanınmayan kişilerden gelen isteklerin önüne geçilecek.

Ev uygulaması güncelleniyor

iOS 16.2'ye güncelledikten ve Ev uygulamasını açtıktan sonra, yeni temel mimariyle uygulamaya yönelik bir güncelleme kullanılabilir olacak. Apple, yeni mimarinin, akıllı ev aksesuarlarını kontrol etmek için uygulamanın performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini iyileştirdiğini söylüyor.

Diğer yeni özellikler

Game Center'daki SharePlay desteği, FaceTime aramasında olduğunuz kişilerle çok oyunculu oyunlar oynamanıza olanak tanıyacak.

Yerleşik Hava Durumu uygulamasında artık bir Apple Haberler bölümü bulunuyor olacak.

Mesajlar uygulamasında iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine (köpek, araba, kişi gibi) göre bulmanızı sağlayacak.

iPhone 12 ve daha yeni modellerde Hindistan'da 5G ağları için destek sağlanacak.

Apple’ın iOS 16.2 güncellemesini iPhone’lara 12 Aralık’ta vermesi bekleniyor. Saydığımız özelliklerin yanında birkaç adet değişiklik, iyileştirme ve hata gidermeleri güncellemede yer alabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

İşte iOS 16.2 ile gelmesi beklenen 12 özellik