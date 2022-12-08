İşte iOS 16.2 ile gelmesi beklenen 12 özellik ve muhtemel yayın tarihi

- iOS 16.2 ile gelen yenilikler
- Apple Music Sing
- Gelişmiş Veri Koruması
- Freeform uygulaması
- İki yeni kilit ekranı widget'ı
- Yeni AOD (Her zaman açık ekran) seçenekleri
- Canlı etkinlikler
- Yeni AirDrop Ayarı
- Ev uygulaması güncelleniyor
- Diğer yeni özellikler
- Yorumlar
Apple’ın yaklaşık iki aylık beta testinin ardından önümüzdeki hafta iOS 12.2 güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Apple Music Sing ve Gelişmiş Veri Koruma gibi son dakika eklemeleriyle birlikte yazılım güncellemesinin artık iPhone için bir düzineden fazla yeni özelliğe sahip olacağı belirtiliyor.
iOS 16.2 ile gelen yenilikler
Hemen aşağıda iOS 16.2 ile gelmesi beklenen yeni beyaz tahta uygulaması Freeform, iki yeni Kilit Ekranı widget'ı, iPhone 14 Pro'nun her zaman açık ekranında duvar kağıdını ve bildirimleri gizleme yeteneği gibi birtakım yeni özellikleri özetledik.
Apple Music Sing
Gelişmiş Veri Koruması
Freeform uygulaması
İki yeni kilit ekranı widget'ı
Yeni AOD (Her zaman açık ekran) seçenekleri
Canlı etkinlikler
Örneğin Premier Lig maçı sırasında Dynamic Island, her kulüp tarafından atılan gollerin sayısıyla birlikte canlı olarak güncellenen bir skorbord gösterilecek. Uzun basıldığında karşılaşmanın detayları görütülenecek.
Yeni AirDrop Ayarı
iOS 16.2, yabancılardan gelen istenmeyen istekleri azaltmak için AirDrop'un önceki "Herkes" ayarını sınırlı bir "10 Dakika için Herkes" seçeneğiyle değiştiriyor. AirDrop artık 10 dakika sonra otomatik olarak "Yalnızca Kişiler"e dönecek ve istenmeyen ve tanınmayan kişilerden gelen isteklerin önüne geçilecek.
Ev uygulaması güncelleniyor
iOS 16.2'ye güncelledikten ve Ev uygulamasını açtıktan sonra, yeni temel mimariyle uygulamaya yönelik bir güncelleme kullanılabilir olacak. Apple, yeni mimarinin, akıllı ev aksesuarlarını kontrol etmek için uygulamanın performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini iyileştirdiğini söylüyor.
Diğer yeni özellikler
- Game Center'daki SharePlay desteği, FaceTime aramasında olduğunuz kişilerle çok oyunculu oyunlar oynamanıza olanak tanıyacak.
- Yerleşik Hava Durumu uygulamasında artık bir Apple Haberler bölümü bulunuyor olacak.
- Mesajlar uygulamasında iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine (köpek, araba, kişi gibi) göre bulmanızı sağlayacak.
- iPhone 12 ve daha yeni modellerde Hindistan'da 5G ağları için destek sağlanacak.
Apple’ın iOS 16.2 güncellemesini iPhone’lara 12 Aralık’ta vermesi bekleniyor. Saydığımız özelliklerin yanında birkaç adet değişiklik, iyileştirme ve hata gidermeleri güncellemede yer alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım