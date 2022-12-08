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    Anlık Bildirim

    iOS 16.2, AirDrop kısıtlaması ile geliyor

    Apple, iOS 16.1.1 güncellemesi ile Çin’deki iPhone kullanıcılarına AirDrop kısıtlaması getirmişti. Pratik dosya paylaşım aracında yapılan değişiklik, iOS 16.2 ile tüm kullanıcılara açıldı.
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    airdrop 10 dakika ios 16.2 Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 16.1.1 güncellemesi ile Çin’deki iPhone kullanıcılarına AirDrop kısıtlaması getirmişti. Pratik dosya paylaşım aracında yapılan değişiklik, iOS 16.2 ile tüm kullanıcılara açıldı.

    iOS 16.2 ile tüm ülkelerde uygulanacak

    Apple’ın Çin’deki iPhone kullanıcıları için uyguladığı AirDrop süre sınırı, iOS 16.2 güncellemesi ile tüm ülkelerde uygulanacak. AirDrop aracılığıyla herkesten dosya alma süresi 10 dakika ile sınırlandırılacak. Şu anda iOS 16.2 geliştirici (developer) beta sürümünde AirDrop, Herkes olarak ayarlandığında 10 dakika seçeneği de çıkıyor. 

    Bildiğiniz üzere AirDrop, içerik paylaşmak ve almak için üç seçenek sunuyor. Alma kapalı, dosya paylaşımı özelliğini kapatıyor. Sadece kişiler, kullanıcının yalnızca rehberindeki kişilerden içerik almasını sağlıyor. 10 dakika sınırının uygulandığı Herkes, Apple cihazı olan herkesin AirDrop aracılığıyla içerik alabileceği anlamına geliyor. Söz konusu değişiklik uygulamadan önce, kullanıcı değiştirmediği sürece herkes ayarı kalıcıydı.

    Apple’ın bu değişikliği uygulama koyma nedeni, Çin’de AirDrop’un amacı dışında kullanılması. Şirket, değişikliği ilk uygulamaya koyduğunda duyurmadı ve Çin dışında da uygulanacağını söyleyene dek kamuoyuna açıklama yapmadı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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