Tim Cook onayladı: iPhone evine, Amerika’ya dönüyor

- iPhone ve diğer Apple ürünleri ABD menşeili işlemcileri kullanacak
- ABD'nin CHIPS yasası yatırımları çekiyor
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Cook, “Ve şimdi, bu kadar çok insanın sıkı çalışması sayesinde, bu çipler gururla Made in America olarak damgalanabiliyor. Bu inanılmaz derecede önemli bir an” dedi.
iPhone ve diğer Apple ürünleri ABD menşeili işlemcileri kullanacak
TSMC tarafından işletilecek olan fabrikalar en yeni iPhone’lar, iPad’ler ve Mac’lerdeki çipler dahil olmak üzere ABD’de en gelişmiş işlemcilerin üretimini gerçekleştirecek. Tesisler, Apple’ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra Nvidia’nın gelişmiş grafik işlemcilerini de üretecek. Bu yongaların üretimi ise 4 nanometre ve 3 nanometre üretim teknolojisinde gerçekleştirilecek.
Başkan Joe Biden ise “Apple, tüm gelişmiş yongaları denizaşırı ülkelerden satın almak zorunda kaldı, şimdi tedarik zincirlerinin çoğunu eve getirecekler” dedi. “Oyunun kurallarını değiştirebilir.”
TSMC şu anda üretiminin çoğunu Tayvan’da yapıyor ve bu, ABD’li ve Avrupalı yasa koyucuların olası bir Çin işgali veya diğer bölgesel sorunlar durumunda arzı güvence altına almayla ilgili sorularını gündeme getiriyor. Nvidia ve Apple gibi çip şirketleri kendi çiplerini tasarlıyor ancak üretimi TSMC ve Samsung Foundry gibi şirketlere yaptırıyor.
ABD'nin CHIPS yasası yatırımları çekiyor
TSMC Salı günü yaptığı açıklamada, iki Arizona tesisi için 40 milyar dolar harcayacağını söyledi. Phoenix’teki ilk fabrikanın 2024 yılına kadar üretime başlaması bekleniyor. İkinci fabrika ise 2026’da faaliyete girecek.
Ulusal Ekonomik Konsey’e göre TSMC tesisleri tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda 600.000 wafer (yonga plakası) üretecek ki bu da ABD’nin yıllık talebini karşılamakta. AMD CEO Lisa Su’da kendilerinin TSMC Arizona fabrikalarının önemli bir alıcısı olmayı planladığını duyurmuştu.
Öte yandan Intel, Arizona ve Ohio’da getirilmiş olan teşviklerle birlikte yeni tesisler kuruyor. Intel zaten önemli bir çip üreticisiydi ancak son yıllarda TSMC ve Samsung’un gerisinde kalmıştı. Firma 2030’a kadar tekrardan liderliğe dönmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım