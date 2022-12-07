Apple Music Sing ile şarkınızı söyleyin

Apple Music Sing nedir?
Apple Music Sing adıyla duyurulan yeni özellik kullanıcıların diledikleri parçalarda devreye girerek karaoke yapmasına izin verecek. Karaoke esnasında da kullanıcıya geniş bir kontrol imkânı sunacak.
Kullanıcılar karaoke esnasında arka vokallerin sesini ayarlayarak baş vokalist durumuna gelebiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı şarkı sözleri ile de ritmi kaçırmıyor. Yine arkadaşınız ile düet yapabilmeniz ve parçalarınızı yedeklemeniz mümkün.
Karaoke özelliği için Apple farklı ülkelerden insanların birlikte seslendirdiği parça, marş ve düetlerden oluşan 50 farklı oynatma listesi de hazırlıyor. Böylece kullanıcılar geniş bir kataloğu deneyimleme şansına da sahip olacak. Apple Music Sing ay sonunda kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım