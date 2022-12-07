Tim Cook onayladı: iPhone evine, Amerika’ya dönüyor

Tam Boyutta Gör Küresel pazar payının yarısından fazlasına sahip en büyük dökümhane şirketi olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Tim Cook ve Başkan Joe Biden’ı fabrikasının açılış töreninde ağırladı. Tim Cook, Arizona'da düzenlenen bu etkinlikte konuştu ve Apple’ın kullanacağı işlemci ve yongaların ABD’de üretileceğini doğruladı.

Cook, “Ve şimdi, bu kadar çok insanın sıkı çalışması sayesinde, bu çipler gururla Made in America olarak damgalanabiliyor. Bu inanılmaz derecede önemli bir an” dedi.

iPhone ve diğer Apple ürünleri ABD menşeili işlemcileri kullanacak

TSMC tarafından işletilecek olan fabrikalar en yeni iPhone’lar, iPad’ler ve Mac’lerdeki çipler dahil olmak üzere ABD’de en gelişmiş işlemcilerin üretimini gerçekleştirecek. Tesisler, Apple’ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin yanı sıra Nvidia’nın gelişmiş grafik işlemcilerini de üretecek. Bu yongaların üretimi ise 4 nanometre ve 3 nanometre üretim teknolojisinde gerçekleştirilecek.

Başkan Joe Biden ise “Apple, tüm gelişmiş yongaları denizaşırı ülkelerden satın almak zorunda kaldı, şimdi tedarik zincirlerinin çoğunu eve getirecekler” dedi. “Oyunun kurallarını değiştirebilir.”

TSMC şu anda üretiminin çoğunu Tayvan’da yapıyor ve bu, ABD’li ve Avrupalı ​​yasa koyucuların olası bir Çin işgali veya diğer bölgesel sorunlar durumunda arzı güvence altına almayla ilgili sorularını gündeme getiriyor. Nvidia ve Apple gibi çip şirketleri kendi çiplerini tasarlıyor ancak üretimi TSMC ve Samsung Foundry gibi şirketlere yaptırıyor.

ABD'nin CHIPS yasası yatırımları çekiyor

Tam Boyutta Gör Arizona’daki fabrikalar kısmen ABD hükümeti tarafından sübvanse edilecek. Bu yılın başlarında Biden, ABD topraklarında çip üretim kapasitesi geliştiren şirketler için milyarlarca dolarlık teşvik içeren CHIPS and Science Act - Çip ve Bilim Yasasını onaylamıştı.

Apple, iPhone 15'in tasarımı konusunda kararsız! Peki ne olacak? 20 sa. önce eklendi

TSMC Salı günü yaptığı açıklamada, iki Arizona tesisi için 40 milyar dolar harcayacağını söyledi. Phoenix’teki ilk fabrikanın 2024 yılına kadar üretime başlaması bekleniyor. İkinci fabrika ise 2026’da faaliyete girecek.

Ulusal Ekonomik Konsey’e göre TSMC tesisleri tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda 600.000 wafer (yonga plakası) üretecek ki bu da ABD’nin yıllık talebini karşılamakta. AMD CEO Lisa Su’da kendilerinin TSMC Arizona fabrikalarının önemli bir alıcısı olmayı planladığını duyurmuştu.

Öte yandan Intel, Arizona ve Ohio’da getirilmiş olan teşviklerle birlikte yeni tesisler kuruyor. Intel zaten önemli bir çip üreticisiydi ancak son yıllarda TSMC ve Samsung’un gerisinde kalmıştı. Firma 2030’a kadar tekrardan liderliğe dönmeyi hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Tim Cook onayladı: iPhone evine, Amerika’ya dönüyor