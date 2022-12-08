iOS 16.2, AirDrop kısıtlaması ile geliyor

iOS 16.2 ile eski bildirimler artık gizlenmeyecek 4 gün önce eklendi

iOS 16.2 ile tüm ülkelerde uygulanacak

Apple’ın Çin’deki iPhone kullanıcıları için uyguladığı AirDrop süre sınırı, iOS 16.2 güncellemesi ile tüm ülkelerde uygulanacak. AirDrop aracılığıyla herkesten dosya alma süresi 10 dakika ile sınırlandırılacak. Şu anda iOS 16.2 geliştirici (developer) beta sürümünde AirDrop, Herkes olarak ayarlandığında 10 dakika seçeneği de çıkıyor.

Bildiğiniz üzere AirDrop, içerik paylaşmak ve almak için üç seçenek sunuyor. Alma kapalı, dosya paylaşımı özelliğini kapatıyor. Sadece kişiler, kullanıcının yalnızca rehberindeki kişilerden içerik almasını sağlıyor. 10 dakika sınırının uygulandığı Herkes, Apple cihazı olan herkesin AirDrop aracılığıyla içerik alabileceği anlamına geliyor. Söz konusu değişiklik uygulamadan önce, kullanıcı değiştirmediği sürece herkes ayarı kalıcıydı.

Apple’ın bu değişikliği uygulama koyma nedeni, Çin’de AirDrop’un amacı dışında kullanılması. Şirket, değişikliği ilk uygulamaya koyduğunda duyurmadı ve Çin dışında da uygulanacağını söyleyene dek kamuoyuna açıklama yapmadı.

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AirDrop süre sınırı: Tüm ülkelerde uygulamaya geçildi