Apple Music Sing ile şarkınızı söyleyin

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar kullanıcılarına müzik dinleme hizmeti sunan Apple Music artık şarkı söylemenizi de teşvik ediyor. Yeni karaoke özelliği ile kullanıcılar kendi şarkılarını söyleyebilecek.

Apple Music Sing nedir?

Apple Music Sing adıyla duyurulan yeni özellik kullanıcıların diledikleri parçalarda devreye girerek karaoke yapmasına izin verecek. Karaoke esnasında da kullanıcıya geniş bir kontrol imkânı sunacak.

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Kullanıcılar karaoke esnasında arka vokallerin sesini ayarlayarak baş vokalist durumuna gelebiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı şarkı sözleri ile de ritmi kaçırmıyor. Yine arkadaşınız ile düet yapabilmeniz ve parçalarınızı yedeklemeniz mümkün.

Karaoke özelliği için Apple farklı ülkelerden insanların birlikte seslendirdiği parça, marş ve düetlerden oluşan 50 farklı oynatma listesi de hazırlıyor. Böylece kullanıcılar geniş bir kataloğu deneyimleme şansına da sahip olacak. Apple Music Sing ay sonunda kullanıma sunulacak.

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Apple Music Sing duyuruldu