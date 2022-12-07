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    Apple Music Sing ile şarkınızı söyleyin

    Apple Music Sing özelliği ile birlikte kullanıcılar artık sevdikleri parçalarda mikrofonu eline alıp karaoke yapabilecek. Ayrıca arkadaşınız ile düet imkânı da sunuluyor. 
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    Apple Music Sing Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar kullanıcılarına müzik dinleme hizmeti sunan Apple Music artık şarkı söylemenizi de teşvik ediyor. Yeni karaoke özelliği ile kullanıcılar kendi şarkılarını söyleyebilecek.

    Apple Music Sing nedir?

    Apple Music Sing adıyla duyurulan yeni özellik kullanıcıların diledikleri parçalarda devreye girerek karaoke yapmasına izin verecek. Karaoke esnasında da kullanıcıya geniş bir kontrol imkânı sunacak.

    Kullanıcılar karaoke esnasında arka vokallerin sesini ayarlayarak baş vokalist durumuna gelebiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı şarkı sözleri ile de ritmi kaçırmıyor. Yine arkadaşınız ile düet yapabilmeniz ve parçalarınızı yedeklemeniz mümkün.

    Karaoke özelliği için Apple farklı ülkelerden insanların birlikte seslendirdiği parça, marş ve düetlerden oluşan 50 farklı oynatma listesi de hazırlıyor. Böylece kullanıcılar geniş bir kataloğu deneyimleme şansına da sahip olacak. Apple Music Sing ay sonunda kullanıma sunulacak.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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